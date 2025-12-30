Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Whatsapp Launched Stickers Effects And Many Features For Users On The Occasion Of New Year 2026 Tech News Marathi

New Year 2026: WhatsApp ने द्विगुणित केला नवीन वर्षाचा आनंद! स्टिकर, इफेक्ट्ससह घेऊन आले अनेक मजेदार फीचर्स, असा करा वापर

WhatsApp New Features: तुम्ही देखील WhatsApp यूजर आहात? तुम्ही देखील तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना WhatsApp वरून नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देण्याचं प्लॅनिंग करताय का? तर WhatsApp चे नवीन फीचर्स अतिशय मजेदार आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 12:09 PM
New Year 2026: WhatsApp ने द्विगुणित केला नवीन वर्षाचा आनंद! स्टिकर, इफेक्ट्ससह घेऊन आले अनेक मजेदार फीचर्स, असा करा वापर

New Year 2026: WhatsApp ने द्विगुणित केला नवीन वर्षाचा आनंद! स्टिकर, इफेक्ट्ससह घेऊन आले अनेक मजेदार फीचर्स, असा करा वापर

Follow Us:
Follow Us:
  • WhatsApp ने आणले नवे स्टिकर्स-इफेक्ट्स, मजा झाली दुप्पट
  • WhatsApp चे नवे फीचर्स बदलणार चॅटिंगचा अनुभव
  • जाणून घ्या नवे फीचर्स आणि वापरण्याची पद्धत
नवीन वर्षाचा आनंद आणखी वाढवण्यासाठी आता WhatsApp सज्ज झाला आहे. WhatsApp ने नवीन फीचर्सची घोषणा केली आहे. नवीन वर्षावर आधारित असलेले हे फीचर्स यूजर्सना 2026 चे स्वागत करण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहेत. कंपनीने सांगितलं आहे की, नवीन वर्ष त्यांच्यासाठी वर्षभरातील सर्वात मोठा सण असतो. या दिवशी लोकं कॉल आणि मेसेज करून एकमेकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतात. हाच विचार WhatsApp ने काही नवीन फीचर्सची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे यूजर्सचं नवीन वर्ष आणखी खास होईल आणि यूजर्स त्यांच्या मित्रांना आणि कुटूंबियांना युनिक पद्धतीने शुभेच्छा देऊ शकतील.

Samsung चा नवा ड्रामा! आगामी Galaxy S26 सीरीजची किंमतच ठरेना… या कारणांमुळे वाढली कंपनीची डोकेदुखी

तुमचं संभाषण होणार आणखी मजेदार

नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी WhatsApp एक नवीन स्टिकर पॅक घेऊन आली आहे. यामध्ये यूजर्स कोणत्याही दिखाव्याशिवाय त्यांच्या मित्रांना आणि ग्रुप्समध्ये नवीन वर्षाचे स्वागत करणारे स्टिकर्स शेअर करू शकणार आहेत. याशिवाय नवीन व्हिडीओ कॉल ईफेक्ट देखील रोल आऊट करण्यात आला आहे. व्हिडीओ कॉलदरम्यान यूजर्स ईफेक्ट ऑप्शनवर टॅप करून नवीन ईफेक्ट अ‍ॅक्सेस करू शकणार आहेत. यामध्ये फायरवर्क्स, कन्फेटी आणि स्टार एनिमेशन सारख्या इफेक्ट्सचा समावेश आहे. यासोबतच एनिमेटिड कन्फेटी रिएक्शनचे देखील पुनरागमन झाले आहे. आता यूजर अ‍ॅनिमेटेड कॉन्फेटीसह मेसेजवर प्रतिक्रिया देऊ शकतील. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

WhatsApp स्टेटस झाले आणखी मजेदार

एवढंच नाही तर नवीन वर्षानिमित्त WhatsApp त्यांच्या यूजर्ससाठी आणखी एक खास आणि स्पेशल गिफ्ट घेऊन आली आहे. WhatsApp ने पहिल्यांदाच स्टेटस अपडेटसाठी एनिमेटिड स्टिकर लाँच केले आहेत. यूजर 2026 च्या थीमवाले लेआउट निवडून तिथे त्यांच्या आवडीचे कोणतेही एनिमेटिड स्टिकर लावू शकतात. हे आतापर्यंतच सर्वात मजेदार फीचर असल्याचं सांगितलं जात आहे.

iPhone 18 Pro Max लीक! फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही… लाँचिंगपूर्वीच झाला मोठा खुलासा; कंपनीसाठी ठरणार का गेमचेंजर?

ग्रुप चॅटमध्ये करा नवीन वर्षाची प्लॅनिंग

जर तुम्हाला नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी पार्टी करायची असेल तर तुम्ही ग्रुप चॅटमध्ये याची प्लॅनिंग करू शकणार आहात. कंपनीने सांगितलं आहे की, यूजर्स ग्रुप चॅटमध्ये ईव्हेंट क्रिएट करू शकणार आहेत. या ईव्हेंटबाबत सर्वांना समजावे, यासाठी याला पिन देखील केले जाऊ शकते. ज्यामुळे ग्रुपमधील सर्व मेंबर्सना या ईव्हेंटबद्दल माहिती मिळणार आहे. जर यूजर्सची इच्छा असेल तर ते फूड, ड्रिंक्स आणि अ‍ॅक्टिव्हिटीवर निर्णय घेण्यासाठी पोलची मदत घेऊ शकतात. WhatsApp च्या या नवीन फीचर्स आणि ईफेक्टमुळे यूजर्सचे नवीन वर्ष आणखी खास होणार आहे. यूजर्स अगदी दणक्यात नवीन वर्षाचं स्वागत करू शकणार आहेत. याशिवाय यूजर्स अतिशय मजेदार पद्धतीने त्यांच्या मित्र आणि कुटूंबियांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊ शकणार आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: WhatsApp मोफत आहे का?

    Ans: होय. WhatsApp वापरण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही. फक्त इंटरनेट (डेटा/Wi-Fi) लागतो.

  • Que: WhatsApp सुरक्षित आहे का?

    Ans: होय. WhatsApp मध्ये End-to-End Encryption असल्यामुळे तुमचे चॅट्स आणि कॉल्स सुरक्षित राहतात.

  • Que: WhatsApp कॉलिंग इंटरनेटवर चालते का?

    Ans: होय. WhatsApp कॉल्स इंटरनेट डेटा वापरून होतात, मोबाईल नेटवर्कची गरज नाही.

Web Title: Whatsapp launched stickers effects and many features for users on the occasion of new year 2026 tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 12:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
3

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
4

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM