राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Realme Narzo Power 5G: रियलमीने भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये पावरफुल बॅटरी देण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनच्या बेस व्हेरिअंटची सुरुवातीची किंमत 27,999 रुपये आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 11:52 AM
  • नवीन स्मार्टफोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटवाला 6.78-इंच डिस्प्ले
  • स्मार्टफोनच्या 8GB रॅम+ 128GB स्टोरेज या बेस व्हेरिअंटची किंमत 27,999 रुपये
  • लाँच ऑफरअंतर्गत स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 4000 रुपयांचे डिस्काऊंट
टेक कंपनी Realme ने भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 10,001mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. Narzo सीरीजचा हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेटने सुसज्ज आहे. रियलमीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटवाला 6.78-इंच डिस्प्ले दिला आहे. या डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स आहे.

Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!

रियलमी नार्जो पॉवर 5G किंमत आणि ऑफर्स

रियलमी नार्जो पॉवर 5G स्मार्टफोनच्या 8GB रॅम+ 128GB स्टोरेज या बेस व्हेरिअंटची किंमत 27,999 रुपये आहे. तर दुसऱ्या 8GB रॅम+ 256GB स्टोरेज या व्हेरिअंटची किंमत 29,999 रुपये आहे. रियलमीचा फोन टाइटन सिल्वर आणि टाइटन ब्लू कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. रियलमी नार्जो पॉवर 5G लाँच ऑफरअंतर्गत स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 4000 रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. या फोनवर 3000 रुपयांची बँक सूट आणि 1 हजार रुपयांची अतिरिक्त डिस्काऊंट दिली जात आहे. यासह, रियलमी फोन 23,999 रुपयांना खरेदी करता येईल. टॉप व्हेरिएंट 25,999 रुपयांना खरेदी करता येईल. या रियलमी फोनची विक्री अ‍ॅमेझॉन आणि रियलमीच्या ऑनलाईन स्टोअरवर आधीच सुरू झाली आहे. कंपनी सुरुवातीच्या खरेदीदारांना 2999 रुपयांमध्ये 4 वर्षांची बॅटरी वॉरंटी देखील देत आहे. (फोटो सौजन्य – X)

रियलमी नार्जो पॉवर 5G फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

रियलमी नार्जो पॉवर 5G स्मार्टफोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटवाला 6.8-इंच एमोलेड डिस्प्ले दिला आहे. याचे रेजोल्यूशन 1280×2800 पिक्सेल, टच सँपलिंग रेट 240Hz आणि स्क्रीन टू बॉडी रेशिओ 94 टक्के आहे. या रियलमी फोनवरील डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशनसह येतो आणि त्याची कमाल ब्राइटनेस 6500 निट्स आहे.

परफॉर्मेंस

रियलमी नार्जो पॉवर 5G मध्ये ओक्टा-कोर मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7400 अल्ट्रा 5G प्रोसेसर दिला आहे. या फोनमध्ये ग्राफिक्स सपोर्टसाठी आर्म माली-G615 GPU दिला आहे. या फोनमध्ये 8 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256 जीबी यूएफएस 3.1 स्टोरेज दिले आहे.

कॅमेरा

रियलमी नार्जो पॉवर 5G स्मार्टफोनमध्ये डुअल कॅमेरा दिला आहे. याचा प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा आहे, जो सोनी IMX882 सेंसर आहे. हा ऑटोफोकस आणि 2-axis OIS सपोर्टसह येतो. फोनचा सेकेंडरी कैमरा 8-मेगापिक्सेलचा आहे. सेल्फी कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर फोनमध्ये 16 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

कनेक्टिविटी

रियलमी केइस फोनमध्ये डुअल सिम सपोर्ट (5G/4G) सह वाय-फाय 5, ब्लूटूथ, बेइदौ, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलीलियो आणि क्यूजेडएसएसचा सपोर्ट दिला आहे. फोनमध्ये अँबिंट लाइट, कलर टेंप्रेचर, ई-कम्पास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप आणि आईआर ब्लास्टर जसे सेंसर देखील आहे. फोनमध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिला आहे.

बॅटरी आण चार्जिंग

रियलमी नार्जो पॉवर 5G मध्ये 10,001mAh ची लिथियम-आयन पॉलीमर बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचे म्हणणे आहे की या फोनची 10000 एमएएच बॅटरी फक्त 85 मिनिटांत पूर्णपणे चार्ज होते.

सॉफ्टवेयर आणि इतर फीचर्स

रियलमी नार्जोचा हा फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित रियलमी UI 7.0 वर चालतो. या फोनला IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगसह हाय-रेझ ऑडिओ प्रमाणपत्र आणि मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेझिस्टन्स मिळते.

Published On: Mar 06, 2026 | 11:52 AM

