Press Freedom : कर्तव्य बजावताना मृत्यूला कवटाळलं! पत्रकार अमल खलील इस्रायली हल्ल्यात ठार; लेबनॉन पेटून उठलं

Israel Lebanon ceasefire violation 2026 : जगाला वाटले होते की इस्रायल आणि लेबनॉनमधील (Israel and Lebanon War) शस्त्रसंधीमुळे आता निष्पापांचे बळी जाणार नाहीत, पण नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. दक्षिण लेबनॉनमधून एक अत्यंत विदारक बातमी समोर आली आहे. शस्त्रसंधीचे नियम धाब्यावर बसवून इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) पुन्हा एकदा बॉम्बफेक केली असून, यात एका महिला पत्रकारासह पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेने केवळ लेबनॉनच नव्हे, तर जागतिक पत्रकारिता विश्वही हादरून गेले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण लेबनॉनमधील अत-तिरी गावातील शांतता अचानक विमानांच्या घरघराटने भंग पावली. इस्रायली हवाई दलाने एका संशयास्पद वाहनाला लक्ष्य करत पहिला क्षेपणास्त्र हल्ला केला. या हल्ल्यात वाहनातील दोन व्यक्तींचा जागीच मृत्यू झाला. मात्र, खरी शोकांतिका तेव्हा घडली जेव्हा या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी स्थानिक लोक आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी तिथे पोहोचले.
लेबनॉनची प्रसिद्ध वृत्तसंस्था ‘अल अखबार’च्या निर्भीड पत्रकार अमल खलील या घटनेचे कव्हरेज करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचल्या होत्या. त्या एका इमारतीच्या जवळ असतानाच इस्रायलने दुसरा हवाई हल्ला केला. ही इमारत क्षणात पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली आणि अमल खलील त्या ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेल्या. एका कर्तव्यदक्ष पत्रकाराचा असा अंत होणे, हे लोकशाही आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावरचा मोठा हल्ला मानला जात आहे. लेबनॉनचे माहिती मंत्री पॉल मोरकोस यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत इस्रायलला या ‘नृशंस हत्याकांडा’साठी जबाबदार धरले आहे.
Prominent Lebanese journalist Amal Khalil killed following Israeli strike in southern Lebanon, as ongoing air raids reportedly delayed rescue efforts https://t.co/ax7HovgXUc — TRT World (@trtworld) April 22, 2026
credit – social media and Twitter
या हल्ल्यांबाबत स्पष्टीकरण देताना इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) म्हटले आहे की, हिजबुल्लाहकडून शस्त्रसंधीचे सतत उल्लंघन होत आहे. लष्कराच्या दाव्यानुसार, हिजबुल्लाहच्या दोन सदस्यांनी दक्षिण लेबनॉनमधील ‘सालुकी’ प्रदेशातील सुरक्षा रेषा ओलांडली होती आणि ते इस्रायली सैनिकांच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. संभाव्य धोका ओळखून आणि स्वतःच्या सैनिकांचा जीव वाचवण्यासाठी हा हवाई हल्ला करण्यात आल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे. मात्र, यात पत्रकारांचा बळी गेल्याने इस्रायलच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या घटनेने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, कागदावरच्या शस्त्रसंधी आणि जमिनीवरची वास्तव यात मोठी दरी आहे. लेबनॉनमध्ये अजूनही भीतीचे वातावरण असून, बचाव कार्यादरम्यानही इस्रायलकडून हल्ले होत असल्याचा आरोप तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने केला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि पत्रकारांच्या सुरक्षेची हमी द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर हा तणाव असाच वाढत राहिला, तर नुकताच झालेला शांतता करार पूर्णपणे मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Ans: लेबनॉनच्या 'अल अखबार' वृत्तसंस्थेच्या महिला पत्रकार अमल खलील यांचा दक्षिण लेबनॉनमधील हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला.
Ans: इस्रायलच्या दाव्यानुसार हिजबुल्लाहने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून 'फॉरवर्ड डिफेन्स लाईन' ओलांडली होती, म्हणून स्वसंरक्षणासाठी हा हल्ला करण्यात आला.
Ans: लेबनॉनच्या माहिती मंत्र्यांनी याला 'अस्वीकार्य' म्हटले असून पत्रकारांवरील हल्ल्यासाठी इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जबाबदार धरण्याची मागणी केली आहे.