Vivo स्मार्टफोनवर मिळतंय दमदार डिस्काऊंट! 50MP कॅमेरा आणि असे आहेत फीचर्स... ही ऑफर चुकवू नका

2 लाखांचा फोल्डेबल फोन? Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra च्या किंमतीबाबत मोठा खुलासा, इव्हेंटपूर्वीच फीचर्स लीक
विवो टी 5 प्रो 5 जी स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये दमदार फीचर्स ऑफर करतो. या स्मार्टफोनमध्ये 9020mAh बॅटरी दिली आहे. तसेच या डिव्हाईसमध्ये 50MP कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर देखील मिळणार आहे. जर तुम्ही बजेट किंमतीत नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही डील नक्कीच तुमच्यासाठी फायद्याची ठरणार आहे. फ्लिपकार्टवरील ऑफर आणि स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य: विवो )
विवोने अलीकडेच लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनवर आता मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणालर आहे. खरं तर कंपनीने हा स्मार्टफोन Vivo T5 Pro 5G 55,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र आता फ्लिपकार्टवर या स्मार्टफोनची किंमत केवळ 35,999 रुपये झाली आहे. म्हणजेच हा स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना तब्बल 20 हजार रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.
बँक ऑफर्ससह स्मार्टफोनवरील ही डील आणखी खास होणार आहे. फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक आणि फ्लिपकार्ट एसबीआय क्रेडिट कार्ड्सवर 1800 रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सवलत उपलब्ध आहे, ज्यामुळे या फोनची किंमत कमी होऊन केवळ 34,199 रुपये इतकी होते.
विवो स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, या डिव्हाईसमध्ये 6.83-इंच 1.5K अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे. तसेच या स्मार्टफोनमध्ये अल्ट्रा-स्मूथ 144Hz रिफ्रेश रेट देखील मिळणार आहे. या डिव्हाईसमध्ये 5,000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देखील देण्यात आली आहे. स्मूथ परफॉर्मंससाठी या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 4 चिपसेट आणि 12GB पर्यंत एलपीडीडीआर4एक्स रॅम देखील मिळणार आहे.
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कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, या स्मार्टफोनमध्ये 50MP चा रियर सोनी आयएमएक्स 882 प्रायमरी कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये ओआयएस आणि ईआयएस देखील मिळणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 32MP चा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या डिव्हाइसमध्ये मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगची सुविधाही आहे. या डिव्हाइसचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे याची 9,020mAh ची बॅटरी, जी दोन दिवसांपर्यंत चालू शकते. तसेच, जलद चार्जिंगसाठी यात 90W फास्ट चार्जिंगलाही सपोर्ट मिळतो.