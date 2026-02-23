Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dharmendra यांच्या शेवटच्या ‘Ikkis’ चित्रपटाची OTT वर एन्ट्री; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कधी आणि कुठे पाहता येणार

धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट Ikkis हा चित्रपटगृहानंतर आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 07:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अगस्त्य नंदाचा पहिला आणि धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट “एकिस” या वर्षी १ जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. सुरुवातीला २५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु नंतर नवीन वर्षाच्या दिवशी प्रदर्शित होण्याची तारीख बदलण्यात आली. पण तो बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि आता तो ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत आहे.

श्रीराम राघवन दिग्दर्शित, हा चित्रपट पूजा लधा सुरती आणि अरिजीच बिस्वास यांनी सह-लेखन केला आहे. पूर्वी, तो प्राइम व्हिडिओवर भाड्याने उपलब्ध होता, ज्यासाठी सबस्क्राइबर्सना ३४९ द्यावे लागत होते. २६ जानेवारी २०२६ पासून, तो मोफत उपलब्ध होईल.

या चित्रपटाची कथा २१ वर्षीय सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्याभोवती फिरते, ज्याची भूमिका अमिताभ बच्चन यांचे नातू अगस्त्य नंदा यांनी साकारली आहे. तो एक लष्करी अधिकारी आहे जो १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भाग घेतो. बसंतरच्या युद्धादरम्यान, अरुण शौर्याने लढतो आणि शत्रूच्या अनेक रणगाड्या नष्ट करतो. त्याच्या रणगाड्याचे नुकसान होऊन त्याला आग लागली तरीही तो लढत राहतो. तो भारताचा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, परमवीर चक्र, मिळवणारा सर्वात तरुण सैनिक आहे.

ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा

चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये धर्मेंद्र हे ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपालच्या भूमिकेत, जयदीप अहलावत ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसारच्या भूमिकेत, जितेंद्र सिंग सोवर नंद सिंगच्या भूमिकेत, बिश्नोई सोवर पराग सिंगच्या भूमिकेत, विजेंद्र सिंग एएलडी नथू सिंगच्या भूमिकेत, आणि मधुसूदन बिश्नोई सोवर विश्वनाथ सिंगच्या भूमिकेत आहेत. दिनेश विजन, बिन्नी पड्डा, पूनम शिवदासानी आणि शारदा कार्की जलोटा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.

मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

६० कोटी च्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने भारतात ३१.८५ कोटी आणि एकूण ३८.१५ कोटी आणि जगभरातील ४१.६५ कोटी ची कमाई केली.

Dharmendra यांच्या शेवटच्या 'Ikkis' चित्रपटाची OTT वर एन्ट्री; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कधी आणि कुठे पाहता येणार

Feb 23, 2026 | 07:30 PM

