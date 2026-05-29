किंमत कमी, फीचर्स भारी! 50MP कॅमेऱ्यासह Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री... यूजर्सची पसंती मिळणार का?

फोनमध्ये सर्वात खास डायनामिक शाइन डिझाईन देखील देण्यात आले आहे. ज्यामुळे या स्मार्टफोनला एक एस्थेटिक लुक मिळत आहे आणि इंडस्ट्रीमध्ये प्रथमच, तो 12 वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. कलरफुल, वर्सटाईल, फन या संकल्पनेवर आधारित, हॉट 70 एक आकर्षक व्हिज्युअल फिनिश सादर करते.
कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 4GB + 128GB, 8GB + 128GB आणि 6GB + 256GB या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. इनफिनिक्स हॉट 70 च्या 4GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 2,199,000 IDR म्हणजेच सुमारे 11,785 रुपये आहे, तर डिव्हाईसच्या 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 3,199,000 RP म्हणजेच सुमारे 17,550 रुपये आणि टॉप-एंड 6GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 3,399,000 म्हणजेच सुमारे 18,250 रुपये ठेवण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – Infinix)
नव्या स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, इनफिनिक्स हॉट 70 मध्ये 6.78-इंच एचडी+ एलसीडी स्क्रीन देण्यात आली आहे, ज्यासोबत 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट आणि 240Hz टच सँपलिंग रेटसह 700 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस देण्यात आली आहे.
फोनमध्ये ऑक्टा कोर मीडियाटेक हेलियो जी100 अल्टीमेट 6 एनएम प्रोसेसरसह आर्म माली-G57 MC2 मिळणार आहे.
कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या फोनमध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये f/1.85 अपर्चर, डुअल एलईडी फ्लॅश, 2K व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट मिळणार आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 8MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर, IR ब्लास्टर, धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP65 रेटिंग दिली आहे.
इनफिनिक्स हॉट 70 मध्ये 45W फास्ट चार्जिंग आणि 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्टसह 6000mAh बॅटरी मिळणार आहे. डिव्हाईसमध्ये 6GB / 8GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅमसह 128GB / 256GB यूएफएस 2.2 स्टोरेज ऑप्शन मिळणार आहे.