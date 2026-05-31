Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शाबास रज्जाक शेख असे आहे. २०२२ मध्ये मालाड येथील एका खासगी कंपनीत काम करत असताना पीडितेची ओळख आरोपीशी झाली. त्यांनतर दोघांमध्ये जवळीक वाढली. २०२३ मध्ये आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत विश्वास संपादन केले. त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. पुढे आरोपीने मीरा रोड परिसरात भाड्याचे घर घेऊन दिले असून दोघे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. या काळात ती दोन वेळा गर्भवती राहिली होती, मात्र आरोपीने गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचा दावा तिने केला आहे. तसेच लग्नासाठी धर्मांतर करण्याचा दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
कर्जत पळसदरी महामार्ग रस्त्याच्या कडेला महिलेचा मृतदेह, घातपाताची शक्यता
गुन्हा दाखल
२८ मे रोजी आरोपीच्या घरी गेल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी मारहाण केल्याचाही आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी काशिगाव पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
पित्याचा क्रूर चेहरा! ४ वर्षीय चिमुकला दुधासाठी रडला आणि जन्मदात्या पित्याने भिंतीवर आपटला
मुंबई येथील पवई परिसरातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. ४ वर्षीय चिमुकल्याला भूक लागल्याने तो दुधासाठी रडत होता. याच रडण्याला कंटाळून जन्मदात्या पित्यानेच त्याला भिंतीवर आणि फरशीवर आपटून निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे पवई परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव यश सिंग (वय ४) असे आहे. आरोपी वडिलांचे नाव राजेश प्रकाश सिंग आहे. राजेश हा पवईतील गौतमनगर- मोरारजीनगर परिसरात आपल्या कुटुंबासह वास्तव्यास आहे.
Crime News : बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या; यवत पोलिसांची मोठी कारवाई
Ans: लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक शोषण, गर्भपातासाठी भाग पाडणे आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला आहे.
Ans: मतिमंद मुलगा बरा करण्याचे व भावाचे लग्न लावून देण्याचे आमिष दाखवून लाखोंची फसवणूक आणि महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
Ans: दोन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पारनेरमधील मुख्य भोंदूबाबाला अटक करण्यात आली आहे.