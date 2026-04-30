Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

DJI च्या Osmo Pocket 4 ची मार्केटमध्ये एन्ट्री! कंटेंट क्रिएटर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर?

Osmo Pocket 4 : कंटेट क्रिएटर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. डीजेआयने आपला नवीन कॉम्पैक्ट गिम्बल कॅमेरा, डीजेआय ओस्मो पॉकेट ४चे लॉंचिंग केले आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक सुलभ आणि सोपा शूटिंगचा अनुभव मिळणार आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 12:06 PM
DJI Osmo Pocket 4

DJI च्या Osmo Pocket 4 ची मार्केटमध्ये एन्ट्री! कंटेंट क्रिएटर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • DJIचा ‘Osmo Pocket 4
  • लॉंच4K, लॉसलेस झूमसह नवा कॉम्पॅक्ट कॅमेरा
  • व्ल्हॉगर्ससाठी जबरदस्त पर्याय
Osmo Pocket 4 Launch : डीजेआयने आपला नवीन कॉम्पैक्ट गिम्बल कॅमेरा, डीजेआय ओस्मो पॉकेट ४ सादर केला आहे, जो विशेषतः हाताने शूटिंग करण्यासाठी आणि स्थिर व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी डिझाइन केलेला आहे. कंपनीच्या मते, या कॅमेऱ्यामध्ये सुधारित व्हिडिओ कॅप्चर, ट्रैकिंग आणि नियंत्रण प्रणाली आहेत, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक सुलभ आणि सोपा शूटिंगचा अनुभव मिळतो.

यात एफ/२.० ॲपर्चर असलेला १-इंचाचा सीएमओएस सेन्सर आहे. हा २४० एफपीएसपर्यंत ४के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. यात १४ स्टॉप्सची डायनॅमिक रेंज आणि १०-बिट डी-लॉग कलर प्रोफाइल देखील आहे, ज्यामुळे कमी प्रकाशात आणि उच्व-कॉन्ट्रास्ट दृश्यांमध्ये अधिक चांगले तपशील मिळतात असे म्हटले जाते. हा कॅमेरा १x आणि २४ लॉसलेस झूमला सपोर्ट करतो, जो ४x पर्यंत वाढवता येतो.

Tech Tips: नवा RO प्यूरीफायर खरेदी करण्याचा विचार करताय? या गोष्टींकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर कराल पश्चाताप

हाय-स्पीड डेटा ट्रान्सफरसाठी सपोर्ट

यात १०७ जीबीचे बिल्ट-इन स्टोरेज आहे आणि ते ८०० एमबी/सेकंद पर्यंतच्या हाय-स्पीड डेटा ट्रान्सफरला सपोर्ट करते, ज्यामुळे वेगळ्या मेमरी कार्डची गरज भासत नाही. यात श्री-ॲक्सिस गिम्बल सिस्टीम आहे, जी शूटिंग दरम्यान होणारी हालचाल कमी करते. ॲक्टिव्ह ट्रॅक ७.०, स्पॉटलाइट फॉलो आणि डायनॅमिक फ्रेमिंग यांसारखी वैशिष्ट्‌ये सब्जेक्टला ट्रॅक करण्यास मदत करतात. फोकसिंगसाठी, यात इंटेलिजेंट ऑटो फोकस आणि सब्जेक्ट लॉक ट्रेकिंगची सुविधा आहे, ज्यामुळे स्पष्ट फोकस सुनिश्चित होतो, वापरकर्ते एका टॅपद्वारे सब्जेक्ट बदलू शकतात आणि रजिस्टर सब्जेक्ट प्रायोरिटीचा फायदाही घेऊ शकतात.

५डी जॉयस्टिक उपलब्ध

यात फिजिकल बटन्स, ट्च स्क्रीन आणि जेश्वर कंट्रोल्स यांचे मिश्रण आहे. वापरकर्ते स्क्रीन फिरवून रेकॉर्डिंग सुरू करू शकतात. यात एक समर्पित झूम बटण आणि कस्टम प्रीसेट बटन्स देखील आहेत. कॅमे-यामध्ये हालचाल, री-सेंटरिंग आणि फ्लिप कंट्रोलसाठी ५डी जॉयस्टिक आहे.

जेश्वर कंट्रोल्समध्ये तळहात दाखवून ट्रॅकिंग चालू करणे आणि ‘वी’ चिन्हाने रेकॉर्डिंग सुरू थांबवणे याचा समावेश आहे. क्विक शॉट्स, स्लो शटर व्हिडिओ आणि फिल्म टोन प्रीसेट्स यांसारखी वैशिष्ट्‌ये देखील उपलब्ध आहेत.

यात इन-कैमेरा ब्युटिफाय ॲडजस्टमेंट्स आणि एक जोडता येण्याजोगा फिल लाइट देखील आहे, ज्यामुळे ब्राइटनेस आणि कलर टेम्परेचर ॲडजस्ट करता येते. हे १०८०पी/२४एफपीएसवर २४० मिनिटांपर्यंतच्या रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करते.

हे फक्त १८ मिनिटांत ० ते ८०% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. ऑडिओसाठी, यात एक अंगभूत मायक्रोफोन ॲरे आहे जो आवाज आणि सभोवतालचा ध्वनी कैप्चर करतो. याव्यतिरिक्त, है डीजेआय मिक २, डीजेआय मिक ३ आणि डीजेआय मिक मिनीशी देखील कनेक्ट होऊ शकते.

Web Title: Dji launch osmo pocket 4 launch best for content creaters

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM