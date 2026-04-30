DJI च्या Osmo Pocket 4 ची मार्केटमध्ये एन्ट्री! कंटेंट क्रिएटर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर?

यात एफ/२.० ॲपर्चर असलेला १-इंचाचा सीएमओएस सेन्सर आहे. हा २४० एफपीएसपर्यंत ४के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. यात १४ स्टॉप्सची डायनॅमिक रेंज आणि १०-बिट डी-लॉग कलर प्रोफाइल देखील आहे, ज्यामुळे कमी प्रकाशात आणि उच्व-कॉन्ट्रास्ट दृश्यांमध्ये अधिक चांगले तपशील मिळतात असे म्हटले जाते. हा कॅमेरा १x आणि २४ लॉसलेस झूमला सपोर्ट करतो, जो ४x पर्यंत वाढवता येतो.
यात १०७ जीबीचे बिल्ट-इन स्टोरेज आहे आणि ते ८०० एमबी/सेकंद पर्यंतच्या हाय-स्पीड डेटा ट्रान्सफरला सपोर्ट करते, ज्यामुळे वेगळ्या मेमरी कार्डची गरज भासत नाही. यात श्री-ॲक्सिस गिम्बल सिस्टीम आहे, जी शूटिंग दरम्यान होणारी हालचाल कमी करते. ॲक्टिव्ह ट्रॅक ७.०, स्पॉटलाइट फॉलो आणि डायनॅमिक फ्रेमिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये सब्जेक्टला ट्रॅक करण्यास मदत करतात. फोकसिंगसाठी, यात इंटेलिजेंट ऑटो फोकस आणि सब्जेक्ट लॉक ट्रेकिंगची सुविधा आहे, ज्यामुळे स्पष्ट फोकस सुनिश्चित होतो, वापरकर्ते एका टॅपद्वारे सब्जेक्ट बदलू शकतात आणि रजिस्टर सब्जेक्ट प्रायोरिटीचा फायदाही घेऊ शकतात.
यात फिजिकल बटन्स, ट्च स्क्रीन आणि जेश्वर कंट्रोल्स यांचे मिश्रण आहे. वापरकर्ते स्क्रीन फिरवून रेकॉर्डिंग सुरू करू शकतात. यात एक समर्पित झूम बटण आणि कस्टम प्रीसेट बटन्स देखील आहेत. कॅमे-यामध्ये हालचाल, री-सेंटरिंग आणि फ्लिप कंट्रोलसाठी ५डी जॉयस्टिक आहे.
जेश्वर कंट्रोल्समध्ये तळहात दाखवून ट्रॅकिंग चालू करणे आणि ‘वी’ चिन्हाने रेकॉर्डिंग सुरू थांबवणे याचा समावेश आहे. क्विक शॉट्स, स्लो शटर व्हिडिओ आणि फिल्म टोन प्रीसेट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध आहेत.
यात इन-कैमेरा ब्युटिफाय ॲडजस्टमेंट्स आणि एक जोडता येण्याजोगा फिल लाइट देखील आहे, ज्यामुळे ब्राइटनेस आणि कलर टेम्परेचर ॲडजस्ट करता येते. हे १०८०पी/२४एफपीएसवर २४० मिनिटांपर्यंतच्या रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करते.
हे फक्त १८ मिनिटांत ० ते ८०% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. ऑडिओसाठी, यात एक अंगभूत मायक्रोफोन ॲरे आहे जो आवाज आणि सभोवतालचा ध्वनी कैप्चर करतो. याव्यतिरिक्त, है डीजेआय मिक २, डीजेआय मिक ३ आणि डीजेआय मिक मिनीशी देखील कनेक्ट होऊ शकते.