Iran-UAE Conflict: इराणच्या ड्रोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरवले जगाचे ‘सुरक्षित मॉडेल’; शेअर बाजारही बंद

Iran-UAE Conflict: अनेक दशकांपासून दुबई चमकदार इमारती, करमुक्त पगार, सोपे व्यवसाय आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एक विश्वासार्ह सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून ओळखले जाते. मध्यपूर्वेत कितीही संघर्ष झाले तरी त्यांचा परिणाम दुबईपर्यंत पोहोचणार नाही असा विश्वास होता. तथापि, शनिवारी झालेल्या भीषण लढाईमुळे ही धारणा बदलली आहे. इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांनी आखाती प्रदेशातील अनेक ठिकाणी लक्ष्य केले, ज्यामुळे दुबईचा मोठा भाग प्रभावित झाला. विमानतळ, हॉटेल्स आणि बंदरे प्रभावित झाली. हे केवळ इमारतींचे नुकसान नव्हते तर दुबईने चाळीस वर्षांपासून निर्माण केलेल्या विश्वासाचेही नुकसान होते.
Auto Sales in India: फेब्रुवारीत वाहन विक्रीचा नवा विक्रम; वाहन विक्रीत तब्बल २५.६२% वाढ
राईस विद्यापीठाच्या बेकर इन्स्टट्यूटचे फेलो जिम क्रेन म्हणाले की, दुबईच्या अर्थव्यवस्थेला असलेला धोका हलक्यात घेता येणार नाही. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत, याचा परिणाम बहुतेकदा सार्वजनिक भावनांवर झाला आहे, परंतु जर युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले तर प्रवासी आणि त्यांचे व्यवसाय इतर ठिकाणे शोधू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पैसा एका देशातून दुसऱ्या देशात खूप लवकर जातो. एडमंड डी रोथस्चाइल्ड अॅसेट मॅनेजमेंटचे नबील मिलाली म्हणाले की, लोक घाबरले आहेत. पहिल्यांदाच त्यांना भूमिगत जागांमध्ये लपून बसावे लागले आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या विमानतळांपैकी एक असलेल्या दुबई विमानतळाला काही दिवसांसाठी बंद करावे लागले.
सोमवार आणि मंगळवारी यूएई शेअर बाजार बंद होता. अमेझॉनच्या क्लाउड सेवांवर परिणाम झाला, ज्यामुळे काही बँकिंग सेवांवर परिणाम झाला. उड्डाण निलंबनामुळे यूएईमध्ये मोठ्या संख्येने लोक अडकले होते. आज, दुबईची अर्थव्यवस्था जवळजवळ पूर्णपणे तेल नसलेल्या क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या २ टक्क्यांपेक्षा कमी तेलाचा वाटा आहे. व्यापार, पर्यटन, लक्झरी गृहनिर्माण बाजार आणि वित्तीय सेवांनी त्याला एक नवीन दिशा दिली आहे. लंडन आणि न्यूयॉर्कसारख्या प्रमुख शहरांच्या प्रतिबिंबित करणारे नियम लागू केले गेले आहेत. अबू धाबीमध्ये यूएईच्या ९० टक्क्यांहून अधिक तेल साठा आहे. तथापि, दुबईने स्वतःला एक खुला आणि स्थिर पर्याय म्हणून सादर केले आहे.
Iran-Israel War : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भारताला बसणार मोठा फटका; तब्बल 9 लाख कोटींचा व्यापार धोक्यात
पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटादरम्यान, भारतीय श्रीमंत व्यक्तींनी दुबईतील रिअल इस्टेटमध्ये तात्पुरते जाणे टाळले आहे. अनेक भारतीय श्रीमंत व्यक्तींनी आधीच दुबईमध्ये मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. नाईट फ्रैंकच्या मते, २०२४ मध्ये दुबईतील मालमत्ता विक्रीत भारतीयांचा वाटा ६% होता, जो २०२५ मध्ये १०% पर्यंत वाढला. युएईमधील मालमत्ता दक्षिण मुंबई आणि गुरुग्रामपेक्षा स्वस्त आहे आणि भाडेदेखील चांगले आहे. तथापि, दुबईमध्ये अलिकडच्या इराणी विध्वंसामुळे सुरक्षित नेक रिअल इस्टेट आश्रयस्थान म्हणून त्याची प्रतिमा डागाळली आहे. अनेक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्याच्या संकटामुळे खरेदीदारांना अल्पावधीत काही सवलती मिळण्याची अपेक्षा असू शकते, परंतु याचा दीर्घकालीन प दीर्घकालीन परिणाम होणार नाही. दुबईला बऱ्याच काळापासून परदेशी लोकांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून पाहिले जात आहे.