साऊंडच्या दुनियेत नवा धमाका! 55dB नॉईज कँसलेशनसह Vivo चे नवीन ईअरबड्स लाँच… 55 तासांपर्यंत चालणार बॅटरी

Updated On: May 31, 2026 | 08:51 AM IST
सारांश

Vivo TWS 5e Launched: विवोने Vivo S60 स्मार्टफोनसोबतच नवीन Vivo TWS 5e ईअरबड्सही चीनमध्ये लाँच केले आहेत. दमदार ANC, 55 तासांची बॅटरी लाइफ आणि आकर्षक किंमत यामुळे हे ईअरबड्स ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

विस्तार
  • Vivo TWS 5e मध्ये 55dB Hybrid ANC देण्यात आले असून नॉईज कॅन्सलेशनचा दमदार अनुभव मिळतो.
  • 11mm ड्रायव्हर्स, Spatial Audio आणि DeepX 3.0 साउंडमुळे म्युझिक व गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला होतो.
  • फक्त 3,200 रुपयांच्या किंमतीत हे ईअरबड्स 55 तासांपर्यंतची बॅटरी लाइफ देतात.
Vivo Earbuds Launched: टेक कंपनी विवोने अलीकडेच चीनमध्ये Vivo S60 स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनसोबतच कंपनीने Vivo TWS 5e ईअरबड्स देखील लाँच केले आहेत. हे नवीन ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन्स 55dB पर्यंत हाइब्रिड अ‍ॅडाप्टिव अ‍ॅक्टिव नॉईज कँसिलेशन (ANC) सह लाँच करण्यात आले आहेत. तर यापूर्वी लाँच करण्यात आलेल्या Vivo TWS 3e मॉडेलमध्ये केवळ 30dB चे ANC मिळाले होते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, लाँच करण्यात आलेले नवीन ईअरबड्स स्टेम-स्टाइल डिझाईन, सिलिकॉन ईयर टिप्स आणि राउंडेड आउटर शेल्ससह उपलब्ध आहेत. नव्या ईअरबड्सची किंमत 4 हजार रुपयांहून कमी आहे. तसेच हे डिव्हाईस तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Vivo TWS 5e ची किंमत आणि उपलब्धता

चीनमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या Vivo TWS 5e ची किंमत CNY 229 म्हणजेच सुमारे 3,200 रुपये ठेवण्यात आली आहे. नवीन Vivo TWS 5e ईअरबड्स इंक ब्लॅक, तियानक्विंग आणि व्हाइट कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. हे वायरलेस हेडसेट आता चीनमध्ये विवोच्या वेबसाईटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.  (फोटो सौजन्य – X) 

Vivo TWS 5e चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीने चीनमध्ये लाँच केलेल्या नव्या Vivo TWS 5e ईअरबड्समध्ये 11mm चे डायनामिक ड्राइवर्स दिले आहेत आणि हे एएसी, एसबीसी आणि एलसी 3 ऑडियो कोडेक्सला सपोर्ट करतात. लाँच करण्यात आलेल्या नव्या ईअरबड्समध्ये विवोचे DeepX 3.0 स्टीरियो साउंड इफेक्ट्स आणि स्पॅटियल ऑडियोचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हे ईअरबड्स म्युझिक, चित्रपट आणि गेमिंगदरम्यान जास्त इमर्सिव लिसनिंग एक्सपीरियंस ऑफर करतात.

नॉईज कँसलेशनबद्दल बोलायचं झालं तर, Vivo TWS 5e ईअरबड्स 55dB पर्यंत हाइब्रिड अडाप्टिव ANC ऑफर करतात. याव्यतिरिक्त, ईयरफोन्स डुअल-माइक्रोफोन AI कॉल नॉईज रिडक्शनला देखील सपोर्ट करतात. विवोने असा दावा केला आहे की, ईअरबड्स सभोवतालच्या वातावरणानुसार आणि परिस्थितीनुसार नॉईज कॅन्सलेशनची लेवल आपोआप एडजस्ट करू शकतात. नव्या डिव्हाईसच्या कनेक्टिविटी ऑप्शन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Vivo TWS 5e ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी आणि डुअल-डिवाइस पेयरिंगला सपोर्ट करतात. या ईअरबड्सची वायरलेस रेंज 10 मीटरपर्यंत आहे आणि यामध्ये एक लो-लेटेंसी मोड देखील मिळणार आहे, जो फुल-लिंक लेटन्सी 42ms पर्यंत कमी करतो.

कंपनीने असा दावा केला आहे की, हे ईयरबड्स सिंगल चार्जवर 13 तासांचा प्लेबॅक ऑफर करतात. तर चार्जिंग केससह एकूण बॅटरी लाईफ 55 तासांपर्यंत वाढते. ते यूएसबी टाइप-सीद्वारे चार्जिंगला सपोर्ट करतात. प्रत्येक इअरबडचे डायमेंशन 31.1×21.9×23.2 मिमी असून त्याचे वजन अंदाजे 4.3 ग्रॅम आहे, तर चार्जिंग केसचे माप 63×47.8×27.3 मिमी आहे. केससह, Vivo TWS 5e चे वजन अंदाजे 43 ग्रॅम आहे.

