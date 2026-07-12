‘ब्लँकेटच्या आतून स्पर्श…,’१३ व्या वर्षी राम कपूरबरोबर शाळेत घडलेलं असं काही की…, अभिनेता खुलासा करत म्हणाला, ‘आणखी स्पर्श..’

Ram Kapoor abuse secret: लोकप्रिय टीव्ही अभिनेता राम कपूर सध्या ‘लॉक अप २’ या रिअॅलिटी शोमुळे चर्चेत आहेत. या शोच्या ‘जजमेंट डे’ विशेष भागात त्यांनी आयुष्यातील एक असा अनुभव शेअर केला, जो त्यांनी अनेक वर्षे जगापासून लपवून ठेवला होता. बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिकत असताना झालेल्या लैंगिक छळाच्या घटनेबद्दल त्यांनी प्रथमच सार्वजनिकपणे भाष्य केले.
शोमध्ये राम म्हणाला, “बोर्डिंग स्कूलमध्ये माझा लैंगिक छळ झाला होता. मी आठवीत असताना, वयाच्या तेराव्या वर्षी, आम्ही शाळा सुटल्यावर एकाच खोलीत बसायचो. आम्ही गप्पा मारायचो, मजा करायचो. आमच्यापैकी एक दहावीतला विद्यार्थी होता, जो माझ्यासोबत बेडवर बसला होता. त्याने पांघरुणाखालून मला अयोग्यरित्या स्पर्श केला. त्याच खोलीत जवळपास ३०-४० इतर विद्यार्थी बसले होते. त्या क्षणी मी काहीही बोलू शकलो नाही आणि स्तब्ध झालो.”
त्या परिस्थितीत मी काहीच करू शकत नव्हतो, म्हणून त्याने मला आणखी स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्यासोबत काय घडत आहे हे मला कळत नव्हते. मी काही करावे की नाही, की जे काही घडत आहे ते सहन करावे, हे मला समजत नव्हते. कसे काय माहित नाही, पण खूप वेळाने मी त्याला सांगितले की माझी तब्येत बरी नाही. तो त्याच क्षणी थांबला आणि लगेच खोलीतून निघून गेला. या घटनेनंतर माझ्यात खूप बदल झाला होता, मी मुका झालो होते आणि त्या मानसिक आघातात जगत होतो
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रामने पुढे स्पष्ट केले की, ज्या मुलाने त्याला अयोग्यरित्या स्पर्श केला होता, तो पुढे आला आणि त्याने त्या अभिनेत्याची माफी मागितली. त्याला रोज अपराधी वाटत असे. राम म्हणाला, “हे विचित्र आहे, पण ज्या व्यक्तीने मला मानसिक धक्का दिला, त्यानेच मला मदतही केली. आम्ही चांगले मित्र झालो. याचे सर्व श्रेय त्यालाच जाते; त्याने खूप प्रयत्न केले. हे एक असे गुपित आहे जे माझी पत्नी गौतमी कपूर वगळता माझ्या कुटुंबातील कोणालाही माहीत नाही, माझ्या मुलांची तर गोष्टच सोडा.”
“आज बोलतानाही मला तो मानसिक धक्का जाणवतो, पण माझ्यासोबत असे घडले याचा मला खूप आनंद आहे. त्याच्यामुळे मला समलैंगिक समुदायाची अजिबात भीती वाटत नाही. जेव्हा कधी मी सुफी मोतीवालांसारख्या लोकांना भेटतो, तेव्हा मला त्यांच्याशी एक घट्ट नाते जाणवते; मला त्यांची भीती वाटत नाही. कदाचित ते मला समजणार नाहीत, पण मला त्यांच्यात कोणतीही नकारात्मकता दिसत नाही. ती व्यक्ती चुकीची नव्हती; त्या वयात हार्मोन्सचा प्रभाव जास्त असतो, त्यामुळे ती व्यक्ती फक्त थोडी उत्तेजित झाली होती.” मी त्या व्यक्तीला श्रेय देतो कारण त्याने मला त्या मानसिक धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, तो खरंच वाईट माणूस नव्हता.
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