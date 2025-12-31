Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Not Only Photography You Can Also Do This Tasks With The Help Of Smartphone Camera Learn This Amazing Tricks Tech News Marathi

Tech Tips: फक्त फोटोच नाही! तुमच्या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा असाही करू शकता वापर, जाणून घ्या भन्नाट ट्रिक्स

स्मार्टफोनचा कॅमेरा म्हणजे फोटोग्राफी असं अनेकांना वाटतं. पण खरंच असं आहे का? नाही... स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याच्या मदतीने तुम्ही फोटोग्राफीशिवाय इतर अनेक कामं करू शकतात. याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Updated On: Dec 31, 2025 | 06:09 AM
Tech Tips: फक्त फोटोच नाही! तुमच्या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा असाही करू शकता वापर, जाणून घ्या भन्नाट ट्रिक्स

Tech Tips: फक्त फोटोच नाही! तुमच्या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा असाही करू शकता वापर, जाणून घ्या भन्नाट ट्रिक्स

Follow Us:
Follow Us:
  • तुमच्या फोनचा कॅमेरा करतो ‘हे’ कमालचे काम
  • कॅमेरा म्हणजे फक्त फोटो? नाही…
  • फोन कॅमेऱ्याचा असा वापर तुम्ही कधीच केला नसेल!
स्मार्टफोन खरेदी करताना सर्वात आधी त्याचा कॅमेरा तपासला जातो. स्मार्टफोनचा कॅमेरा फोटोग्राफी आणि व्हिडीओग्राफी करण्यासाठी वापरला जातो. स्नॅपचॅट सारखे इतर अनेक अ‍ॅप्स आहेत, जे स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा वापर करतात. स्मार्टफोनचा कॅमेरा फक्त फोटोग्राफी आणि व्हिडीओग्राफीसाठीचं वापरला जातो का? तर नाही. फोटो क्लिक करणं आणि व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याव्यतिरिक्त तुम्ही स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याने इतर अनेक कामं देखील करू शकता. याबद्दल आता जाणून घेऊया.

New Year 2026: WhatsApp ने द्विगुणित केला नवीन वर्षाचा आनंद! स्टिकर, इफेक्ट्ससह घेऊन आले अनेक मजेदार फीचर्स, असा करा वापर

AI चॅटबोटसोबत चॅटिंग

चॅटजीपीटी आणि गूगल जेमिनी सारख्या AI चॅटबोट्समध्ये हल्ली लाईव्ह कॅमेरा शेअरिंग सपोर्ट दिला जातो. यामध्ये यूजर्स कॅमेरा फीडच्या मदतीने एआय चॅटबॉटला व्हिज्युअल संदर्भ देऊ शकतात, जेणेकरून ते चांगले प्रतिसाद देऊ शकेल. उदाहरणार्थ जर तुम्हाला एखादा ड्रेस आवडला असेल आणि हा ड्रेस तुम्हासा कसा दिसेल याबाबत तुम्ही गोंधळले असाल तर तुम्ही कॅमेरा चालू करून एआई चॅटबॉटला याबाबत विचारू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

ट्रांसलेशन

कॅमेऱ्याचा वापर करून तुम्ही टेक्स्ट ट्रांसलेशन देखील करू शकता. जेव्हा तुम्ही एखाद्या दुसऱ्या देशात गेलात आणि त्या देशातील भाषा तुम्हाला येत नसेल तर अशावेळी तुम्ही ट्रांसलेशनचा वापर करू शकता. स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याच्या मदतीने तुम्ही इतर भाषांमध्ये लिहिलेले साइन बोर्ड, मेनू आणि इतर कागदपत्रे सहजपणे ट्रांसलेट करू शकता आणि त्यामध्ये काय लिहीले आहे समजू शकतात.

गूगल लेंस सर्च

जर तुम्हाला एखाद्या वस्तूची ओळख पटवायची असेल किंवा इंटरनेटवर त्या वस्तूबाबत सर्च करायचं असेल तर तुम्ही गूगल लेंस सर्चचा वापर करू शकता. तुम्हाला गूगल लेंस ओपन करून त्या वस्तूचा फोटो क्लिक करायचा आहे. त्यानंतर त्या वस्तूबाबत इंटरनेटनवर उपलब्ध असलेली सर्व माहिती तुम्हाला मिळणार आहे. हे केवळ त्या वस्तूबद्दल माहितीच देणार नाही, तर ती वस्तू उपलब्ध असल्यास ती खरेदी करण्याची लिंक देखील दाखवेल.

Year Ender 2025: Gemini AI मुळे वर्षाचा शेवट होणार आणखी खास, सोशल मीडियावर अपलोड करा तुमचे खास फोटो

डॉक्यूमेंट स्कॅनिंग

डॉक्यूमेंट स्कॅनिंग सध्या अनेकांची गरज बनले आहे. तुम्ही स्मार्टफोन कॅमेऱ्याच्या मदतीने अगदी सहज कोणतेही डॉक्युमेंट स्कॅन करू शकता. यापूर्वी डॉक्युमेंट स्कॅन करण्यासाठी मोठ्या स्कॅनरची आवश्यकता असायची. मात्र आता असं नाही. आता तुम्ही स्मार्टफोन कॅमेऱ्याच्या मदतीने अगदी सहज डॉक्युमेंट स्कॅन करू शकता. तसेच तुम्ही विविध अ‍ॅप्स वापरून ते डॉक्युमेंट एडिट देखील करू शकता.

Web Title: Not only photography you can also do this tasks with the help of smartphone camera learn this amazing tricks tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 06:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत
1

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत

iQOO Z11 Turbo: डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल! तगड्या फीचर्ससह iQOO च्या नव्या स्मार्चफोनची एंट्री, किंमत जाणून घ्या
2

iQOO Z11 Turbo: डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल! तगड्या फीचर्ससह iQOO च्या नव्या स्मार्चफोनची एंट्री, किंमत जाणून घ्या

Tecno Spark Go 3: 9 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच झाला नवा स्मार्टफोन! दमदार प्रोसेसर आणि असे आहेत खास फीचर्स
3

Tecno Spark Go 3: 9 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच झाला नवा स्मार्टफोन! दमदार प्रोसेसर आणि असे आहेत खास फीचर्स

AI-पॉवर्ड गेमिंगचा नवा राजा? HP ने लाँच केला कॉम्पॅक्ट पण पॉवरफुल Omen 16L Shendo Elf 2026 डेस्कटॉप
4

AI-पॉवर्ड गेमिंगचा नवा राजा? HP ने लाँच केला कॉम्पॅक्ट पण पॉवरफुल Omen 16L Shendo Elf 2026 डेस्कटॉप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM