Share Market Today: गुंतवणूकदारांची दिवाळी! Sensex 700 अंकांनी उकळला; Nifty 24550 च्या पार, ‘सुपर तेजी’चं नेमकं कारण?

मंगळवारच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही सुमारे १% च्या वाढीसह व्यवहार करत होते. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या शांतता कराराच्या आशा पुन्हा पल्लवित केल्या. दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेच्या बातमीने बाजाराचा आत्मविश्वास वाढवला. अस्थिरता निर्देशांक, इंडिया VIX, देखील ५.७८% ने घसरून १७.७० वर आला, जे बाजारातील चिंता कमी झाल्याचे दर्शवते. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, त्यांचे प्रशासन ओबामा आणि बायडेन प्रशासनांनी पूर्वी वाटाघाटी केलेल्या मागील अणु करारापेक्षा (JCPOA) इराणसोबत एक चांगला करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सकाळच्या सत्रात आशियाई बाजारांमध्ये तेजी दिसून आली. कोस्पी १.५५ टक्क्यांनी वाढला. हँग सेंग निर्देशांक ०.३२ टक्क्यांनी वधारला. याशिवाय, अमेरिकन बाजारांमध्येही तेजी दिसून आली. सकाळच्या सत्रात निफ्टी ८० अंकांच्या वाढीसह उघडला, ज्यामुळे बाजारातील मजबुतीचे संकेत मिळाले.
शेअर बाजारातील तेजीमागील सर्वात मोठे कारण कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण हे होते. ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ९४-९५ डॉलरपर्यंत घसरल्या. याशिवाय, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेच्या आशांमुळे पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाली असून, बाजाराला दिलासा मिळाला आहे.
व्ही. के. विजयकुमार यांच्या मते, ‘बिझनेस टुडे’च्या अहवालानुसार, बाजारपेठ बातम्यांवर, कधी आशेवर तर कधी भीतीवर आधारित चढ-उतार करत राहील. ते म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेली अमेरिकेची बाजारपेठ सध्या उच्च पातळीवर आहे, जे दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाबद्दल कोणतीही चिंता दर्शवत नाही.
ते असेही म्हणाले की, दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे विकासाचा वेग मंदावू शकतो आणि महागाई दीर्घकाळासाठी उच्च पातळीवर राहू शकते, ज्यामुळे बाजारात घसरण होईल. अशा वातावरणात अनिश्चितता जास्त असते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी शांत राहून पूर्ण शिस्तीने गुंतवणूक करावी.