Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन... नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Redmi Buds 8 Lite ची किंमत सिंगापुरमध्ये SGD 24.90 म्हणजेच सुमारे 1,700 रुपये आहे. हे ईयरबड्स ब्लू, ब्लॅक आणि व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवरून हे डिव्हाईस खरेदी केले जाऊ शकते. Xiaomi, Redmi Buds 8 सीरीज खरेदी केल्यानंतर जास्तीचे पैसे खर्च न करता ग्राहकांना दोन महिन्यांसाठी स्पॉटिफाय प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिळणार आहे आणि ही ऑफर 8 ऑगस्ट 2026 पर्यंत Xiaomi ईअरबड्स अॅपद्वारे रिडीम करणे आवश्यक आहे. (फोटो सौजन्य – X)
नवीन Redmi Buds 8 Lite हेडसेटमध्ये 12.4mm टाइटेनियम-डायाफ्राम डायनेमिक ड्राइवर आहे. हे ईयरबड्स SBC आणि AAC ऑडियो कोडेकला सपोर्ट करतात. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, यूजर्स पाच प्रीसेट EQ मोडचा वापर करून साउंड आउटपुट एडजस्ट करू शकतात किंवा Xiaomi ईअरबड्स अॅपद्वारे कस्टमाइज्ड इक्वलाइजर सेटिंग्सचा वापर करू शकतात. Redmi Buds 8 Lite मध्ये 42dB पर्यंत हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कँसलेशन आहे. यामध्ये कॉलिंगसाठी डुअल-माइक्रोफोन AI-बेस्ड एनवायरनमेंटल नॉइज कँसलेशन देखील देण्यात आले आहे. विंड-नॉइज रिडक्शन स्ट्रक्चर आणि अल्गोरिथम 6 मीटर/सेकंद वेगाने हवेचा इंटरफेरेंस कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे बाहेर वापरल्यास कॉल स्पष्टता सुधारते.
Redmi Buds 8 Lite मध्ये कनेक्टिविटी फीचर्समध्ये ब्लूटूथ 5.4, डुअल-डिवाइस पेयरिंग आणि कॉल के दौरान ऑटोमॅटिक डिवाइस स्विचिंग समाविष्ट आहे. हे कम्पॅटिबल अँड्रॉईड डिव्हाईससोबत क्विक सेटअपसाठी गुगल फास्ट पेअरला सपोर्ट करतो. शाओमी ईअरबड्स अॅप यूजर्सना ANC मोड, EQ सेटिंग्स, टच कंट्रोल आणि फर्मवेयर अपडेट मॅनेज करण्याची सुविधा देतो. टच कंट्रोलच्या मदतीने यूजर्स ऑडियो प्ले किंवा पॉज करू शकतात, कॉल मॅनेज करू शकतात, ट्रॅक स्किप करू शकतात आणि नॉइज कंट्रोल मोड टॉगल करू शकतात.
प्रत्येक Redmi Buds 8 Lite ईयरफोनमध्ये 45mAh बॅटरी दिली आहे. तर चार्जिंग केसमध्ये 475mAh बॅटरी दिली आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, हे हेडसेट एकदा चार्ज केल्यानंतर 8 तासांचा प्लेबॅक टाइम ऑफर करतात आणि चार्जिंग केससह 36 तासांपर्यंत चालतात. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, फास्ट चार्जिंग फीचरमुळे जर तुम्ही डिव्हाईस 10 मिनिटे चार्ज केले तरी देखील तुम्हाला 2 तासांची बॅटरी लाईफ ऑफर केली जाते. चार्जिंग केसमध्ये USB टाइप-C पोर्ट आहे. Redmi Buds 8 Lite ईअरबड्स पाणी आणि धूळीपासून संरक्षणासाठी IP54 रेटिंगसरह लाँच करण्यात आले आहेत.