Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Zebronics Zeb-PixaPlay 77G स्मार्ट प्रोजेक्टर लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्स मिळणार

व्या प्रोजेक्टरमध्ये फुल एचडी रिझोल्यूशनसोबत 4K सपोर्ट मिळतो, त्यामुळे व्हिडिओची क्वालिटी अधिक चांगली दिसते. हा प्रोजेक्टर १ मीटरपासून ६ मीटर अंतरावर ठेवून वापरता येतो आणि त्यानुसार स्क्रीन साईज २०० इंचांपर्यंत वाढवता ये

Updated On: Apr 30, 2026 | 12:27 PM
Zebronics Zeb-PixaPlay 77G स्मार्ट प्रोजेक्टर लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्स मिळणार

Zebronics Zeb-PixaPlay 77G स्मार्ट प्रोजेक्टर लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्स मिळणार

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : प्रसिद्ध Zebronics कंपनीने Zebronics Zeb-PixaPlay 77G हा नवीन स्मार्ट प्रोजेक्टर लाँच केला आहे, जो तुमच्या घराच्या साध्या भिंतीलाही मोठ्या २०० इंचांच्या स्क्रीनमध्ये बदलू शकतो. हा प्रोजेक्टर पोर्टेबल असल्यामुळे तुम्ही तो सहजपणे कुठेही घेऊन जाऊ शकता आणि घरात किंवा बाहेरही मोठ्या स्क्रीनचा अनुभव घेऊ शकता. या प्रोजेक्टरमध्ये ७५०० ल्यूमेन ब्राइटनेस दिला आहे, त्यामुळे प्रकाशातही चित्र स्पष्ट आणि उजळ दिसते.

या नव्या प्रोजेक्टरमध्ये फुल एचडी रिझोल्यूशनसोबत 4K सपोर्ट मिळतो, त्यामुळे व्हिडिओची क्वालिटी अधिक चांगली दिसते. हा प्रोजेक्टर १ मीटरपासून ६ मीटर अंतरावर ठेवून वापरता येतो आणि त्यानुसार स्क्रीन साईज २०० इंचांपर्यंत वाढवता येते. ऑटोफोकस आणि ऑटो कीस्टोन करेक्शनमुळे स्क्रीन नेहमी सरळ आणि नीट दिसते, त्यामुळे सेटअप करण्याचा त्रास होत नाही. हा प्रोजेक्टर Android ११ प्लॅटफॉर्मवर चालतो आणि त्यामध्ये Netflix, YouTube, Prime Video आणि Jio Hotstar सारखे अॅप्स आधीपासूनच दिलेले आहेत, त्यामुळे वेगळ्या डिव्हाइसची गरज पडत नाही.

सोबत दिलेल्या रिमोटमुळे तुम्ही सहजपणे अॅप्स बदलू शकता आणि कंटेंट कंट्रोल करू शकता. डिझाइनच्या बाबतीतही हा प्रोजेक्टर आकर्षक आहे, कारण त्याला फॅब्रिक फिनिश आणि कॅरी करण्यासाठी हँडल दिले आहे. तो २७० डिग्रीपर्यंत फिरवता येतो, त्यामुळे वेगवेगळ्या अँगलमधून प्रोजेक्शन करणे सोपे होते.

2GB RAM सह क्वॉड-कोर प्रोसेसर

यामध्ये क्वॉड-कोर प्रोसेसर, 2GB रॅम आणि 8GB स्टोरेज दिले आहे. याच्या एलईडी लाइटची लाईफ सुमारे ३०००० तासांपर्यंत आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी ब्यूटूथ ५.०, Wi-Fi, HDMI, USB आणि ३.५mm ऑडिओ जॅक यांसारखे पर्याय दिले आहेत. त्यामुळे तुम्ही स्पीकर्स किंवा इतर डिव्हाइस सहज कनेक्ट करू शकता. एकंदरीत, हा प्रोजेक्टर घरच्या घरी मोठ्या स्क्रीनवर चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर कंटेंट पाहण्यासाठी एक उत्तम आणि सोयीस्कर पर्याय ठरतो.

वीज गेल्यावर इन्व्हर्टरवर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चालवणं सुरक्षित आहे का? अनेकांना माहिती नाही हे सत्य

Web Title: Zebronics zeb pixaplay 77g smart projector launched

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच
1

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM