Hormuz Strait: ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांना येईल हार्ट अटॅक; इराणचा गंभीर इशारा, आता वापरणार ‘हे’ महाविनाशक शस्त्र

Iran US tension April 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या मध्यपूर्वेतील (Middle East) तणाव अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष (US-Israel Iran War) आता केवळ राजकीय किंवा आर्थिक राहिला नसून, तो थेट युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा तडजोडीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर, इराणने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इराणच्या नौदल कमांडरने नुकत्याच दिलेल्या एका विधानामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे.
इराणच्या नौदल कमांडर, रिअर ॲडमिरल शहराम इराणी (Shahram Irani) यांनी एका सरकारी वाहिनीवर बोलताना एक धक्कादायक खुलासा केला. त्यांनी अमेरिकेला इशारा देताना म्हटले की, इराण लवकरच अशा एका नवीन आणि प्राणघातक शस्त्राचा वापर करणार आहे, ज्याची शत्रू सैन्याला प्रचंड भीती वाटते. शहराम यांनी उपरोधिकपणे म्हटले की, “हे शस्त्र शत्रूच्या अगदी जवळ आहे आणि मला भीती वाटते की यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.”
इराणी कमांडरच्या या विधानावरून स्पष्ट होते की, इराण आता केवळ बचावात्मक भूमिकेत नसून ते आक्रमक प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या इराणवरील आर्थिक नाकेबंदीच्या धोरणालाही कडाडून विरोध केला आणि हे धोरण आता जागतिक लष्करी अकादमींमध्ये एक विनोद बनल्याचे म्हटले.
इराणने अमेरिकेच्या ‘अब्राहम लिंकन’ (USS Abraham Lincoln) या अवाढव्य विमानवाहू जहाजावर केलेल्या हल्ल्याचाही दावा केला आहे. इराणच्या दाव्यानुसार, त्यांनी या युद्धनौकेवर किमान सात क्षेपणास्त्रे डागली, ज्यामुळे अमेरिकेला तात्पुरत्या स्वरूपात आपल्या हवाई कारवाया आणि विमानांचे उड्डाण थांबवावे लागले होते. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) हा जगातील तेलाच्या पुरवठ्यासाठी अत्यंत संवेदनशील मार्ग आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकन युद्धनौका अधिक जवळ आल्या, तर ते या मार्गाची पूर्ण नाकेबंदी करून जोरदार प्रत्युत्तर देतील.
अमेरिकेवर टीका करताना इराणने अमेरिकन सैन्याची तुलना सोमाली चाच्यांशी केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, अमेरिका जहाजांवर हल्ला करून खलाशांना ओलीस ठेवत आहे, जे अत्यंत क्रूर आणि निंदनीय कृत्य आहे.
INTEL: IRGC SAYS THEY CARRIED OUT SEVEN MISSILE OPERATIONS AGAINST THE USS ABRAHAM LINCOLN, LEAVING THE UNITED STATES UNABLE FOR A PERIOD OF TIME TO LAUNCH ITS AIRCRAFT OR CONDUCT AIR OPERATIONS — Solid Intel 📡 (@solidintel_x) April 29, 2026
credit – social media and Twitter
इराणने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या आपल्या नागरिकांचा आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा सूड ते नक्की घेतील. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढण्याची आणि शत्रूच्या छावणीत हाहाकार माजवण्याची शपथ इराणने घेतली आहे. जागतिक बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, इराणच्या या धमक्या जर प्रत्यक्षात उतरल्या, तर जागतिक तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी उसळी येऊ शकते आणि महागाईचे संकट अधिक गहिरे होऊ शकते.
