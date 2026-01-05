Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

टेक विश्व सज्ज! CES 2026 चा काउंटडाऊन झाला सुरु, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स ठरणार गेमचेंजर

CES 2026 चे आयोजन केले आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष आता ईव्हेंटकडे लागले आहे. या ईव्हेंटमध्ये अनेक प्रोडक्ट्स सादर केले जाणार आहे. याची तयारी देखील आता सुरु झाली आहे. यावेळी AI आणि रोबोटिक्सचा तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 06:05 AM
  • AI आणि रोबोटिक्सचा तंत्रज्ञानावर होणार दबदबा
  • CES 2026 मध्ये AI-रोबोटिक्स करणार मोठा धमाका
  • CES 2026 कडे जगाचं लक्ष!
2026 या वर्षातील पहिला सर्वात मोठा टेक इव्हेंट 6 जानेवारी रोजी आयोजित केला जाणार आहे. हा इव्हेंट अमेरिकेतील लास वेगस शहरात सुरू होणार आहे. कन्सुमर इलेक्ट्रॉनिक शोचे काउंटडाऊन आता सुरू झाले आहे. अवघ्या काही तासातच या शोला सुरुवात होणार आहे. या इव्हेंटमध्ये अनेक दिग्गज कंपनी त्यांची फ्यूचिरिस्टिक डिव्हाईस आणि प्रोडक्ट सादर करणार आहेत. CES 2026 मध्ये एआय आणि रोबोटिक्सवर सगळ्यात जास्त फोकस असणार आहे.

Amazon Smartphone Deal: Vivo चा हा प्रिमियम स्मार्टफोन स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी, तब्बल 30,000 रुपयांनी कमी झाली किंमत

आगामी ईव्हेंटकडे सर्वांचे लक्ष

गेल्यावर्षी देखील कन्सुमर इलेक्ट्रॉनिक शोमध्ये फ्यूचिरिस्टिक प्रोडक्ट सादर करण्यात आले होते. हे प्रॉडक्ट पाहून प्रत्येक जण हैराण झाले होते. LG, Samsung, TCL सारखे ब्रँडस त्यांच्या भविष्यातील टेक्नोलॉजीची खास झलक नेहमीच या ईव्हेंटमध्ये सादर करत असतात. तसेच चिप मॅन्युफेक्चरिंग कंपन्यापासून डिस्प्ले, एआई इंटिग्रेशन, आणि नवीन जेनरेशनचे प्रोडक्ट यामध्ये समाविष्ट अणसार आहेत. या ईव्हेंटमध्ये जगभरातील टेक कंपन्या आणि स्टार्ट-अप्स सहभागी होणार आहेत. यामध्ये स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार आणि कार इक्विपमेंट्स सादर केले जाणार आहेत. त्यामुळे आता या आगामी ईव्हेंटकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

ऑटोनोमस आणि फ्लाइंग कार

यावर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ईव्हेंटमध्ये फ्लाइंग कार, सेल्फ ड्राइविंग नेक्स्ट जेनरेशन कार आणि एआई इंटिग्रेटेड कॉक-पिट सारखी टेक्नोलॉजी सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. 2024 च्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शोमध्ये हुंडई मोटर्सने एयर मोबिलिटी विन सादर केली होती. ज्याला कंपनीने फ्यूचिरिस्टिक फ्लाइंग कार असं म्हटलं होतं. एआई इंटिग्रेशन असल्यामुळे गाड्यांमध्ये अ‍ॅडव्हांस सेफ्टी सिस्टम देखील मिळतो आणि यामुळे ऑटोनोमस ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक चांगला होणार आहे.

डिस्प्ले टेक्नोलॉजी

याशिवाय CES 2026 मध्ये LG, Samsung, Sony भविष्यातील टिव्ही आणि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखील सादर करणार आहेत. रिपोर्टनुसार, यावर्षी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये अ‍ॅडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजीवर जास्त लक्ष दिले जाणार आहे. यामुळे अ‍ॅडवांस एआई फीचर्स आणि अधिक चांगला विजुअल एक्सपीरियंस मिळणार आहे. LG यावर्षी माइक्रो आरजीबी डिस्प्ले सादर करण्याची शक्यता आहे, जे इवो एआई फीचरने सुसज्ज आहे. तर सॅमसंग त्यांची ट्रिपल फोल्डेबल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखील या ईव्हेंटमध्ये सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासोबतच ग्लास फ्री 3D टिव्ही देखील दक्षिण कोरियाई कंपनी या ईव्हेंटमध्ये सादर करू शकते. हे लाँचिंग कंपनीच्या Odyssey 3D सीरीज अंतर्गत केले जाऊ शकते. अल्ट्रा कर्व्ड आणि मिनी एलइडीनंतर यावर्षी CES मध्ये माइक्रो LED ची जादू पाहायला मिळू शकते.

Meta ची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी ठरणार डोकेदुखी! AI मुळे Facebook-Instagram यूजर्सवर होणार थेट परिणाम

रोबोटिक्स

यंदा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ईव्हेंटमध्ये अनेक ऑटोनोमस ह्यूमनॉयड रोबोट सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. हे रोबोट्स तुम्हाला घरी आणि ऑफीसच्या कामात देखील मदत करू शकतात. याशिवाय, स्मार्ट होम एआय, स्मार्ट ऑफिससाठी एआय इंटिग्रेशन प्रदर्शित केले जाऊ शकते.

Published On: Jan 05, 2026 | 06:05 AM

