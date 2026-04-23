Laptop Care : तुमचा लॅपटॉप होऊ शकतो जळून खाक; ‘ही’ चूक पडू शकते महागात

लॅपटॉपच्या बाबतीत ही समस्या अधिकच गंभीर होते, कारण बरेच लोक झोपून त्याचा वापर करतात. दिवसभर काम करणारे अनेक लोक झोपूनच त्याचा वापर करतात. जर तुम्ही असे करत असाल, तर काळजी घ्या.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:51 AM
नवी दिल्ली : सध्या उन्हाळा सुरु झाला आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे केवळ आरोग्यावरच नाही तर इतर काही गोष्टींवर परिणाम होत आहे. डिव्हाईसेस हिट अर्थात उष्णतेमुळे खराब होण्याची शक्यताही वाढते. लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन व लॅपटॉपसारख्या उपकरणांमध्ये जास्त गरम होण्याची समस्या वाढेल. उन्हाळ्यात तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होऊ शकते, ज्यामुळे ही उपकरणे वापरणे कठीण होते.

लॅपटॉपच्या बाबतीत ही समस्या अधिकच गंभीर होते, कारण बरेच लोक झोपून त्याचा वापर करतात. दिवसभर काम करणारे अनेक लोक झोपूनच त्याचा वापर करतात. जर तुम्ही असे करत असाल, तर काळजी घ्या. पलंगावर लॅपटॉप वापरल्याने तो जास्त गरम होऊन आग लागू शकते. हे कोणत्याही परिस्थितीत टाळले पाहिजे. टेबल किंवा डेस्कच्या विपरीत, पलंगाचा पृष्ठभाग खूप मऊ असतो, ज्यामुळे लॅपटॉपचे एअर व्हेंट्स (हवा खेळती राहण्याची जागा) बंद होऊ शकतात. यामुळे लॅपटॉपमध्ये थंड हवा शिरण्यास अडथळा येतो.

उन्हाळ्यात वापरामुळे निर्माण होणारी उष्णता वाढते आणि ती आतमध्ये आणखी उष्णता अडकवते, ज्यामुळे लॅपटॉप जास्त गरम होतो. जर ही समस्या कायम राहिली, तर लॅपटॉपला आग लागण्यासारखा गंभीर अपघात होऊ शकतो. म्हणून, पलंगावर जास्त वेळ झोपून लॅपटॉप कधीही वापरू नका.

लॅपटॉपमधील उष्णता बाहेर जाण्याची काळजी घ्या…

लॅपटॉप जास्त गरम होण्याचे इतरही अनेक तोटे आहेत. जर लॅपटॉपमधील उष्णता बाहेर पडू शकली नाही, तर त्याचा मदरबोर्डसह इतर घटकांवर परिणाम होतो आणि सततच्या उष्णतेमुळे नुकसान होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे, लॅपटॉप किंवा इतर कोणत्याही उपकरणाचे एअर व्हेंट्स (हवा बाहेर पडण्याची जागा) बंद होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

