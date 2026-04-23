Jio Offer: एंटरटेनमेंटचा फुल पॅक! 500 रुपयांत YouTube Premium OTT, 5G आणि Gemini बेनिफिट्स; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

काय आहेत फायदे?
या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग, दररोज 100 SMS आणि दररोज 2GB डेटा मिळतो. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनलिमिटेड 5G डेटा मिळतो, म्हणजेच 5G वापरावर कोणतीही मर्यादा नाही. या प्लानची वैधता 28 दिवसांची आहे.
Online Gaming Rules : ऑनलाइन गेमिंगसाठी सरकारचे जारी केले नवे नियम, या तारखेपासून होणार लागू
OTT बेनिफिट्स
JioAICloud: 50GB क्लाउड स्टोरेज मिळते.
Google Gemini Subscription:35,100 रुपयांच्या किंमतीचे सब्सक्रिप्शन, ज्यामध्ये 5000GB क्लाउड स्टोरेज, Nano Banana आणि इतर फीचर्स मिळतात.
OTT ऍक्सेस: YouTube Premium, Prime Video Mobile Edition आणि JioHotstar Mobile यांचा समावेश आहे.
अनेक OTT प्लॅटफॉर्मचा ऍक्सेस
JioTV अॅपद्वारे SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode आणि Hoichoi यांसारख्या अनेक OTT प्लॅटफॉर्म्सचा ऍक्सेसही मिळतो.
किंमत कमी अन् फायदे भरपूर! केवळ इतक्या रुपयांत मिळणार महिनाभराची व्हॅलिडीटी आणि JioHotstar अॅक्सेस
भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या रिलाअंस जिओने क्रिकेट लवर्ससाठी अनेक नवीन रिचार्ज प्लॅन्स सादर केले आहेत. कंपनीच्या वेबसाईटवर असे अनेक क्रिकेट पॅक्स उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये यूजर्सना कमी पैशांत जास्त व्हॅलिडीटी आणि अधिक फायदे मिळणार आहेत. यामध्ये यूजर्सना ओटीटी प्लॅटफॉर्म जिओहॉटस्टारचा अॅक्सेस देखील मिळणार आहे. अशाच एका रिचार्ज प्लॅनबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. या क्रिकेट पॅकची किंमत 149 रुपये आहे. या क्रिकेट पॅकमध्ये यूजर्सना जिओहॉटस्टारचा अॅक्सेस ऑफर केला जाणार आहे.
जिओने त्यांच्या वेबसाईटवर हा स्वस्त रिचार्ज प्लॅन क्रिकेट डेटा पॅकअंतर्गत लिस्ट केला आहे. या प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर यूजर्सना या स्वस्त प्लॅनमध्ये अनेक मोठे फायदे मिळणार आहेत. 149 रुपयांचा स्वस्त प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 10GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. या प्लॅनमध्ये कॉलिंग आणि एसएमएसचे फायदे ऑफर केले जाणार नाहीत. ज्या यूजर्सना जास्त डेटाची आवश्यकता असते किंवा ज्या यूजर्सचा डेटा वेळेपूर्वीच संपतो अशा यूजर्ससाठी हा क्रिकेट पॅक लाँच करण्यात आला आहे.
ट्रिलियन डॉलरच्या कंपनीला मिळाला नवा चेहरा! कोण आहेत Apple चे नवे CEO जॉन टर्नस? असा आहे त्यांचा प्रवास
Ans: या प्रीपेड प्लानची किंमत सुमारे 500 रुपये आहे.
Ans: YouTube Premium, Prime Video Mobile Edition आणि JioHotstar Mobile यांचा समावेश आहे.
Ans: दररोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड 5G आणि 28 दिवसांची वैधता मिळते.