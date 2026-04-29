Heat Wave: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा पारा ४३ अंशांच्या पार; ‘डिहायड्रेशन’ आणि डोकेदुखीच्या रुग्णांत मोठी वाढ

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा पारा ४३ अंशांवर गेला असून रुग्णालयांमध्ये डोकेदुखी आणि अशक्तपणाच्या रुग्णांची वाढ झाली आहे. आरोग्य विभागाने नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:44 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा पारा ४३ अंशांच्या पार (Photo Credit- X)

  • छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा पारा ४३ अंशांच्या पार
  • ‘डिहायड्रेशन’ आणि डोकेदुखीच्या रुग्णांत मोठी वाढ
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): वाढत्या उन्हामुळे डोकेदुखी, मळमळ, अशक्तपणा, थकवा अशी तक्रारी असणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढीस लागली आहे. शहरातील शासकीय रुग्णालायनासह खासगी रुग्णालयांमध्येही सदरील रुग्ण येत आहेत. वाढत्या उन्हापासून स्वतःची काळजी घेण्याचे आवाहन आरोग्य यंत्रणेकडून करण्यात येत आहे.

एप्रिल महिन्यात कमाल तापमानाचा पारा चाळीशीच्या घरात फिरत आहे. दोन दिवसांपूर्वी तर विक्रमी ४३ अंशाच्याही पुढे तापमानाची नोंद झाल्याने पुढील उन्हाळ्याचा अंदाज भयंकर अंदाज व्यक्त होतो आहे. मागील तीन वर्षात एप्रिल महिन्यात असलेल्या कमाल तापमानाच्या तुलनेत यावर्षी रविवारी सर्वाधिक ४३. ४ अंश सेल्शियसपर्यंत पोहोचले होते. सोमवारी ४३ अंशावर पारा होता. तर मंगळवारी ४२. ८ अंशावर किमान तापमान नोंदवले गेले आहे.

सूर्य आग ओकत असल्याचे चित्र शहरात तहान नाही तरीही पाणी प्या उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. अशावेळी शरीरातील पाणीपातळी झपाट्याने खाली जाते. त्यातच घराबाहेत उन्हात फिरत असाल तर पाण्याचे प्रमाण वेगाने कमी होते. यासाठी तहान लागली नाही तरीही ठराविक अंतराने पाणी पीत रहावे. शरीराची पाणीपातळी संतुलित ठेवावी. काकडी, टरबूजसारखी पाणीदार फळांचे सेवन अधिक करावे. आरोग्याची तक्रार जाणवल्यास त्वरित जवळील आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांना दाखवावे.

सकाळी १० ते सायंकाळी ४ पर्यंत घराबाहेर पडणे अवघड होऊन बसले आहे. या उन्हाचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. अनेकांना डोकेदुखीचा त्रास जाणवत आहे. विशेष करून लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये अशक्तपणा, थकवा आणि अतिसारसारख्या आरोग्याचं तक्रारी दिसू लागल्या आहेत. परिणमयी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या गर्दी होऊ लागली आहे. शहरातील शासकीय रुग्णालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयांमध्ये तसेच गल्ली बोलतील क्लिनिकमधेही रुग्णांची संख्या वाढल्याचे चित्र आहे.

ओपीडीमध्ये दररोज चार ते पाच रुग्ण येत आहेत. मागील चार दिवसात यात वाढ झाली आहे. मात्र रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्याइतके गंभीर रुग्ण नसल्याने काहीसा दिलासादायक चित्र आहे. तरीही वाढत्या उन्हापासून बचावासाठी स्वतः काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य यंत्रणेकडून सांगितले जात आहे. मंगळवारी कमाल ४२. ८ तर किमान तापमान २८. ५ अंश सेल्शियसची नोंद चिकलठाणा वेधशाळेने घेतली आहे.

तापमानाची आकडेवारी (अंश सेल्सिअसमध्ये)

दिनांक कमाल तापमान किमान तापमान
२६ एप्रिल ४३.४°C २७.६°C
२७ एप्रिल ४३.०°C २८.७°C
२८ एप्रिल ४२.८°C २८.५°C

ग्रामीण भागातही आरोग्य केंद्रात रुग्ण

शहरी भागात सिमेंटच्या इमारती आणि रस्त्यांमुळे उष्णता अधिक निर्माण होते. यामुळे शहरी भागातील रुग्णालये आणि क्लिनिक्स रुग्णांनी भरलेले असताना ग्रामीण भागातदेखील सारखीच परिस्थिती आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत चालवले जाणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ग्रामस्थ आरोग्याच्या तक्रारी घेऊन येत आहेत. जिल्हाभरात दररोज ३०० ते ४०० च्या आसपास रुग्ण उन्हाच्या तक्रारी घेऊन येत असल्याचा अंदाज आहे.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

