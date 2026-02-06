Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Samsung Galaxy A07 5G: प्रतिक्षा संपली! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा… 15,999 सुरुवातीच्या किंमतीत नवा स्मार्टफोन लाँच

Samsung Smartphone Launch: कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन Galaxy A07 5G मध्ये 6,000mAh बॅटरी आहे. नवीन स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटसह लाँच केला असून यामध्ये 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 11:51 AM
Samsung Galaxy A07 5G: प्रतिक्षा संपली! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा... 15,999 सुरुवातीच्या किंमतीत नवा स्मार्टफोन लाँच



  • लेटेस्ट सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G स्मार्टफोन दोन रॅम आणि स्टोरज कॉन्फिगरेशनमध्ये लाँच
  • 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजवाल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 15,999 रुपये
  • सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G हा एक डुअल सिम हँडसेट
गेल्या अनेक दिवसांपासून स्मार्टफोन यूजर्सना ज्या क्षणाची प्रतिक्षा होती, तो क्षण अखेर आता आला आहे. साऊथ कोरियाई टेक कंपनी सॅमसंगने बहुप्रतिक्षित Samsung Galaxy A07 5G अखेर आता भारतात लाँच केला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन बजेट किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेला नवीन हँडसेट सध्या कंपनीच्या वेबसाईटद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. लेटेस्ट सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G स्मार्टफोन दोन रॅम आणि स्टोरज कॉन्फिगरेशनमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. हे डिव्हाईस तीन रंगांच्या पर्यायांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. सॅमसंगच्या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आहे.

आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’

सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G ची भारतात किंमत आणि उपलब्धता

सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G स्मार्टफोन भारतात दोन रॅम आणि स्टोरज कॉन्फिगरेशनमध्ये लाँच केला आहे. ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज आणि 6GB + 128GB यांचा समावेश आहे. या डिव्हाईसच्या 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजवाल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 15,999 रुपये आहे. तर टॉप-ऑफ-द-लाइन 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 17,999 रुपये आहे. इंट्रोडक्टरी ऑफरअंतर्गत कंपनी एसबीआय, एचडीएफसी बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँक कार्डवर 1,000 रुपयांचा इन्स्टंट कॅशबॅक देत आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G हा लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोन सॅमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोअरद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. नवीन स्मार्टफोन लाइट वॉयलेट, लाइट ग्रीन आणि ब्लॅक कलरमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G हा एक डुअल सिम हँडसेट आहे, जो अँड्रॉईड 16-बेस्ड One UI 8 वर आधारित आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.7-इंच की HD+ (720×1,600 पिक्सेल) IPS LCD स्क्रीन आहे, जी 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 16 मिलियन कलर आणि 800 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करते. लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 चिपसेट आहे, जो 2.4GHz ची पीक क्लॉक स्पीड देतो. यामध्ये 6GB पर्यंत रॅम आणि 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे.

फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G मध्ये एक पिल-शेप मॉड्यूलच्या आतील बाजूला डुअल रियर कॅमेरा यूनिट आहे. नवीन गॅलेक्सी A सीरीज हँडसेटमध्ये मागील बाजूला 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) चा प्रायमरी कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये ऑटो फोकस आणि 10x डिजिटल झूमची क्षमता आहे. या डिव्हाईसमध्ये 2-मेगापिक्सेल (f/2.4) चा रियर डेप्थ सेंसर देखील आहे. समोरील बाजूला या डिव्हाईसमध्ये 8-मेगापिक्सेल (f/2.0) चा सेल्फी कॅमेरा आहे. हे हँडसेट 1080p/30 fps पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकते.

UPI Alert: एक चूक आणि भलत्याच अकाऊंटला ट्रांसफर झाले पैसे? घाबरू नका, रिफंड मिळवण्यासाठी लक्षात ठेवा ‘हे’ महत्त्वाचे नियम

सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G मध्ये 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.3, एक यूएसबी टाइप-C पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, बेईडू, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसएस सपोर्ट आहे. यामध्ये एक्सेलेरोमीटर, सिक्योरिटीसाठी फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, लाइट सेंसर आणि प्रॉक्सिमिटी सेंसर समाविष्ट आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Samsung चे फोन महाग का असतात?

    Ans: प्रीमियम डिझाइन, प्रगत वैशिष्ट्ये, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि मजबूत कॅमेरा तंत्रज्ञानामुळे किंमत जास्त आहे.

  • Que: Samsung फोन किती वर्षे अपडेट्स देतो?

    Ans: बहुतेक नवीन गॅलेक्सी फोनना ४ वर्षांचे अँड्रॉइड अपडेट्स आणि ५ वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतात.

  • Que: Samsung फोन हँग होऊ नये यासाठी काय करावे?

    Ans: स्टोरेज मोकळे ठेवा, न वापरलेले अ‍ॅप्स डिलीट करा आणि वेळेवर सॉफ्टवेअर अपडेट्स करा.

Published On: Feb 06, 2026 | 11:12 AM





