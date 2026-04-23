प्रभाग समिती अध्यक्षपद निवडणुकीत भाजपचे वर्चस्व; 13 जागांवर बिनविरोध निवड

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:38 AM
प्रभाग समिती अध्यक्षपद निवडणुकीत भाजपचे वर्चस्व; 13 जागांवर बिनविरोध निवड

पुणे : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अपेक्षेनुसार भाजपचे वर्चस्व दिसून आले. १५ प्रभाग समिती अध्यक्षपदांपैकी भाजपकडे १३ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला प्रत्येकी १ अध्यक्षपद मिळाले आहे. १३ ठिकाणी बिनविरोध निवड झाली आहे. महापालिकेच्या सभागृहाप्रमाणेच प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही महिलांचा आवाज घुमणार आहे.

 

मंगळवारी सकाळी मनपा भवन येथे पुण्याचे अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. ही निवडणूक भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) यांनी एकत्रित लढवली. नगररोड-वाघोली प्रभाग समितीत अनिल सातव (भाजप), छत्रपती शिवाजीनगर-घोले रोडमध्ये अमृता म्हेत्रे (भाजप), औंध-बाणेरमध्ये रोहिणी चिमटे (भाजप), कोथरूड-बावधनमध्ये वासंती काकडे (भाजप), वारजे-कर्वेनगरमध्ये मंजुषा खर्डेकर (भाजप), सिंहगड रोडमध्ये सचिन मोरे (भाजप), धनकवडी-कात्रज-आंबेगावमध्ये प्रतिभा चोरघे (भाजप), कोंढवा-उंड्रीमध्ये रंजना टिळेकर (भाजप), हडपसर-मांजरीमध्ये प्रशांत तुपे (भाजप), वानवडीमध्ये ॲड. साहिल केदारी (काँग्रेस), बिबवेवाडीमध्ये मनीषा चोरबेले (भाजप), कसबा पेठमध्ये उज्ज्वला यादव (भाजप) तसेच विश्रामबागवाडा प्रभाग समितीत राघवेंद्र मानकर (भाजप) यांची बिनविरोध अध्यक्षपदी निवड झाली.

येरवडा-वडगावशेरी प्रभाग समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या कविता गलांडे यांनी काँग्रेसच्या विशाल मलके यांचा ८ विरुद्ध ४ मतांनी पराभव केला. तर ढोले पाटील रोड प्रभाग समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सुरेखा कवडे यांनी काँग्रेसच्या वैशाली भालेराव यांचा ५ विरुद्ध ३ मतांनी पराभव केला.

बालवडकरांच्या आरोपानंतर महापौरांकडून चौकशीचे आदेश

बाणेर येथे उभारण्यात आलेले महापालिकेचे सुमारे ४० काेटी रुपयांचे रुग्णालय एका संस्थेला पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर चालविण्यास दिल्याचा आराेप नगरसेवक अमाेल बालवडकर यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. यानंतर नगरसेवकांनी आराेग्य सुविधांवर टिका केल्यानंतर महापाैर मंजुषा नागुपरे यांनी चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनानाला दिले आहेत. पुणे शहरात उभरण्यात आलेल्या खाजगी तसेच पीपीपी तत्ववारील रुग्णालयात नागरिकांची मोठी फसवणूक केली जात आहे. नगरसेवक बालवडकर यांनी बाणेर येथील रुग्णालयाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर विराेधी पक्षनेते निलेश निकम, अजय खेडेकेर, अर्चना पाटील ,वैशाली भालेराव, सचिन दाेडके, माजी महापाैर दत्ता धनकवडे आदींनी आराेग्य विभागाच्या कारभारावर टिका केली.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM