Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

Updated On: May 31, 2026 | 08:37 AM IST
सारांश

मीरा भाईंदरमध्ये एका तरुणीने लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक शोषण, गर्भपातासाठी भाग पाडणे आणि धर्मांतराचा दबाव टाकल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. दुसरीकडे पारनेरमध्ये भोंदूबाबाने मतिमंद मुलगा बरा करण्याच्या नावाखाली लाखोंची फसवणूक केल्याचा आणि महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • तरुणीचा आरोप; लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक शोषण, गर्भपात आणि धर्मांतरासाठी दबाव.
  • काशीगाव पोलिसांनी आरोपी व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला.
  • पारनेरमध्ये भोंदूबाबाने उपचार व लग्न जमवून देण्याच्या आमिषाने साडेसहा लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप.
मुंबई: मुंबईतून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. आधी लग्नाचे आमिष दाखवले, नंतर शारीरिक शोषण केलं आणि दोन वेळा गर्भपातासाठी भाग पडल्याचं समोर आलं आहे. एवढेच नाही तर तिला धर्मांतरासाठी ही दबाव टाकल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. या प्रकरणी तरुणीने मीरा भाईंदरमध्ये काशिमीरा परिसरातील काशीगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शाबास रज्जाक शेख असे आहे. २०२२ मध्ये मालाड येथील एका खासगी कंपनीत काम करत असताना पीडितेची ओळख आरोपीशी झाली. त्यांनतर दोघांमध्ये जवळीक वाढली. २०२३ मध्ये आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत विश्वास संपादन केले. त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. पुढे आरोपीने मीरा रोड परिसरात भाड्याचे घर घेऊन दिले असून दोघे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. या काळात ती दोन वेळा गर्भवती राहिली होती, मात्र आरोपीने गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचा दावा तिने केला आहे. तसेच लग्नासाठी धर्मांतर करण्याचा दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल

२८ मे रोजी आरोपीच्या घरी गेल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी मारहाण केल्याचाही आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी काशिगाव पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मीरा भाईंदरमधील तरुणीने कोणते आरोप केले आहेत?

    Ans: लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक शोषण, गर्भपातासाठी भाग पाडणे आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: पारनेरमधील भोंदूबाबावर काय आरोप आहेत?

    Ans: मतिमंद मुलगा बरा करण्याचे व भावाचे लग्न लावून देण्याचे आमिष दाखवून लाखोंची फसवणूक आणि महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: दोन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पारनेरमधील मुख्य भोंदूबाबाला अटक करण्यात आली आहे.

