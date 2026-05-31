Dinvishesh : लोककल्याणकारी राणी अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती; जाणून घ्या ३१ मे चा इतिहास

Updated On: May 31, 2026 | 08:29 AM IST
सारांश

Dinvishesh : आज लोककल्याणकारी राणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहिल्याबाई होळकर यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांनी भारतभरात अनेक हिंदू मंदिरांची आणि घाटांची उभारणी केली. चाणाक्ष आणि सुधारणावादी राज्यकर्त्या म्हणून त्या आजही लोकांच्या स्मरणात आहेत.

Dinvishesh : आज मे महिन्याचा शेवटटा दिवस. आजच्या दिवस इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडून गेल्या आहेत. आजच्या दिवशी १७२५ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे अहिल्याबाई होळकर यांचा जन्म झाला होता. न्यायप्रिय आणि दूरदृष्टी असलेल्या राजकर्त्या म्हणून त्यांना ओळखले जाते. काशी, द्वारका, नाशिक, उज्जैन यांसारख्या तीर्थक्षेत्रांमध्ये अहिल्याबाई होळकर यांनी मंदिरे घाट आणि धर्मशाळा उभारल्या. अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला. महेश्वर आणि इंदूरच्या विकासात त्यांनी मोठे योगदान दिले. समाजकल्ल्याण आणि सरकारमध्ये सुधारणा यांसाठी त्यांचे कार्य आजही स्मरणात आहे.

31 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1727 : फ्रान्स, ब्रिटन आणि नेदरलँड्सने पॅरिसच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
  • 1774 : ब्रिटीश भारतात पहिले पोस्ट सेवा कार्यालय स्थापन झाले.
  • 1790 : अमेरिकेत 1790 चा कॉपीराइट कायदा लागू झाला.
  • 1910 : दक्षिण आफ्रिकेला स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1935 : पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतातील क्वेटा येथे ७.७ तीव्रतेच्या भूकंपात अनेक लोक मारले गेले.
  • 1942 : दुसरे महायुद्ध – जपानी पाणबुड्यांनी सिडनी शहरावर हल्ल्यांची मालिका सुरू केली.
  • 1952 : संगीत नाटक अकादमीची स्थापना.
  • 1959- तिबेटमधून निर्वासित झाल्यानंतर बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांना भारतात आश्रय देण्यात आला.
  • 1961 : दक्षिण अफ्रिका प्रजासत्ताक बनले.
  • 1970 : पेरू देशातील 7.9 तीव्रतेच्या भूकंपामुळे अनेक मारले गेले आणि अनेक जण जखमी झाले.
  • 1973 : इंडियन एअरलाइन्सचे फ्लाइट 440 दिल्लीतील पालम विमानतळाजवळ कोसळले, दुर्घटनेत अनेक लोके मारले गेले.
  • 1990 : नेल्सन मंडेला यांना लेनिन आंतरराष्ट्रीय शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
  • 1992 : प्रख्यात गुजराती कवी हरिंद्र दवे यांना मध्य प्रदेश सरकारने 1991 चा कबीर सन्मान प्रदान केला.
  • 2008 : जगातील सर्वात वेगवान धावपटू उसेन बोल्टने 100 मीटर शर्यत 9.72 सेकंदात पूर्ण करून विश्वविक्रम केला.
  • 2010 : भारतातील प्रत्येक मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेत गरीब मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात आला.
31 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1683 : ‘जीन पियरे क्रिस्टिन’ – सेल्सियस थर्मामीटरचे शोध लावणारे यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 जानेवारी 1755)
  • 1725 : महाराणी ‘अहिल्याबाई होळकर’ – यांचा जन्म. (मृत्यू: 13 ऑगस्ट 1795)
  • 1910 : भास्कर रामचंद्र तथा ‘भा. रा. भागवत’ – बालसाहित्यकार, विज्ञानकथाकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 ऑक्टोबर 2001)
  • 1921 : ‘सुरेश हरिप्रसाद जोशी’ – आधुनिक गुजराथीतील प्रसिद्ध कवी यांचा जन्म.
  • 1928 : ‘पंकज रॉय’ – क्रिकेटपटू यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 फेब्रुवारी 2001)
  • 1930 : ‘क्लिंट इस्टवूड’ – अमेरिकन अभिनेता व दिग्दर्शक यांचा जन्म.
  • 1938 : ‘विश्वनाथ भालचंद्र’ तथा ‘वि. भा. देशपांडे’ – नाट्यसमीक्षक यांचा जन्म.
  • 1966 : ‘रोशन महानामा’ – श्रीलंकेचा क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
31 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1874 : ‘रामकृष्ण विठ्ठल’ तथा ‘भाऊ दाजी लाड’ प्राच्यविद्या पंडित, पुरातत्त्वज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 7 सप्टेंबर 1822 – मांजरे, पेडणे, गोवा)
  • 1910 : ‘डॉ. एलिझाबेथ ब्लॅकवेल’ – वैद्यकशास्त्रातील पहिली महिला पदवीधर यांचे निधन. (जन्म: 3 फेब्रुवारी 1821)
  • 1973 : ‘दिवाकर कृष्ण केळकर’ तथा ‘दिवाकर कृष्ण’ – कथालेखक यांचे निधन. (जन्म: 19 ऑक्टोबर 1902 – गुंटकल, अनंतपूर, आंध्र प्रदेश)
  • 1994 : ‘पंडित सामताप्रसाद’ – बनारस घराण्याचे नामवंत तबलावादक यांचे निधन. (जन्म: 20 जुलै 1921 – वाराणसी)
  • 2002 : ‘सुभाष गुप्ते’ – लेग स्पिनर यांचे निधन. (जन्म: 11 डिसेंबर 1929)
  • 2003 : ‘अनिल बिस्वास’ – प्रतिभासंपन्न संगीतकार यांचे निधन. (जन्म: 7 जुलै 1914)
  • 2009 : ‘कमला दास’ – केरळ साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्मानित प्रसिद्ध भारतीय इंग्रजी भाषिक कवी तसचं, भारतातील केरळ राज्यातील मल्याळम भाषिक लेखिका यांचे निधन.
