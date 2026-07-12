राज्यातील ‘त्या’ शिक्षकांना बसणार मोठा फटका; वेतनातच केली जाणार कपात

मुंबई : ‘शाळा बंद’ आंदोलन ९ जुलै रोजी करण्यात आले होते. या दिवशी राज्यभरातील १ हजार ४६६ शाळा बंद राहिल्या होत्या तर ८ हजार ६०० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याची नोंद शालेय शिक्षण विभागाने एकत्र केलेल्या आकडेवारीतून समोल आली आहे. यामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर ‘नो वर्क, नो पे’नुसार एक दिवसाच्या वेतन कपातीची कारवाई होण्याची शक्यता बळावली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांकडून आंदोलनाची सविस्तर माहिती मागवली असून, अहवालानुसार राज्यातील २४ हजार ६९३ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांपैकी २२ हजार ९१० शाळा सुरू होत्या, तर १ हजार ४६६ शाळा बंद राहिल्या. त्याचप्रमाणे २ लाख ७२ हजार ९७ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी शाळांमध्ये उपस्थित होते. शासनाने ही आकडेवारी संकलित केल्याने आता संबंधित जिल्ह्यांतील अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करून कारवाई केली जाणार आहे.
छोट्या गावांतील विद्यार्थ्यांची जागतिक झेप ! पोलारिसच्या 31 विद्यार्थ्यांची GSoC 2026 आणि LFX Mentorship साठी निवड
नागपूर विभागात दिसला आंदोलनाचा प्रभाव
कोल्हापूर व नागपूर विभागात आंदोलनाचा प्रभाव अधिक दिसला. तर पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व अमरावती विभागात बहुतांश शाळा नियमित सुरू राहिल्या. मुंबई विभागातील बंद शाळांच्या संख्येत पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जाहीर केलेल्या १९० शाळांच्या सुट्टीचाही समावेशही अहवालात असल्याने आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांनी शाळा सुरू ठेवत काळ्या फिती लावून आंदोलनाला प्रतिकात्मक पाठिंबा दिल्याची नोंदही अहवालात करण्यात आली आहे.
वेतन कपातीचा दिला होता इशारा
राज्यात ९ जुलै रोजी झालेल्या राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आंदोलनापूर्वीच शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापण्याचा स्पष्ट इशारा दिला होता.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अव्वल; एबीसीमध्ये तब्बल ३९.६७ लाख विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट्स जमा