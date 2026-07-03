CA Foundation May 2026 Result OUT: सीए फाऊंडेशन मे परीक्षेचा निकाल, ICAI स्कोअरकार्ड कसे तपासाल

यावर्षी, सीए फाउंडेशन मे सत्रासाठी परीक्षा १४ मे ते २० मे २०२६ दरम्यान घेण्यात आल्या होत्या. चार्टर्ड अकाउंटन्सी प्रोग्राम, सीए फाउंडेशनसाठी होणारी प्रवेश-स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार इंटरमीडिएट कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पात्र मानले जातात, जो सीए मध्ये करिअर करण्यासाठी सर्वात आवश्यक भाग मानला जातो.
CA Final Result: सीए फायनल परीक्षेचा निकाल ‘या’ तारखेला होणार जाहीर; ‘डिस्टिंक्शन’ मिळवण्यासाठी काय आहे नवीन नियम?
ICAI सीए फाउंडेशन निकाल २०२६ जाहीर: निकाल कुठे तपासायचा?
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) ३ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता सीए फाउंडेशन मे २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. परीक्षेला बसलेले उमेदवार icai.nic.in किंवा icai.org या संकेतस्थळावर जाऊन आपला निकाल तपासू शकतात.
आयसीएआय सीए मे २०२६ निकाल कसा तपासावा?
आयसीएआय सीए फाउंडेशन निकाल: ३ टॉपर कोण?
सीए फाउंडेशन परीक्षेच्या सप्टेंबर २०२५ सत्रासाठी एकूण १४,६०९ उमेदवार बसले होते, त्यापैकी ८,०४६ मुले आणि ६,५६३ मुली उत्तीर्ण झाल्या. चेन्नईच्या एल राजलक्ष्मीने ३६० गुणांसह अखिल भारतीय क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले. तर, सुरतच्या प्रेम अग्रवालने ३५४ गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले असून, ३५३ गुणांसह मुंबईचा रहिवासी नील राजेश शाह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.