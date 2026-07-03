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CA Foundation May 2026 Result OUT: सीए फाऊंडेशन मे परीक्षेचा निकाल, ICAI स्कोअरकार्ड कसे तपासाल

Updated On: Jul 03, 2026 | 12:51 PM IST
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सारांश

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज, ३ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता सीए फाउंडेशन मे २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. caresults.icai अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतील.

CA Foundation चा निकाल कसा तपासावा (फोटो सौजन्य - CA Web)

CA Foundation चा निकाल कसा तपासावा (फोटो सौजन्य - CA Web)

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विस्तार
  • CA Foundation चा मे महिन्यातील परिक्षेचा निकाल 
  • कसा पाहता येणार निकाल 
  • आसीएआयने जाहीर केला 
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने ३ जुलै रोजी सीए फाउंडेशन मे २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. या परीक्षेला बसलेले सर्व उमेदवार त्यांचा नोंदणी क्रमांक आणि रोल नंबर वापरून icai.org या अधिकृत वेबसाइटवर निकाल तपासू शकतात. ICAI ने गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याबरोबरच सकाळी ११ वाजता निकाल पाहण्याची लिंक देखील सक्रिय करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करून त्यांचे गुण तपासणे सोपे जाईल. विद्यार्थी ICAI सीए फाउंडेशन मे २०२६ परीक्षेचे गुणपत्रक (स्कोरकार्ड) देखील डाउनलोड करू शकतात.

यावर्षी, सीए फाउंडेशन मे सत्रासाठी परीक्षा १४ मे ते २० मे २०२६ दरम्यान घेण्यात आल्या होत्या. चार्टर्ड अकाउंटन्सी प्रोग्राम, सीए फाउंडेशनसाठी होणारी प्रवेश-स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार इंटरमीडिएट कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पात्र मानले जातात, जो सीए मध्ये करिअर करण्यासाठी सर्वात आवश्यक भाग मानला जातो.

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ICAI सीए फाउंडेशन निकाल २०२६ जाहीर: निकाल कुठे तपासायचा?

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) ३ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता सीए फाउंडेशन मे २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. परीक्षेला बसलेले उमेदवार icai.nic.in किंवा icai.org या संकेतस्थळावर जाऊन आपला निकाल तपासू शकतात.

आयसीएआय सीए मे २०२६ निकाल कसा तपासावा?

  • सर्वप्रथम आयसीएआयच्या अधिकृत संकेतस्थळ icai.nic.in ला भेट द्या.
  • होम पेजवर दिसणाऱ्या ‘मे सत्र २०२६’ या लिंकवर क्लिक करा.
  • त्यानंतर, तुमचा रोल नंबर किंवा नोंदणी क्रमांकासारखी इतर माहिती प्रविष्ट करा.
  • माहिती सबमिट केल्यानंतर, आयसीएआय सीए फाउंडेशन गुणपत्रिका स्क्रीनवर दिसेल.
  • येथून तुम्ही निकाल पाहू शकाल आणि गुणपत्रिका डाउनलोड करू शकाल.
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आयसीएआय सीए फाउंडेशन निकाल: ३ टॉपर कोण?

सीए फाउंडेशन परीक्षेच्या सप्टेंबर २०२५ सत्रासाठी एकूण १४,६०९ उमेदवार बसले होते, त्यापैकी ८,०४६ मुले आणि ६,५६३ मुली उत्तीर्ण झाल्या. चेन्नईच्या एल राजलक्ष्मीने ३६० गुणांसह अखिल भारतीय क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले. तर, सुरतच्या प्रेम अग्रवालने ३५४ गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले असून, ३५३ गुणांसह मुंबईचा रहिवासी नील राजेश शाह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Web Title: Ca foundation may 2026 result out how to check your icai scorecard download direct link

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Published On: Jul 03, 2026 | 12:51 PM

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