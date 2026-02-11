Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

Meta चा मास्टरस्ट्रोक! Snapchat ला टक्कर देण्यासाठी लवकरच लाँच करणार नवं अॅप, असे असतील फीचर्स
सॅमसंगने घोषणा करत सांगितलं आहे की, एका अशा मोबाईल एक्सपीरिएंससाठी तयार व्हा, जे तुमचे रोजचे जीवन आणखी सोपे बनवणार आहे. नवीन गॅलेक्सी एस सीरीज येत आहे, जे दैनंदिन कामे सोपी करण्यासाठी, विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि तुमच्या हातात गॅलेक्सी एआय अखंडपणे एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.” (फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने ईव्हेंटची घोषणा केली आहे आणि यासोबतच गॅलेक्सी S26 सीरीजसाठी बुकिंग सुरु केली आहे. सॅमसंगने गॅलेक्सी S26 सीरीजसाठी ग्लोबली प्री-बुकिंग सुरु झाली असल्याचे सांगितलं आहे. भारतात 999 रुपयांचे पेमेंट करून डिव्हाईस बुक केल्यास ग्राहकांना 2699 रुपयांचे ई-स्टोर वाउचर मिळणार आहे. याचा वापर दुसरे डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 999 रुपयांत तुम्ही #नेक्स्ट गॅलेक्सी व्हिआयपी पास मिळवू शकता. यासाठी तुम्हाला क्रेडिट-डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई आणि नेटबँकिंगद्वारे पेमेंट करण्याचा ऑप्शन मिळणार आहे.
सॅमसंग तुम्हाला 5000 रुपयांपर्यंत व्हाऊचर जिंकण्याची संधी देखील देणार आहे, ज्याचा वापर गॅलेक्सी S26, S26+ किंवा S26 अल्ट्रा सोडून कोणतेही दुसरे डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यासाठी 999 रुपयांचे प्री-रिजर्वेशन पेमेंट करण्याची देखील गरज नाही. याशिवाय, सर्व रजिस्टर्ड लोकांना 50,000 रुपयांचे बक्षीस जिंकण्यासाठी एका स्पर्धेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. आगामी डिव्हाईसमध्ये तुमची आवड नोंदवल्याने तुम्हाला स्पर्धेत आपोआप सहभागी करून घेतले जाईल.
सॅमसंग त्यांच्या ऑनलाईन स्टोअरवरून एक्सेसरीज आणि दूसरे सॅमसंग प्रोडक्ट्सचा वापर करण्यासाठी 30 डॉलरचे क्रेडिट देत आहे. रजिस्टर करणाऱ्या सर्व लोकांना 5000 डॉलरचे Samsung.com गिफ्ट कार्ड जिंकण्यासाठी एका स्पर्धेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. नेहमीप्रमाणे, बुकिंग मोफत आहे आणि डिव्हाइस खरेदी करण्याचे कोणतेही बंधन नाही. सॅमसंगचं असं म्हणणं आहे की, ग्राहक ट्रेड-इनसह 900 डॉलरपर्यंत बचत करू शकतात. तर बुकिंग करताना, ट्रेड-इन न करताही Galaxy S26 सिरीजच्या डिव्हाइसेसवर 150 डॉलरपर्यंत सूट मिळेल.