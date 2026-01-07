डिजाईन पाहताच प्रेमात पडाल... Realme 16 Pro सिरीजची भारतात ग्रँड एंट्री, फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल खूश

दमदार लूक, शानदार परफॉर्मन्स… 108MP कॅमेऱ्यासह Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच, किंमत केवळ इतकी
भारतात Realme 16 Pro 5G तीन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनच्या 8GB रॅम+ 128GB स्टोरेजवाल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 31,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर 8GB रॅम+ 256GB स्टोरेजवाल्या हायर-एंड ऑप्शनची किंमत 33,999 रुपये आहे. या स्मार्टफोनच्या टॉप-ऑफ-द-लाइन कॉन्फिगरेशन 12GB रॅम+256GB स्टोरेजची किंमत 36,999 रुपये आहे. कंपनी निवडक क्रेडिट कार्डवर 3 हजार रुपयांचे इंस्टेंट बँक डिस्काऊंट देखील देत आहे. (फोटो सौजन्य – X)
भारतात Realme 16 Pro+ 5G ची किंमत 8GB रॅम+ 128GB स्टोरेज वाल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 39,999 रुपये आणि 8GB रॅम+ 256GB स्टोरेज ऑप्शनची किंमत 41,999 रुपये आहे. टॉप-एंड 12GB रॅम+256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 44,999 रुपये आहे. कंपनी निवडक क्रेडिट कार्डवर 4 हजार रुपयांचे इंस्टेंट बँक डिस्काऊंट देखील देत आहे. हे दोन्ही स्मार्टफोन भारतात 9 जानेवारीपासून फ्लिपकार्ट आणि Realme ऑनलाइन स्टोअरद्वारे खरेदीरासाठी उपलब्ध असणार आहे. Realme 16 Pro 5G मास्टर गोल्ड, पेबल ग्रे आमि इंडिया-एक्सक्लूसिव ऑर्किड पर्पल कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीरासाठी उपलब्ध आहे. तर Realme 16 Pro+ 5G मास्टर गोल्ड, मास्टर ग्रे आणि इंडिया-एक्सक्लूसिव कॅमेलिया पिंक शेड्समध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
Power, polish, and presence. All in one. The realme 16 Pro+ is finally here with 200MP portrait precision, premium design, and powerful performance together. Starting at just ₹35,999/- Pre-book now! pic.twitter.com/jq5qf559aN — realme (@realmeIndia) January 6, 2026
Realme 16 Pro+ 5G आणि Realme 16 Pro 5G डुअल सिम फोन आहेत, जे अँड्रॉईड 16-बेस्ड रियलमी UI 7.0 वर आधारित आहेत. Pro+ मॉडेलमध्ये 6.8-इंच 1,280×2,800 पिक्सेल AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट, 6,500 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गॅमट आणि 1.07 बिलियन कलर्स आहेत. तर Realme 16 Pro 5G मध्ये थोडा छोटा 6.78-इंच 1,272×2,772 पिक्सेल डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये 1,400 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस, 450 ppi पिक्सेल डेंसिटी आणि Pro+ मॉडेल सारखा मॅक्जिमम रिफ्रेश रेट आणि कलर गॅमट आहे.
Realme 16 Pro+ 5G क्वालकॉमच्या ऑक्टा कोर 4nm Snapdragon 7 Gen4 चिपसेटने सुसज्ज आहे, ज्यामध्ये एक प्राइम कोर, चार परफॉर्मेंस कोर आणि तीन एफिशिएंसी कोर आहे. जे 2.8GHz ची पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करतात. प्रोसेसर Adreno 722 GPU सोबत जोडण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला, Realme 16 Pro 5G ऑक्टा कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Max 5G चिपसेटने सुसज्ज आहे, ज्याला Arm Mali G615 GPU सोबत जोडण्यात आले आहे. दोन्ही हँडसेट धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंगसह येतात.
कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर Realme 16 Pro सीरीजमध्ये 200-मेगापिक्सेल (f/1.8) चा प्राइमरी रियर कॅमेरा आहे. Realme 16 Pro 5G मध्ये 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) चा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. तर रियलमी 16 Pro+ 5G मध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/2.8) चा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. स्मार्टफोनच्या पुढील बाजूला दोन्ही हँडसेटमध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/2.4) चे सेल्फी कॅमेरे देण्यात आले आहेत. Pro+ मॉडेल 60fps पर्यंत 4K रेजोल्यूशनवाले व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकतो. याशिवाय Realme 16 Pro सीरीजच्या दोन्ही हँडसेटमध्ये 7,000mAh ची टाइटन बॅटरी देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. दोन्ही डिव्हाईसमध्ये कनेक्टिविटीसाठी 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4 आणि एक USB टाइप-C पोर्ट आहे.
Ans: होय, Realme 16 Pro सिरीज भारतात अधिकृतपणे लाँच झाली असून दमदार फीचर्ससह सादर करण्यात आली आहे.
Ans: Realme फोनमध्ये MediaTek Dimensity आणि Qualcomm Snapdragon हे शक्तिशाली प्रोसेसर वापरले जातात.
Ans: होय, Realme स्मार्टफोन Android OS वर आधारित Realme UI वर चालतात.