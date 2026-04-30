धक्कादायक ! बीडमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडिओ बनवले अन् नंतर धर्मांतरासाठी दबाव टाकला

माजलगावमधील अकरावी इयत्तेत शिकणारी एक विद्यार्थिनी तिच्या मैत्रिणीच्या सांगण्यावरून बेकर्स लॉज कॅफेमध्ये गेली होती. तिथे तिच्या मैत्रिणीऐवजी, तिच्याच कॉलेजमधील अब्दुल नावाचा एक विद्यार्थी आधीच उपस्थित होता.

Updated On: Apr 30, 2026 | 12:07 PM
बीड : बीड जिल्ह्यातील माजलगावमध्ये 16 वर्षीय मुलीवर झालेल्या बलात्काराचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. आरोपी तरुणाने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिचा अश्लील व्हिडिओ बनवून धर्मांतरासाठी दबाव आणला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

20 एप्रिल रोजी माजलगावमधील अकरावी इयत्तेत शिकणारी एक विद्यार्थिनी तिच्या मैत्रिणीच्या सांगण्यावरून बेकर्स लॉज कॅफेमध्ये गेली होती. तिथे तिच्या मैत्रिणीऐवजी, तिच्याच कॉलेजमधील अब्दुल नावाचा एक विद्यार्थी आधीच उपस्थित होता. आरोपीने तिचा हात पकडून गैरवर्तन केले, ज्यामुळे पीडितेने त्याच्याविरुद्ध संतापाची तक्रार दाखल केली. नंतर, न्यायालयात दिलेल्या आपल्या जबाबात पीडितेने खुलासा केला की, अब्दुलने प्रेमाचे नाटक करून तिच्यावर बलात्कार केला होता.

दरम्यान, पोलिसांनी आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त केला आणि सायबर सेलच्या मदतीने त्याचा तपास केला. तपासात पीडितेचे अश्लील व्हिडिओ आणि व्हॉट्सअॅप चॅट्स उघडकीस आले आहेत, ज्यात आरोपीने तिच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव आणल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने आणखी पाच ते सहा किशोरवयीन मुलींना जाळ्यात अडकवले असण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला या प्रकरणात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु, पीडितेच्या न्यायालयातील जबाबाच्या आधारे आता बलात्काराचा गुन्हाही जोडण्यात आला आहे. माजलगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रल्हाद मुंडे यांनी सांगितले की, पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे अत्याचाराचा गुन्हा जोडण्यात आला आहे.

व्हिडिओ आणि चॅट्सबद्दलची संपूर्ण माहिती

तपास अधिकाऱ्याकडे व्हिडीओ आणि चॅट्सबद्दलची संपूर्ण माहिती आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. ही घटना अमरावतीमधील अशाच प्रकारच्या घटनांची आठवण करून देते, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर संतापाची लाट उसळली आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 12:07 PM

