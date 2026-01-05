CES 2026: Samsung चा मोठा धमाका! ईव्हेंटमध्ये सादर केले इनोव्हेटिव प्रोडक्ट्स, तुमचं घर आणि ऑफीस होणार आणखी स्मार्ट

BSNL Recharge Plan: सरकारी टेलिकॉम कंपनीची ‘Kickstart 2026’ ऑफर, केवळ 1 रुपयांत मिळणार कॉल आणि डेटा बेनिफिट्स
सॅमसंगने त्यांची म्यूजिक स्टूडियो स्मार्ट स्पीकर सीरीज एक्सपांड केली आहे. म्यूजिक स्टूडियो 5, म्यूजिक स्टूडियो 7 हे दोन्ही वाय-फाय स्पीकर्स अमेरिकेतील लास वेगसमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शोमध्ये सादर करण्यात आले आहेत. याच्या फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर हे इंटिरियल फ्रेंडली डिझाईनने सुसज्ज आहेत. म्यूजिक स्टूडियो 7 मध्ये स्पॅटियल ऑडियो, हाई रेजलूशन ऑडियो प्लेबॅक आणि वाय-फाय कनेक्टिविटीसारख्या फीचर्सने सुसज्ज आहेत. हा स्पिकर तुम्ही तुमचा सॅमसंग टिव्ही, साउंडबार इत्यादीसोबत पेअर करू शकता. तसेच म्यूजिक स्टूडियो 5 एका कॉम्पॅक्ट डिझाईनसह सादर करण्यात आले आहे. दोन्ही स्पीकर्स ब्लूटूथ आणि वाई-फाई कनेक्टिविटीने सुसज्ज आहे.
यावर्षी दक्षिण कोरियाई कंपनीने सीईएसमध्ये स्मार्ट मॉनिटर्स सादर करून मोठा धमाका केला आहे. सॅमसंग ने 6K 3D Odyssey G9, 3D Odyssey सह अनेक मॉनिटर सादर केले आहेत. हे मॉनिटर OLED डिस्प्ले पॅनलने सुसज्ज आहेत आणि यामध्ये 6K पर्यंत रेजलूशनचा सपोर्ट दिला आहे. 32 इंचाच्या मॉनिटरमध्ये 165Hz चा रिफ्रेश रेट सपोर्ट देण्यात आला आहे आणि यामध्ये डुअल मोड फीचर दिला आहे, जो 330Hz पर्यंत सपोर्ट करतो.
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शोमध्ये सॅमसंगने Bespoke स्मार्ट किचन आणि होम अप्लायंसेजचे एक नवीन जेनरेशन सादर केले. यामध्ये इंप्रूव्ड एआई विजन आणि गूगल जेमिनी एआईचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. यावर्षी कंपनीच्या सेंटरस्टेजमध्ये नवीन बीस्पोक एआई रेफ्रिजरेटर असणार आहे, ज्यामध्ये अपग्रेडेड एआई विजन सिस्टमचा वापर करण्यात आला आहे. दक्षिण कोरियाई कंपनीचा हा रेफ्रिजरेटर गूगल जेमिनीने सुसज्ज असणार आहे. याशिवाय बीस्पोक एआई अप्लायंसेज सीरीजमध्ये कंपनीने एआई वाइन सेलर देखील सादर केले आहे. ज्यामध्ये कॅमेरा बेस्ड एआई विजन टेक्नोलॉजी दिली आहे. जी वाईनच्या लेव्हलच्या हिशोबाने बॉटलची प्लेसमेंट तयार करू शकणार आहे.
टेक विश्व सज्ज! CES 2026 चा काउंटडाऊन झाला सुरु, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स ठरणार गेमचेंजर
सॅमसंगने CES 2026 मध्ये स्मार्ट फीचर वाले माइक्रो RGB TV देखील सादर केले आहे. ही लेटेस्ट प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आहे. ज्यामध्ये 55 इंचापासून 115 इंचांपर्यंत स्मार्ट टिव्ही सादर करण्यात आले आहे. कंपनीने 55, 65, 75, 85, 100 आणि 115 इंच वाले मॉडेल सादर केले आहेत.