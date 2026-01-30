भारताची स्टार महिला धावपट्टू पीटी उषाचे पती व्ही श्रीनिवासन यांचे निधन, पंतप्रधान मोदींनी केला व्यक्त शोक

भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य पी.टी. उषा यांचे पती व्ही. श्रीनिवासन यांचे शुक्रवारी सकाळी निधन झाले. या दुःखद काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पी.टी. उषा यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. त्यांचे पती व्ही. श्रीनिवासन यांच्या निधनाबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला. राज्यसभा खासदार पी.टी. उषा यांचे पती श्रीनिवासन यांचे शुक्रवारी सकाळी वयाच्या ६७ व्या वर्षी निधन झाले. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, श्रीनिवासन शुक्रवारी सकाळी त्यांच्या घरी कोसळले. त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु त्यांना वाचवता आले नाही.
माजी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी असलेले श्रीनिवासन हे उषाच्या त्यांच्या गौरवशाली क्रीडा कारकिर्दीत सतत त्यांच्यासोबत होते. त्यांना त्यांचा आधार आणि त्यांच्या अनेक व्यावसायिक कामगिरीमागील प्रेरक शक्ती म्हणून व्यापकपणे ओळखले जात असे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उषाशी फोनवरून संवाद साधला आणि त्यांच्या पतीच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी शोकसंतप्त कुटुंबाप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आणि उषाला हे अपूरणीय नुकसान सहन करण्याची शक्ती मिळावी यासाठी प्रार्थना केली.
जवळचे सहकारी तिला शिस्तप्रिय, मृदुभाषी आणि क्रीडा आणि सार्वजनिक सेवेच्या मूल्यांबद्दल खोलवर वचनबद्ध असल्याचे वर्णन करतात. तिच्या पश्चात तिचा मुलगा, डॉ. उज्ज्वल विघ्नेश, जो चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, असा आहे. उषा अनेकदा म्हणाली आहे की तिच्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याशिवाय तिचा प्रवास इतका सोपा झाला नसता. पीटी उषाचा एक मुलगा, उमेश श्रीनिवासन आहे, जो प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करतो.
पीटी उषाची शानदार क्रीडा कारकीर्द असो किंवा आयओए अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार म्हणून तिची भूमिका असो, श्रीनिवासन तिच्या प्रत्येक पावलावर साथ देत होते. पीटी उषाचा मुलगा उमेश श्रीनिवासन आहे, जो प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करतो.
“फ्लाइंग फेयरी” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पीटी उषा या भारतीय क्रीडा इतिहासातील सर्वात प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहेत. हे वैयक्तिक नुकसान केवळ तिच्यासाठीच नाही तर तिच्या प्रियजनांसाठीही खूप दुःखद आहे. खेळाडू, प्रशिक्षक, चाहते आणि जनता सोशल मीडियावर तिला सतत प्रोत्साहन आणि पाठिंब्याचे संदेश पाठवत आहेत.