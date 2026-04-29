आता बीट्स बोलतील आणि जग थांबेल! OnePlus चे नवे ईयरबड्स करणार कंमाल, साउंड क्वालिटी आणि फीचर्स पाहून व्हाल हैराण

वनप्लसने लेटेस्ट स्मार्टफोनसोबतच नवे ट्रू वायरलेस ईअरबड्सही लाँच करून मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. कमी किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देणारे हे ईअरबड्स गेमर्सपासून म्युझिक लव्हर्सपर्यंत सर्वांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतात.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:45 PM
  • वनप्लस बड्स एस 3 मध्ये 12mm ड्रायव्हर आणि LHDC 5.0 सपोर्टमुळे हाय-रिस ऑडियोचा जबरदस्त अनुभव मिळतो.
  • 55dB पर्यंत अ‍ॅक्टिव नॉइज कॅन्सलेशन आणि AI कॉल नॉइज रिडक्शनमुळे कॉलिंग आणि म्युझिक दोन्ही क्लिअर ऐकू येते.
  • सुमारे 4,600 रुपयांच्या किंमतीत हे ईअरबड्स प्रीमियम फीचर्ससह बजेटमध्ये उपलब्ध आहेत.
वनप्लसने चीनमध्ये नुकताच OnePlus Ace 6 Ultra स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनसोबतच कंपनीने नवीन ईअरबड्स देखील लाँच केले आहेत. कंपनीचे नवे ईअरबड्स OnePlus Buds Ace 3 या नावाने सादर करण्यात आले आहे. वनप्लसच्या नव्या ट्रू वायरलेस ईयरबड्समध्ये अनेक जबरदस्त फीचर्स पाहायला मिळत आहेत. कंपनीने गेमर्स आणि इतर यूजर्सना लक्षात घेऊन त्यांचे नवे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स डिझाईन केले आहेत. या डिव्हाईसची सुरुवातीची किंमत 5 हजार रुपयांहून कमी आहे. तसेच नवे वनप्लस बड्स एस 3 दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. वनप्लसने लाँच केलेल्या नव्या ईअरबड्सचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

वनप्लस बड्स एस 3 ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या वनप्लस बड्स एस 3 ची किंमत CNY 329 म्हणजेच सुमारे 4,600 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने त्यांचे नवीन ईअरबड्स स्टारक्राफ्ट ब्लॅक आणि टायटॅनियम स्पेस सिल्व्हर कलर ऑप्शनमध्ये लाँच केले आहेत.  (फोटो सौजन्य – OnePlus)

वनप्लस बड्स एस 3 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नव्या ईयरबड्सच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, बड्स एस 3 मध्ये 12mm चा डायनामिक ड्राइवर देण्यात आला आहे. ईयरबड्स एलएचडीसी 5.0 ट्रांसमिशनसह हाय-रिस ऑडियोला देखील सपोर्ट करतात. एवढंच नाही तर या लेटेस्ट लाँच ईयरबड्समध्ये 96kHz पर्यंत सँपलिंग रेट आणि 1Mbps पर्यंत बिटरेट मिळणार आहे.

नव्या ईयरबड्समध्ये स्पेशल ऑडियो इफेक्ट आणि कस्टम ट्यूनिंगसाठी 10-बँड EQ देण्यात आला आहे. यामध्ये बासवेव डायनामिक बास एन्हांसमेंट फीचर देखील मिळणार आहे. नॉइज कंट्रोलसाठी ईयरबड्समध्ये 55dB पर्यंत अ‍ॅक्टिव नॉइज कँसलेशन देण्यात आले आहे.

रियल-टाइम एडॅप्टिव एल्गोरिदम

वनप्लसने लाँच केलेल्या नव्या बड्स एस 3 मध्ये 5,000Hz चे अल्ट्रा-वाइडबँड कवरेज आणि रियल-टाइम एडॅप्टिव एल्गोरिदमचा वापर करण्यात आला आहे. यासोबतच या ईअरबड्समध्ये फ्लॅगशिप-लेवलचे वॉयस नॉइज रिडक्शन सिस्टिम देखील देण्यात आले आहे. ईयरबड्समध्ये Sanmai AI कॉल नॉइज रिडक्शन देखील देण्यात आले आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 03:45 PM

