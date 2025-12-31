Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Winter Final Event Live In Free Fire Max You Can Claim This Rewards Tech News Marathi

Free Fire Max: प्लेयर्सना मिळणार व्हीकल स्किन आणि हॅपी न्यू इयर व्हॉईस नोट… जाणून घ्या अनलॉक करण्याची पद्धत

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 31 December 2025: फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना आकर्षक रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या ईव्हेंटबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:53 AM
Free Fire Max: प्लेयर्सना मिळणार व्हीकल स्किन आणि हॅपी न्यू इयर व्हॉईस नोट... जाणून घ्या अनलॉक करण्याची पद्धत

Free Fire Max: प्लेयर्सना मिळणार व्हीकल स्किन आणि हॅपी न्यू इयर व्हॉईस नोट... जाणून घ्या अनलॉक करण्याची पद्धत

Follow Us:
Follow Us:
  • Free Fire Max खेळणाऱ्यांसाठी खुशखबर!
  • व्हीकल स्किन + न्यू इयर व्हॉईस नोट मिळणार मोफत
  • इव्हेंटमध्ये प्लेअर्स 1000 गोल्ड जिंकू शकणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये अनेक इव्हेंट्स लाईव्ह आहेत. या सर्व इव्हेंट्समध्ये प्लेयर्सना अनेक जबरदस्त रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यातीलच एक इव्हेंट म्हणजे विंटर फायनल इव्हेंट आहे. यामध्ये प्लेयर्सना व्हीकल स्किन रिवॉर्ड जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच गोल्ड आणि हॅपी न्यू इयर व्हॉईस पॅक देखील मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्लेअर्सना हे सर्व रिवॉर्ड्स डायमंडशिवाय क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Tech Tips: फक्त फोटोच नाही! तुमच्या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा असाही करू शकता वापर, जाणून घ्या भन्नाट ट्रिक्स

विंटर फायनल इव्हेंट

फ्री फायर मॅक्समध्ये विंटर फायनल इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या मजेदार इव्हेंटमध्ये प्लेअर्स 1000 गोल्ड जिंकू शकणार आहेत. यासोबतच हॅपी न्यू इयर व्हॉईस पॅक आणि आइस ब्लॉसम व्हीकल करण्याची स्किन देखील प्लेअर्स क्लेम करू शकणार आहेत. हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना काही टास्क पूर्ण करावे लागणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • 1000 गोल्ड
  • हॅपी न्यू ईअर व्हॉईस नोट
  • मोटरबाईक-आइस ब्लॉसम्स

टास्क

  • या इव्हेंटमध्ये असलेले रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना काही टास्क पूर्ण करावे लागणार आहे.
  • BR/CS रँक्ड मॅचमध्ये 20 शत्रूंना नॉक आउट करण्यासाठी 1000 गोल्ड मिळणार आहे.
  • BR/CS रँक्ड मॅचमध्ये 40 शत्रूंना हरवण्यासाठी हॅपी न्यू इयर व्हॉईस पॅक दिला जाणार आहे.
  • BR/CS रँक्ड मॅचमध्ये 60 शत्रूंना नॉक आउट करण्यासाठी बाइक स्किन दिली जाणार आहे.

फ्री फायर मॅक्समध्ये रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या इव्हेंट सेक्शनमध्ये जा.
  • विंटरलँड ड्रीमस्पेस टॅबवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला विंटर फिनाले इवेंट पहायला मिळणार आहे त्यावर टॅप करा.
  • आता टास्क वाचून ते पूर्ण करा.
  • पुन्हा या सेक्शनमध्ये जाऊन रिवॉर्ड क्लेम करा.
  • यानंतर तुम्हाला रिवार्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

कधीपर्यंत लाईव्ह असणार इव्हेंट?

फ्री फायर मॅक्समधील हा टास्क-आधारित कार्यक्रम आज, 30 डिसेंबर रोजी लाईव्ह झाला. तो 5 जानेवारी 2025 पर्यंत गेमर्ससाठी लाईव्ह राहील. या काळात टास्क पूर्ण केल्याने प्रभावी बक्षिसे मिळू शकतात.

Samsung चा नवा ड्रामा! आगामी Galaxy S26 सीरीजची किंमतच ठरेना… या कारणांमुळे वाढली कंपनीची डोकेदुखी

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • FF4MTXQPFDZ9
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FV1P9C4J7H5F3SBM
  • FB1Z6U8N9A7O5TRS
  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • F7FGYJUR76JUT6HK
  • टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Winter final event live in free fire max you can claim this rewards tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 09:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
3

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
4

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM