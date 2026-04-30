Zebronics Zeb-PixaPlay 77G स्मार्ट प्रोजेक्टर लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्स मिळणार

नवी दिल्ली : प्रसिद्ध Zebronics कंपनीने Zebronics Zeb-PixaPlay 77G हा नवीन स्मार्ट प्रोजेक्टर लाँच केला आहे, जो तुमच्या घराच्या साध्या भिंतीलाही मोठ्या २०० इंचांच्या स्क्रीनमध्ये बदलू शकतो. हा प्रोजेक्टर पोर्टेबल असल्यामुळे तुम्ही तो सहजपणे कुठेही घेऊन जाऊ शकता आणि घरात किंवा बाहेरही मोठ्या स्क्रीनचा अनुभव घेऊ शकता. या प्रोजेक्टरमध्ये ७५०० ल्यूमेन ब्राइटनेस दिला आहे, त्यामुळे प्रकाशातही चित्र स्पष्ट आणि उजळ दिसते.
या नव्या प्रोजेक्टरमध्ये फुल एचडी रिझोल्यूशनसोबत 4K सपोर्ट मिळतो, त्यामुळे व्हिडिओची क्वालिटी अधिक चांगली दिसते. हा प्रोजेक्टर १ मीटरपासून ६ मीटर अंतरावर ठेवून वापरता येतो आणि त्यानुसार स्क्रीन साईज २०० इंचांपर्यंत वाढवता येते. ऑटोफोकस आणि ऑटो कीस्टोन करेक्शनमुळे स्क्रीन नेहमी सरळ आणि नीट दिसते, त्यामुळे सेटअप करण्याचा त्रास होत नाही. हा प्रोजेक्टर Android ११ प्लॅटफॉर्मवर चालतो आणि त्यामध्ये Netflix, YouTube, Prime Video आणि Jio Hotstar सारखे अॅप्स आधीपासूनच दिलेले आहेत, त्यामुळे वेगळ्या डिव्हाइसची गरज पडत नाही.
सोबत दिलेल्या रिमोटमुळे तुम्ही सहजपणे अॅप्स बदलू शकता आणि कंटेंट कंट्रोल करू शकता. डिझाइनच्या बाबतीतही हा प्रोजेक्टर आकर्षक आहे, कारण त्याला फॅब्रिक फिनिश आणि कॅरी करण्यासाठी हँडल दिले आहे. तो २७० डिग्रीपर्यंत फिरवता येतो, त्यामुळे वेगवेगळ्या अँगलमधून प्रोजेक्शन करणे सोपे होते.
यामध्ये क्वॉड-कोर प्रोसेसर, 2GB रॅम आणि 8GB स्टोरेज दिले आहे. याच्या एलईडी लाइटची लाईफ सुमारे ३०००० तासांपर्यंत आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी ब्यूटूथ ५.०, Wi-Fi, HDMI, USB आणि ३.५mm ऑडिओ जॅक यांसारखे पर्याय दिले आहेत. त्यामुळे तुम्ही स्पीकर्स किंवा इतर डिव्हाइस सहज कनेक्ट करू शकता. एकंदरीत, हा प्रोजेक्टर घरच्या घरी मोठ्या स्क्रीनवर चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर कंटेंट पाहण्यासाठी एक उत्तम आणि सोयीस्कर पर्याय ठरतो.
