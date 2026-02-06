Samsung Galaxy A07 5G: प्रतिक्षा संपली! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा... 15,999 सुरुवातीच्या किंमतीत नवा स्मार्टफोन लाँच

आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’
सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G स्मार्टफोन भारतात दोन रॅम आणि स्टोरज कॉन्फिगरेशनमध्ये लाँच केला आहे. ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज आणि 6GB + 128GB यांचा समावेश आहे. या डिव्हाईसच्या 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजवाल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 15,999 रुपये आहे. तर टॉप-ऑफ-द-लाइन 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 17,999 रुपये आहे. इंट्रोडक्टरी ऑफरअंतर्गत कंपनी एसबीआय, एचडीएफसी बँक आणि अॅक्सिस बँक कार्डवर 1,000 रुपयांचा इन्स्टंट कॅशबॅक देत आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G हा लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोन सॅमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोअरद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. नवीन स्मार्टफोन लाइट वॉयलेट, लाइट ग्रीन आणि ब्लॅक कलरमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G हा एक डुअल सिम हँडसेट आहे, जो अँड्रॉईड 16-बेस्ड One UI 8 वर आधारित आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.7-इंच की HD+ (720×1,600 पिक्सेल) IPS LCD स्क्रीन आहे, जी 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 16 मिलियन कलर आणि 800 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करते. लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 चिपसेट आहे, जो 2.4GHz ची पीक क्लॉक स्पीड देतो. यामध्ये 6GB पर्यंत रॅम आणि 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे.
फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G मध्ये एक पिल-शेप मॉड्यूलच्या आतील बाजूला डुअल रियर कॅमेरा यूनिट आहे. नवीन गॅलेक्सी A सीरीज हँडसेटमध्ये मागील बाजूला 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) चा प्रायमरी कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये ऑटो फोकस आणि 10x डिजिटल झूमची क्षमता आहे. या डिव्हाईसमध्ये 2-मेगापिक्सेल (f/2.4) चा रियर डेप्थ सेंसर देखील आहे. समोरील बाजूला या डिव्हाईसमध्ये 8-मेगापिक्सेल (f/2.0) चा सेल्फी कॅमेरा आहे. हे हँडसेट 1080p/30 fps पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकते.
सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G मध्ये 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.3, एक यूएसबी टाइप-C पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, बेईडू, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसएस सपोर्ट आहे. यामध्ये एक्सेलेरोमीटर, सिक्योरिटीसाठी फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, लाइट सेंसर आणि प्रॉक्सिमिटी सेंसर समाविष्ट आहे.
