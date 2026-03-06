Middle East Crisis: ‘इस्रायलचा डाव, इराणचं नाव!’ ‘Azerbaijan’मधील ड्रोन हल्ल्यामागे नेमकं कोण? इराणने केला खळबळजनक गौप्यस्फोट

Iran Azerbaijan drone attack March 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धाची आग आता युरेशियाच्या वेशीवर पोहोचली आहे. अझरबैजानच्या (Azerbaijan) नाखिचेवन प्रदेशात झालेल्या रहस्यमय ड्रोन हल्ल्यानंतर अझरबैजान आणि इराण यांच्यातील संबंध टोकाला पोहोचले आहेत. इराणने हा हल्ला आपला नसल्याचा दावा केला असून, हे इस्रायलचे एक ‘फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन’ (False flag operation) असल्याचे म्हटले आहे. इराणच्या मते, इस्रायल जाणीवपूर्वक मुस्लिम देशांमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि इराणची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी स्वतःच असे हल्ले घडवून आणत आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी अझरबैजानचे परराष्ट्र मंत्री जेहुन बायरामोव्ह यांच्याशी फोनवर बोलताना स्पष्ट केले की, इराणने अझरबैजानवर कोणताही हल्ला केलेला नाही. उलट, इस्रायल इराणबद्दल शेजारील देशांचे मत बदलण्यासाठी हे कट रचत आहे. या हल्ल्यात अझरबैजानच्या सीमेवरील भागात चार जण जखमी झाले आहेत. इराणने या घटनेचा तीव्र निषेध केला असून चौकशीची मागणी केली आहे. मात्र, अझरबैजान या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यास तयार नाही.
अझरबैजानचे अध्यक्ष इल्हम अलीयेव यांनी या हल्ल्याला थेट ‘इराणी दहशतवाद’ संबोधले आहे. त्यांनी तातडीने सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावून सैन्याला कोणत्याही क्षणी प्रतिहल्ला करण्यासाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. अझरबैजान आणि इस्रायल यांच्यातील घनिष्ट संरक्षण संबंधांमुळे बाकूला असा विश्वास आहे की, त्यांच्याकडे असलेले तंत्रज्ञान इराणी आणि इस्रायली ड्रोनमधील फरक सहज ओळखू शकते. त्यामुळेच अझरबैजानने या हल्ल्याचा बदला घेण्याची प्रतिज्ञा केली आहे.
Iran’s foreign minister denied reports that Tehran launched a drone or projectile toward Azerbaijan following explosions reported near Nakhchivan airport.https://t.co/1n42CQZbtl pic.twitter.com/bqHafsy4ml — Khaama Press (KP) (@khaama) March 6, 2026
credit – social media and Twitter
भू-राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, इराणचा खरा राग अझरबैजानकडून इस्रायलला होणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर आहे. इस्रायल आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी तब्बल ४०% तेल अझरबैजानकडून आयात करतो. बाकू-तिबिलिसी-सेहान (BTC) ही तेल पाइपलाइन जॉर्जिया आणि तुर्कीमार्गे इस्रायलपर्यंत पोहोचते. २०२४ मध्ये अझरबैजानने इस्रायलला २.३७ दशलक्ष टन तेल निर्यात केले आहे. आता इराण या पाइपलाइनच्या पंपिंग स्टेशन किंवा टर्मिनलवर ड्रोन हल्ला करून इस्रायलची रसद तोडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या वादात आता ‘नाटो’चीही (NATO) एन्ट्री झाली आहे. तुर्कीने दावा केला होता की इराणने त्यांच्या दिशेने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले होते, जे नाटोच्या संरक्षण प्रणालीने नष्ट केले. मात्र, नाटोच्या प्रवक्त्या ॲलिसन हार्ट यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला असला तरी, क्षेपणास्त्राच्या लक्ष्याबाबत तुर्कीचे काही दावे फेटाळून लावले आहेत. यामुळे इराण केवळ अझरबैजानच नाही, तर तुर्की आणि पर्यायाने नाटोच्याही विरोधात उभा ठाकल्याचे चित्र दिसत आहे. अझरबैजान हा इस्रायलसाठी इराणच्या सीमेवरील एक ‘गुप्तचर चौकी’ मानला जातो. जर हा तणाव निवळला नाही, तर कास्पियन समुद्र आणि काकेशस प्रदेशात एका भीषण युद्धाची ठिणगी पडू शकते, ज्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील.
Ans: इराणच्या मते, हा हल्ला इस्रायलने स्वतःच घडवून आणला आहे जेणेकरून इराण आणि त्याच्या शेजारील मुस्लिम देशांमधील संबंध बिघडतील. याला इराणने 'फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन' म्हटले आहे.
Ans: इस्रायल आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ४०% तेल अझरबैजानकडून घेतो. तसेच इराणवर लक्ष ठेवण्यासाठी अझरबैजानची भूमी इस्रायलसाठी महत्त्वाची आहे.
Ans: ही एक महत्त्वाची तेल पाइपलाइन आहे जी अझरबैजानमधून सुरू होऊन जॉर्जिया आणि तुर्कीमार्गे इस्रायलला तेल पुरवठा करते. इराण याच पाइपलाइनला लक्ष्य करण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.