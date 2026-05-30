Vivo चा मास्टरस्ट्रोक! ग्लोबल मार्केटमध्ये झाली नव्या स्मार्टफोनची एंट्री… 7,200mAh बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसरने सुसज्ज

Updated On: May 30, 2026 | 11:57 AM IST
सारांश

Vivo T5 Launched: टेक कंपनी विवोने एका नव्या स्मार्टफोनसह ग्लोबल मार्केटमध्ये मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या डिव्हाईसमध्ये स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 2 प्रोसेसर, 50MP ड्युअल रियर कॅमेरा दिला आहे. नव्या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 32 हजार रुपये आहे.

विस्तार
  • Vivo T5 मध्ये 7,200mAh बॅटरी आणि 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देण्यात आला असून दीर्घकाळ वापराचा दावा करण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 6.75-इंच HD+ LCD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,250 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळतो.
  • स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 2 प्रोसेसर, 50MP ड्युअल रियर कॅमेरा आणि IP68+IP69 रेटिंगमुळे हा फोन परफॉर्मन्स व टिकाऊपणाचा उत्तम संगम ठरतो.
Vivo Smartphone Launched: स्मार्टफोन कंपनी विवोने निवडक ग्लोबल मार्केटमध्ये Vivo T5 स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा हा स्मार्टफोन मिड-रेंज T5 लाइनअपमधील तिसऱ्या मॉडेलच्या स्वरुपात लाँच केला आहे. लाँच करण्यात आलेला नवीन स्मार्टफोन आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या वीवो टी5 प्रो 5जी आणि वीवो टी5एक्स 5जी सोबत समाविष्ट होणार आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनची किंमत 40 हजार रुपयांहून कमी आहे.

विवो टी 5 ची किंमत आणि उपलब्धता

नवा स्मार्टफोन 8GB रॅम आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज या एकाच व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला असून त्याची किंमत MXN 5,799 म्हणजेच सुमारे 32,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन सध्या विवो मेक्सिकोच्या ऑनलाइन स्टोअरद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. विवो टी 5 काळ्या आणि सोनेरी रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

विवो टी 5 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नवा विवो टी 5 एक डुअल-सिम स्मार्टफोन आहे, जो अँड्रॉईड 16 वर आधारित ओरिजिनओएस 6 वर चालतो. हा स्मार्टफोन 6.75-इंच HD+ (720×1,570 पिक्सेल्स) एलसीडी टचस्क्रीनने सुसज्ज आहे. जो 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 83 टक्के एनटीएससी कवरेज आणि 1,250 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो. टेक कंपनीने असा दावा केला आहे की, स्मार्टफोनला धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP68 + IP69 रेटिंग दिली आहे.

प्रोसेसर

स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉमचा 6nm ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 2 चिपसेट दिला आहे. या प्रोसेसरमध्ये 1.9GHz क्लॉक स्पीड असलेले चार एफिशियन्सी कोअर्स आणि 2.9GHz च्या पीक क्लॉक स्पीडसह चार परफॉर्मन्स कोअर्स आहेत. स्मार्टफोनमध्ये 8GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB यूएफएस 2.2 इंटरनल स्टोरेज देण्यात आले आहे.

कॅमेरा

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, नव्या विवो स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सिस्टिम दिली आहे, ज्याचा प्रायमरी कॅमेरा f/2.0 अपर्चरवाला 50-मेगापिक्सेलचा आहे. याव्यतिरिक्त, या हँडसेटमध्ये f/2.4 अपर्चर असलेला 2-मेगापिक्सलचा सेकंडरी रियर कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये समोरील बाजूला 32-मेगापिक्सेल (f/2.45) चा कॅमेरा दिला आहे. याच्या बॅक पॅनलवर एक एलईडी फ्लॅश देखील आहे.

बॅटरी आणि कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

नव्या डिव्हाईसमध्ये 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,200mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 4G LTE, डुअल-बँड वायफाय, ब्लूटूथ 5.1, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, बेईडू, ग्लोनास, गॅलिलिओ आणि QZSS चा सपोर्ट दिला आहे. ऑनबोर्ड सेंसर्सबद्दल बोलायचं झालं तर या डिव्हाईसमध्ये एक्सीलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, IR ब्लास्टर, जायरोस्कोप आणि सिक्योरिटीसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर समाविष्ट आहे.

