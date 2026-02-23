खामेनेईंचा गेम ओव्हर? इराणमध्ये सत्तापालटासाठी ‘हा’ मुस्लिम देश देतोय अमेरिकेला साथ; ट्रम्पसमोर मांडला मोठा डाव

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) च्या राजघराण्यातील एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, इराणमध्ये सत्तापालट झाला तरच मध्यपूर्वेत शांतता निर्माण होईल असे म्हटले आहे. जोपर्यंत इराणचे सर्वोच्च नेते अली अयातुल्ला खामेनेई सत्तेवर आहेत तपोर्यंत इराणमध्ये अशांतता राहिल असे म्हटले आहे. इस्रायली मीडियाने याचे वृत्त दिले असून यावरुन इराण-अमेरिका वादात सौदीची एन्ट्री झाल्याचे चित्र दिसत आहे. यावरुन स्पष्ट होत आहे की, सौदी अरेबिया इराणमध्ये सत्तापालटासाठी अमेरिकेची साथ देत आहे.
गुप्त सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणमध्ये जोपर्यंत खामेनेईंचे राज्य आहे, तोपर्यंत देशातील धोरणांमध्ये बदल होणार नाही.
तसेच खामेनेईंची सत्ता उखडून टाकल्यानंतर तातडीने नव्या सरकारची मजबूत स्थापना करणे देखील तेवढेच महगत्वाचे असल्याचे सौदीच्या सुत्राने म्हटले आहे. इराकमध्ये अस्तित्वात असलेली तात्पुरते सरकार स्थापन करण्याची चूक इराणमध्ये करु नये असा इशाराही देण्यात आला आहे. अहवालानुसार, इराणमध्ये सत्तापरिवर्तनासाठी सध्याचे नेतृत्व संपुष्यात आणून निवडणुका घेतल्या तर प्रादेशिक शांतता प्रस्थापित होईल.
सौदीच्या सुत्राने असाही इशारा दिला आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना इराणमध्ये खामेनेईचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर सर्वात मोठे आव्हान निवडणुका घेणे आहे. कारण इराणमधील आंदोलनादरम्यान तेथीलस जनतेला बाह्य पाठिंबा कमी न मिळाल्याने खामेनेईंचे शासन टिकून राहण्याची शक्यता आहे.
सौदी अरेबियाने हा दावा अशा वेळी केला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायल इराणवर अणु केंद्र बंद करण्यासाठी दबाव आणत आहे. अमेरिकेने इराणच्या जवळील कॅरिबियन समुद्रात मोठी लष्तरी तैनाती केली आहे. इस्रायल देखील अमेरिकेला इराणवर लष्करी कारवाईचा दबाव आणत आहे. यामुळे सौदीच्या एन्ट्रीने ही परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे इराणचे टेंशन वाढले आहे.
