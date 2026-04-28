Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Vivo Y600 Pro Launched In China Users Will Get Powerful Option In Mid Range Price Read Features Tech News Marathi

टेक मार्केट तापले! पावरफुल प्रोसेसरसह नवा Vivo 5G लाँच, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Vivo Y600 Pro Launched: मिंडरेंज किंमतीत पावरफुल स्मार्टफोनचा पर्याय शोधताय? नवा विवो स्मार्टफोन तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. कमी किंमत आणि दमदार फीचर्समुळे फोनची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 12:04 PM
टेक मार्केट तापले! पावरफुल प्रोसेसरसह नवा Vivo 5G लाँच, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

टेक मार्केट तापले! पावरफुल प्रोसेसरसह नवा Vivo 5G लाँच, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • Vivo Y600 Pro मध्ये 6.83-इंच 120Hz अमोलेड डिस्प्ले आणि मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7300e प्रोसेसरसह दमदार परफॉर्मन्स मिळतो.
  • स्मार्टफोनमध्ये 50MP ड्युअल रियर कॅमेरा आणि 32MP सेल्फी कॅमेरासह चांगला फोटोग्राफी अनुभव दिला आहे.
  • 10,200mAh मोठी बॅटरी आणि 90W फास्ट चार्जिंगमुळे हा फोन मिडरेंजमध्ये पॉवरफुल पर्याय ठरतो.
Vivo Smartphone Launched: टेक कंपनी Vivo ने एक नवीन स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवा स्मार्टफोन Vivo Y600 Pro या नावाने सादर केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नवे डिव्हाईस चार कलर ऑप्शनमध्ये सादर करण्यात आले आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये मोठी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर देण्यात आला आहे. कंपनीने त्यांचा स्मार्टफोन मिडरेंज सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे. नव्या वीवो वाय 600 प्रो चे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

Tech Tips: AC चालू पण थंडावा नाही? हे सोपे उपाय वापरा आणि कूलिंग करा फास्ट… जाणून घ्या सविस्तर

वीवो वाय 600 प्रो ची किंमत आणि उपलब्धता

टेक कंपनी विवोने त्यांचे नवीन डिव्हाईस 8GB+128GB, 8GB + 256GB, 8GB + 512GB, 12GB + 256GB आणि 12GB+512GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केले आहे. स्मार्टफोनच्या 8GB+128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,099 म्हणजेच सुमारे 29,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,299 म्हणजेच सुमारे 32,000 रुपये, 8GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,599 म्हणजेच सुमारे 36,000 रुपये, 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,599 म्हणजेच सुमारे 36,000 रुपये ठेवली आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या डिव्हाईसच्या 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,899 म्हणजेच सुमारे 40,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनची विक्री चीनमध्ये 5 मेपासून सुरु होणार आहे. हा फोन ब्राईट मून ब्लॅक, फ्लोटिंग गोल्ड, स्टार व्हायोलेट आणि व्हॅस्ट ब्लू या रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

वीवो वाय 600 प्रो चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले आणि प्रोसेसर

वीवोच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटवाला 6.83-इंच (1,260 x 2,800 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. विवोचा हा फोन IP68 + IP69 रेटिंगसह लाँच करण्यात आला आहे. वीवो वाय 600 प्रोमध्ये 6nm ऑक्टो-कोर मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7300e चिपसेट दिला आहे. यासोबतच ग्राफिक्स सपोर्टसाठी या स्मार्टफोनमध्ये एआरएम माली-जी610 जीपीयू, 12GB पर्यंत एलपीडीडीआर5 रॅम आणि 512GB चे यूएफएस 3.1 स्टोरेज दिले आहे. हा फोन अँड्रॉईड 16 पर आधारित ओरिजिनओएस 6 वर चालतो.

कॅमेरा

फोटोग्राफईसाठी कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनचा प्रायमरी कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा आहे. 10x डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. यासोबतच फोनमध्ये 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे.

Weather Alert Apps: अचानक बदलतंय हवामान! चिंता सोडा, आत्ताच डाऊनलोड करा हे अ‍ॅप… क्षणोक्षणी मिळणार लाईव्ह अलर्ट्स

बॅटरी

वीवो वाय 600 प्रो मध्ये 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणारी 10,200mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5जी, 4जी एलटीई, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिला आहे. या फोनमध्ये आयआर ब्लास्टर, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर यांसारखे अनेक सेन्सर्स देखील आहेत.

Web Title: Vivo y600 pro launched in china users will get powerful option in mid range price read features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 12:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर
1

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर

Zeno 200 Smartphone : फक्त 9999 रुपयांत ZENO 200 स्मार्टफोन लॉन्च; स्टायलिश डिझाइनसोबत AI फीचर्सची धमाल
2

Zeno 200 Smartphone : फक्त 9999 रुपयांत ZENO 200 स्मार्टफोन लॉन्च; स्टायलिश डिझाइनसोबत AI फीचर्सची धमाल

Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक
3

Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक

Flipkart Sale 2026: केवळ 19,949 रुपयांत घरी आणा हा Vivo स्मार्टफोन! 7200mAh आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… अशी आहे ऑफर
4

Flipkart Sale 2026: केवळ 19,949 रुपयांत घरी आणा हा Vivo स्मार्टफोन! 7200mAh आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… अशी आहे ऑफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
येरवडा कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा कैदी पळाला; जेवून येतो म्हणून गेला अन्…

येरवडा कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा कैदी पळाला; जेवून येतो म्हणून गेला अन्…

May 12, 2026 | 05:40 PM
Zee Marathi : सनई चौघडे मालिकेत नवा ट्विस्ट; जयचा माज उतवरण्यासाठी ‘या’ विशेष व्यक्तीची एन्ट्री

Zee Marathi : सनई चौघडे मालिकेत नवा ट्विस्ट; जयचा माज उतवरण्यासाठी ‘या’ विशेष व्यक्तीची एन्ट्री

May 12, 2026 | 05:39 PM
बुडत्याला काठीचा आधार! ‘ही’ एक चूक Punjab Kings ला प्लेऑफच्या प्रवेशापसून रोखणार, समीकरण काय?

बुडत्याला काठीचा आधार! ‘ही’ एक चूक Punjab Kings ला प्लेऑफच्या प्रवेशापसून रोखणार, समीकरण काय?

May 12, 2026 | 05:33 PM
Car Tips: कार विकण्याआधी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी; मिळेल बेस्ट डिल

Car Tips: कार विकण्याआधी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी; मिळेल बेस्ट डिल

May 12, 2026 | 05:27 PM
वाहनधारकांनो सावधान! आता विना ‘PUC’ फिरणे पडणार महागात; दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे नियम

वाहनधारकांनो सावधान! आता विना ‘PUC’ फिरणे पडणार महागात; दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे नियम

May 12, 2026 | 05:26 PM
Amazon India चा 90000 डिलिव्हरी पार्टनर्सना मोठा दिलासा! Health Insurance आणि OPD सुविधेत मोठी वाढ

Amazon India चा 90000 डिलिव्हरी पार्टनर्सना मोठा दिलासा! Health Insurance आणि OPD सुविधेत मोठी वाढ

May 12, 2026 | 05:25 PM
Pune Water Supply: शहरी विकास निधीतून पुण्याला 1,290 कोटींची मंजुरी

Pune Water Supply: शहरी विकास निधीतून पुण्याला 1,290 कोटींची मंजुरी

May 12, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM
Jalgaon Crime News : लग्नासाठी थेट बांगलादेशची बॉर्डर ओलांडली; जळगावात तरुणीला बेड्या! 

Jalgaon Crime News : लग्नासाठी थेट बांगलादेशची बॉर्डर ओलांडली; जळगावात तरुणीला बेड्या! 

May 12, 2026 | 04:23 PM