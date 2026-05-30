10,000mAh बॅटरीसह हा Honor स्मार्टफोन लाँच! दमदार फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल हैराण... सुरुवातीची किंमत केवळ इतकी

टेकप्रेमींसाठी डबल ट्रीट! एकाच वेळी Xiaomi चे दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच… 7,000mAh बॅटरी अन् Leica कॅमेऱ्याने सुसज्ज
ऑनर विन टर्बो स्मार्टफोन 12GB + 256GB, 12GB + 512GB आणि 16GB + 512GB या व्हेरिअंट्समध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,299 म्हणजेच सुमारे 46,000 रुपये, 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,599 म्हणजेच सुमारे 50,000 रुपये आणि 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,199 म्हणजेच सुमारे 60,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन ब्लॅक, ब्लू आणि व्हाइट कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
डुअल-सिम (नॅनो+नॅनो) सपोर्ट असलेला ऑनर विन टर्बो अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड मॅजिकओएस 10 वर आधारित आहे. या फोनमध्ये 6.79-इंच 1.5K (1,200×2,640 पिक्सेल्स) अमोलेड ओएसिस आई प्रोटेक्शन डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 94.62 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशिओ, 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 3840Hz PWM डिमिंगसह येतो. असा दावा करण्यात आला आहे की, हा डिस्प्ले 8000 निट्सच्या पीक ब्राइटनेस जनरेट करू शकतो.
ऑनर विन टर्बोमध्ये ग्राफिक्ससाठी माली-जी720 एमसी8 जीपीयूसह मीडियाटेक डेमेन्सिटी 8500 रेसिंग एडीशन चिपसेट देण्यात आला आहे. यामध्ये 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB यूएफएस 4.1 स्टोरेज देण्यात आले आहे. लिफ्ट, अंडरग्राउंड कार पार्किंग आणि हाय-स्पीड रेल्वे स्टेशनासारख्या कमकुवत नेटवर्क असलेल्या ठिकाणी स्टेबल कनेक्टिविटीसाठी या हँडसेटमध्ये C1+ RF एन्हांसमेंट चिप दिली आहे.
ऑनर विन टर्बोमध्ये डुअल रियर कॅमेरा यूनिट दिले आहे, ज्यामध्ये OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) आणि f/1.88 अपर्चरवाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा मिळणार आहे. याशिवाय स्मार्टफोनच्या कॅमेरा सेटअपमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा वाइड-अँगल कॅमेरा देखील समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 16-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे. उत्तम थर्मल मॅनेजमेंटसाठी यामध्ये 40,000 स्क्वेयर मिलीमीटरचा लिक्विड कूलिंग एरिया आहे.
eSIM Vs SIM: Android यूजर्समध्ये पुन्हा रंगली चर्चा… कोणता पर्याय ठरतोय सर्वात बेस्ट? निर्णय घेण्यापूर्वी जाणून घ्या
कनेक्टिविटीसाठी ऑनर विन टर्बोमध्ये 5G, ब्लूटूथ 6.0, जीपीएस, एनएफसी, ओटीजी आणि एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट सारखे ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत. ऑनबोर्ड सेंसर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, यामध्ये एक्सीलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ग्रेविटी सेंसर आणि प्रॉक्सिमिटी सेंसर समाविष्ट आहे. या डिव्हाईसमध्ये सिक्योरिटीसाठी फिंगरप्रिंट सेंसर दिला आहे. या नव्या फोनमध्ये डुअल स्पीकर्स आणि डुअल माइक्रोफोन्स आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी यामध्ये IP66+IP68+IP69+IP69K ची दमदार रेटिंग दिली आहे. याव्यतिरिक्त, या फोनला एसजीएस गोल्ड स्टँडर्ड फाईव्ह-स्टार ड्रॉप रेझिस्टन्स, शॉक रेझिस्टन्स आणि क्रश रेझिस्टन्स प्रमाणपत्र देखील मिळाले आहे.
ऑनर विन टर्बोमध्ये 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्टसह 10,000mAh बॅटरी दिली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा चार्ज केल्यावर ही बॅटरी 17.3 तासांपर्यंत सतत नॅव्हिगेशनचा वेळ आणि 14.2 तासांपर्यंत गेमिंगचा वेळ देऊ शकते. याचे आकारमान 162.1×76.3×7.98 मिमी असून, वजन अंदाजे 216 ग्रॅम आहे.