Year Ender 2025: रोलेबल लॅपटॉपपासून स्लिम आयफोनपर्यंत... यावर्षी लाँच झाले हे युनिक गॅजेट्स

2025 सॅमसंगसाठी अत्यंत खास ठरला. कारण यावर्षी कंपनीने त्यांचा पहिला ट्रायफोल्ड स्मार्टफोन लाँच केला. यामध्ये 10 इंच का मेन डिस्प्ले आणि 6.5 इंच कवर स्क्रीन देण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन स्नॅपद्वॅगन 8 एलिट प्रोसेसरवर आधारित आहे. यामध्ये 200 एमपीचा प्राइमरी कॅमेरा, 12 एमपी अल्ट्रावाइड आणि 10 एमपी टेलीसेटी कॅमेरा आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
यावर्षी गेमर्ससाठी आरओजी एक्सबक्स एली नावाचे हँडहेल्ड डिव्हाईस लाँच करण्यात आले. यामध्ये एएमडी रायझन झेड2 ए प्रोसेसर, 16 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेज आहे. डिव्हाईस विंडोज 11 वर चालते. एक्सबाक्स गेम पास, स्टीम आणि एपिक गेम्ससारख्या प्लॅटफार्म्सला सपोर्ट करते. डिव्हाईसमध्ये 7 इंच फुल एचडी टच डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एएमडी फ्रीसिंक आणि 500 निट्स ब्राइटनेसला सपोर्ट करते.
लेनोवो थिंकबुक प्लस जनरल 6 रोलेबल जगातील पहिला असा लॅपटॉप आहे ज्यामध्ये 14 इंच ओएलइडी स्क्रीन बटन दाबताच 16.7 इंचपर्यंत रोल होऊन वाढते. यामध्ये कोर अल्ट्रा 7 258 वी प्रोसेसर, 32 जीबी रैम, 1 टीबी एसएसडी आणि इंटेल एआइ बूस्ट एनपीयू देण्यात आले आहे..
मिरुमी एक छोटा क्लिप-ऑन रोबोट आहे. जो बॅग, जॅकेट आणि कपड्यांवर लावले जाते. हे डिव्हाईस आजुबाजूच्या हालचाली आणि वातावरणचा अनुभव घेऊन छोटे-छोटे एक्सप्रेशन देतो आणि मूवमेंट्स करतो.
हे डिव्हाईस या वर्षातील सर्वात फ्यूचरिस्टिक वियरेबल गैजेट्समध्ये समाविष्ट आहे..यामध्ये इन बिल्ट कैमरा, माइक्रोफोन आणि एआइ प्रोसेसर दिला आहे.
हा कंपनीने लाँच केलेला आतापर्यंतचा सर्वात स्लिम आयफोन आहे. 2025 मध्ये कंपनीने लाँच केलेला हा आयफोन चर्चेचा विषय ठरला होता. याचे डिझाईन अतिशय पातळ आणि हलके होते. ज्यांना प्रिमियम लूकसह कमी वजनाचा फोन पाहिजे आहे, अशा यूजर्ससाठी हा आयफोन डिझाईन करण्यात आला होता. या पातळ आयफोनमध्ये 6.5 इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलइडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
हे बँड मनगटातून निघणारे न्यूरल सिग्नलस वाचून ते कंट्रोल करते.
यामध्ये मूवमेंटवाला फोल्डेबल आर्म आहे, जो मोजे, टॉवेल सारख्या लहान वस्तू हटवू शकतो.