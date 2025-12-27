Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

John Cena फॅन्ससाठी अनोखं सरप्राईज! Google वर नाव टाइप करताच स्क्रीनवर दिसेल खास इफेक्ट, आत्ताच करा ट्राय

John Cena फॅन आहात? आत्ताच गुगलवर John Cena सर्च करून बघा. स्क्रीनवर दिसणाऱ्या मजेदार ईफेक्टमुळे तुम्ही देखील चकित व्हाल यात काही शंकाच नाही. गुगलने त्यांच्या यूजर्ससाठी खास सरप्राईज आणलं आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 12:35 PM
  • John Cena फॅन्ससाठी गुगलचे खास अपडेट
  • स्क्रीनवर दिसणार अतिशय मजेदार रिझल्ट
गुगल जगातील सर्वाधिक वापरलं जाणारं सर्च इंजिन आहे. आपण गुगलवर सतत काही ना काही विषयाबद्दल सर्च करत असतो. कधी कोणत्या प्रश्नाचे उत्तरं मिळवण्यासाठी तर कधी एखादा विषयाबाबत माहिती मिळवण्यासाठी आपण गुगलचा वापर करतो. जगात प्रत्येकजण वेगवेगळ्या कारणांसाठी गुगलचा वापर करत असतो. गुगलवर प्रत्येक माहिती उपलब्ध असते. म्हणजेच प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर गुगलकडे असतं, असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार आहे.

Xiaomi Watch 5: स्मार्टवॉच मॉनिटर करणार मसल हेल्थ! EMG सेन्सरने बदलणार फिटनेस गेम, Xiaomi च्या नव्या डिव्हाईसची सर्वत्र चर्चा

यूजर्ससाठी खास सरप्राईज

टेक कंपनी गुगल नेहमीच त्यांच्या यूजर्ससाठी नवीन आणि खास सरप्राईज घेऊन येत असते. आता अशाच एका सरप्राईजबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. तुम्ही जर गुगलवर एखाद्या विषयाबाबत माहिती सर्च केली तर तुम्हाला स्क्रीनवर वेगवेगळे रिझल्ट पाहायला मिळतात. काही रिझल्ट एवढे फनी असतात की युजर्सचं हसू थांबता थांबत नाही. गुगलने नवीन वर्षानिमित्त पुन्हा एकदा यूजरसाठी असंच एक खास सरप्राईज आणल आहे. जेव्हा तुम्ही गुगलवर नवीन वर्ष किंवा एखाद्या खास प्रसंगाबद्दल सर्च करता तेव्हा तुम्हाला स्क्रीनवर अतिशय मजेदार रिझल्ट्स पाहायला मिळतात. याबाबत सर्वांनाच माहित आहे. पण हा लेख विशेषतः जॉन सेना फॅन्ससाठी आहे. गुगलने जॉन सेना फॅन्ससाठी एक मजेदार अपडेट जारी केलं आहे. या अपडेटमुळे फॅन्सचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. (फोटो सौजन्य – गुगल)

John Cena सर्च करताच दिसणार जादू

जर तुम्ही गुगलवर WWE चे लोकप्रिय रेसलर John Cena चे नाव सर्च केले तर तुम्हाला स्क्रीनवर अतिशय मजेदार रिझल्ट पाहायला मिळणार आहे. गुगल सर्चमध्ये रेसलरचं नाव टाईप करताच तुम्हाला संबंधित रिझल्ट्ससोबतच स्क्रीनवर खालील बाजूला एक हिरव्या रंगाच हात दिसणार आहे. तुम्ही हातावर क्लिक करताच स्क्रीनवर तुम्हाला सर्वात आधी John Cena ची लोकप्रिय सिग्नेचर मुव्हमेंट पाहायला मिळणार आहे. ही सिग्नेचर मुव्हमेंट यू कान्ट सी मी नावाने ओळखली जाते. यानंतर क्षणातच स्क्रीनवरील सर्व रिझल्ट गायब होणार आहेत आणि तुम्हाला संपूर्ण स्क्रीन रिकामी दिसणार आहे. गुगलचे हे अपडेट यूजर्सना प्रचंड आवडलं आहे. केवळ जॉन सेनाच नाही तर तुम्हाला गुगलवर वेगवेगळे शब्द सर्च केल्यानंतर देखील मजेदार रिझल्ट पाहायला मिळणार आहेत.

Free Fire Max: एक चूक आणि गेम संपला! ‘या’ कारणांमुळे बॅन होऊ शकतं तुमचं गेमिंग अकाऊंट, सावध व्हा

तुम्ही हे शब्द सर्च केले का?

गुगल सर्चमध्ये जर तुम्ही 67 टाईप केले तर तुम्हाला संपूर्ण स्क्रीन हलताना दिसणार आहे. खरं तर हा गुगलद्वारे केला जाणार एक प्रँक आहे. सर्च केल्यानंतर यूजर्सना वाटते की त्यांच्या स्क्रीनमध्ये एखादी समस्या आली आहे किंवा काही गडबड आहे. पण असं नाही. हा प्रँक गूगलने केला आहे. त्यामुळे तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाही. याशिवाय जर तुम्ही गुगल सर्चमध्ये ‘do a barrel roll’ टाईप केले तर तुम्हाला स्क्रीन दोन ते तीन वेळा गोल फिरताना दिसणार आहे. तुम्हाला वाटेल की स्क्रीन खराब होत आहे. तथापि, दोन किंवा तीन वेळा फिरवल्यानंतर, ती त्याच्या मूळ स्थितीत परत येईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: John Cena कोण आहे?

    Ans: John Cena हे प्रसिद्ध WWE रेसलर, हॉलीवूड अभिनेता आणि टीव्ही होस्ट आहेत.

  • Que: John Cena चा जन्म कधी झाला?

    Ans: 23 एप्रिल 1977 रोजी John Cena चा जन्म झाला.

  • Que: John Cena ने किती WWE चॅम्पियनशिप जिंकल्या आहेत?

    Ans: 16 वेळा WWE वर्ल्ड चॅम्पियन.

Published On: Dec 27, 2025 | 12:35 PM

