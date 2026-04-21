Share Market Today: गुंतवणूकदारांची दिवाळी! Sensex 700 अंकांनी उकळला; Nifty 24550 च्या पार, ‘सुपर तेजी’चं नेमकं कारण?

२१ एप्रिल रोजी शेअर बाजारात तुफान तेजी पाहायला मिळाली आहे. सेन्सेक्स ६८७ अंकांनी वाढून ७९,२०७ अंकांवर व्यवहार करत आहे. Nifty १७८ अंकांनी वाढून २४,५४४ अंकांवर व्यवहार करत आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 04:17 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Share Market Today: २१ एप्रिल रोजी शेअर बाजारात तुफान तेजी पाहायला मिळाली आहे. सेन्सेक्स ६८७ अंकांनी वाढून ७९,२०७ अंकांवर व्यवहार करत आहे. Nifty १७८ अंकांनी वाढून २४,५४४ अंकांवर व्यवहार करत आहे. क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये निफ्टी ऑटो, निफ्टी आयटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल आणि इतर सर्व क्षेत्रांचा समावेश आहे. निफ्टीमधील सर्वाधिक वाढ झालेल्या कंपन्यांमध्ये ट्रेंट, बजाज फायनान्स आणि आयसीआयसीआय बँकेचा समावेश आहे, ज्यांच्या शेअर्समध्ये ३-२% ची वाढ झाली आहे. निफ्टीमधील सर्वाधिक घसरण झालेल्या कंपन्यांमध्ये एसबीआय लाईफ आणि बीईएलचा समावेश आहे, ज्यांच्या शेअर्समध्ये ३-१% ची घसरण झाली आहे. चला, शेअर बाजारातील आजच्या या तेजीमागील कारणे जाणून घेऊया.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता प्रस्थापित होण्याची आशा

मंगळवारच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही सुमारे १% च्या वाढीसह व्यवहार करत होते. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या शांतता कराराच्या आशा पुन्हा पल्लवित केल्या. दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेच्या बातमीने बाजाराचा आत्मविश्वास वाढवला. अस्थिरता निर्देशांक, इंडिया VIX, देखील ५.७८% ने घसरून १७.७० वर आला, जे बाजारातील चिंता कमी झाल्याचे दर्शवते. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, त्यांचे प्रशासन ओबामा आणि बायडेन प्रशासनांनी पूर्वी वाटाघाटी केलेल्या मागील अणु करारापेक्षा (JCPOA) इराणसोबत एक चांगला करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आशियाई बाजारपेठा मजबूत

सकाळच्या सत्रात आशियाई बाजारांमध्ये तेजी दिसून आली. कोस्पी १.५५ टक्क्यांनी वाढला. हँग सेंग निर्देशांक ०.३२ टक्क्यांनी वधारला. याशिवाय, अमेरिकन बाजारांमध्येही तेजी दिसून आली. सकाळच्या सत्रात निफ्टी ८० अंकांच्या वाढीसह उघडला, ज्यामुळे बाजारातील मजबुतीचे संकेत मिळाले.

कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या

शेअर बाजारातील तेजीमागील सर्वात मोठे कारण कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण हे होते. ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ९४-९५ डॉलरपर्यंत घसरल्या. याशिवाय, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेच्या आशांमुळे पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाली असून, बाजाराला दिलासा मिळाला आहे.

तज्ञांचे मत

व्ही. के. विजयकुमार यांच्या मते, ‘बिझनेस टुडे’च्या अहवालानुसार, बाजारपेठ बातम्यांवर, कधी आशेवर तर कधी भीतीवर आधारित चढ-उतार करत राहील. ते म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेली अमेरिकेची बाजारपेठ सध्या उच्च पातळीवर आहे, जे दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाबद्दल कोणतीही चिंता दर्शवत नाही.
ते असेही म्हणाले की, दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे विकासाचा वेग मंदावू शकतो आणि महागाई दीर्घकाळासाठी उच्च पातळीवर राहू शकते, ज्यामुळे बाजारात घसरण होईल. अशा वातावरणात अनिश्चितता जास्त असते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी शांत राहून पूर्ण शिस्तीने गुंतवणूक करावी.

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण
Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

May 13, 2026 | 02:35 AM
May 13, 2026 | 12:30 AM
May 12, 2026 | 11:02 PM
May 12, 2026 | 10:12 PM
May 12, 2026 | 09:23 PM
May 12, 2026 | 09:22 PM
May 12, 2026 | 09:00 PM

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM
May 12, 2026 | 04:36 PM
May 12, 2026 | 04:30 PM