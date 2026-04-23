Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 35 : ‘धुरंधर 2’ची यशस्वी घोडदौड सुरू; USA बॉक्स ऑफिसवर रचला इतिहास

रणवीर सिंह चा चित्रपट ‘धुरंधर २’ सध्या धुमाकूळ घालत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आधीच चांगली कमाई करत आहे. ‘भूत बंगला’च्या प्रदर्शनाचा ‘धुरंधर २’ वर थोडा परिणाम झाला असला तरी, चित्रपटाने आपले स्थान अजूनही टिकवून ठेवले आहे. जगभरातील कमाईच्या बाबतीत, चित्रपटाने ३५ दिवसांत १,७६४.१५ कोटींची कमाई केली आहे, त्यापैकी ४२२.२५ कोटी परदेशातून आले आहेत. आतापर्यंत, चित्रपटाने भारतात १,१२१.०९ कोटींची कमाई केली असून, एकूण कमाई १,३४१.९० कोटी झाली आहे. संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांचा ‘रझा’ हा चित्रपटही हार मानायला तयार नाही, असे म्हणणे सुरक्षित आहे. दरम्यान, ‘धुरंधर २’ ने जगभरात एक महत्त्वपूर्ण विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ‘धुरंधर द रिव्हेंज’ हा चित्रपट अमेरिका आणि उत्तर भारतात सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे.
अमेरिकेतील बॉक्स ऑफिसवर खळबळ
‘धुरंधर द रिव्हेंज’ या चित्रपटाने अवघ्या एका महिन्यात २५ दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली आहे. यासह, या चित्रपटाने ‘बाहुबली’चा विक्रम मोडला आहे. यापूर्वी, प्रभासच्या चित्रपटाने अमेरिका आणि उत्तर अमेरिकेत हा विक्रम प्रस्थापित केला होता. असे म्हणता येईल की, सध्या चित्रपटाची गती मंदावली असली तरी, ‘धुरंधर २’ ची गती मंदावण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. ‘धुरंधर द रिव्हेंज’ एकामागून एक विक्रम मोडतच आहे. नऊ वर्षांनंतर, एका चित्रपटाने अमेरिकेत अशी खळबळ माजवली आहे. हा विक्रम मोडण्यासाठी ‘धुरंधर द रिव्हेंज’ला ३५ दिवस लागले.
धुरंधर २ ने २७ व्या दिवशी ८.३१ कोटी आणि २८ व्या दिवशी ४.७७ कोटींची कमाई केली. यानंतर, चित्रपटाने २९ व्या दिवशी ४.०४ कोटी, ३० व्या दिवशी २.७० कोटी आणि ३१ व्या दिवशी ४.६५ कोटी कमावले. ३२ व्या दिवशी धुरंधर २ ने ५.२० कोटी कमावले. ३३ व्या दिवशी धुरंधर २ ने १.६२ कोटी, ३४ व्या दिवशी २.०० कोटी आणि ३५ व्या दिवशी केवळ १.७० कोटी कमावले. ३५ व्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत १३ टक्क्यांनी घट झाली. दरम्यान, भूत बंगला सक्रियपणे पैसे कमवत आहे. भूत बंगलाची क्रेझ लोकांच्या मनात घर करत आहे. यामुळेच ‘धुरंधर द रिव्हेंज’ची बॉक्स ऑफिस कामगिरी काहीशी निराशाजनक ठरली आहे.
