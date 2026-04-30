Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Uae Exits Opec After 59 Years Oil Market Impact Trump Win 2026

UAE OPEC+: सौदीचा ‘हा’ एक निर्णय अन् पूर्ण ऑईल मार्केट हादरले; रशिया मात्र जागचा समतोल राखण्यासाठी राहणार उभा

UAE OPEC Exit Update:संयुक्त अरब अमिरातीने ओपेक+ मधून बाहेर पडण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तथापि, रशिया या गटात कायम राहील, कारण जागतिक तेल बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी हा गट आवश्यक आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 11:51 AM
uae exits opec after 59 years oil market impact trump win 2026

UAE OPEC Exit: संयुक्त अरब अमिरात OPEC+ मधून बाहेर; बाजारपेठ स्थिर ठेवण्याचा दावा करत रशिया मात्र राहणार सहभागी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ५९ वर्षांची भागीदारी संपुष्टात
  • रशियाची गटात राहण्याची भूमिका
  • ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा राजनैतिक विजय

UAE exit OPEC 2026 : जागतिक अर्थकारण आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) ओपेक (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) आणि ओपेक+ (OPEC+) या जागतिक तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास ५९ वर्षांच्या प्रदीर्घ भागीदारीनंतर युएईने घेतलेला हा निर्णय जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

युएईच्या निर्णयामागील कारणे आणि रणनीती

गेल्या अनेक वर्षांपासून युएई आणि ओपेक, विशेषतः सौदी अरेबिया यांच्यात तेलाच्या उत्पादनाच्या कोट्यावरून (Production Quota) मतभेद सुरू होते. युएईची प्रत्यक्ष तेलाचे उत्पादन करण्याची क्षमता दररोज ४.८५ दशलक्ष बॅरल इतकी आहे, परंतु ओपेकच्या बंधनांमुळे त्यांना केवळ ३ दशलक्ष बॅरल इतकेच उत्पादन करण्याची परवानगी होती. आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी, आर्थिक विविधीकरण (Diversification) वाढवण्यासाठी आणि तेलाच्या उत्पादनातून अधिकाधिक नफा कमावण्यासाठी युएईने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

तसेच, सध्या इराण-अमेरिका युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) निर्माण झालेल्या तणावामुळे तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा संवेदनशील काळात युएईने स्वतःला ओपेकच्या बंधनांतून मुक्त करून जागतिक मागणीनुसार उत्पादन वाढवण्याची रणनीती आखली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jaish commander: यामागे पण भारताचे गुप्तहेर? पाकिस्तानात जैश कमांडरला संपवले; संशयास्पद अपघाताचा VIDEO झाला VIRAL

रशियाची भूमिका आणि जागतिक बाजारावर परिणाम

युएईच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतरही, रशियाने ओपेक+ मध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या जागतिक अशांततेच्या काळात ऊर्जा बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी या गटाचे अस्तित्व अत्यंत आवश्यक आहे. रशिया २०१६ मध्ये ओपेक+ मध्ये सामील झाला होता आणि सौदी अरेबियानंतर ते दुसरे सर्वात मोठे तेल उत्पादक आहेत. युएईच्या बाहेर पडण्यामुळे ओपेकच्या जागतिक तेल पुरवठ्यावरील नियंत्रणावर मोठा परिणाम होईल, कारण युएई हा ओपेकचा तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश होता.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kohinoor Diamond: ‘ब्रिटनने कोहिनूर परत करावा!’ ट्रम्प यांच्या अमेरिकेत ब्रिटिश किंग चार्ल्ससमोर ममदानी बोलले आणि इंटरनेट पेटलं

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा राजनैतिक विजय

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा निर्णय एक मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच ट्रम्प यांनी ओपेकवर तेलाच्या किमती कृत्रिमरीत्या वाढवण्याचा आणि जगाचे शोषण करण्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा आखाती देशांना मिळणाऱ्या लष्करी पाठिंब्याला तेलाच्या किमतींशी जोडले आहे. युएईच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे तेल बाजारावरील नियंत्रण आणि दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: युएईने ओपेक (OPEC) मधून बाहेर पडण्याची घोषणा कधी केली?

    Ans: युएईने १ मे २०२६ पासून लागू होईल अशा प्रकारे ओपेक आणि ओपेक+ मधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे.

  • Que: रशिया या गटात का कायम आहे?

    Ans: रशियाचा असा विश्वास आहे की जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी या गटाचे अस्तित्व आवश्यक आहे.

  • Que: युएईच्या या निर्णयाचा ट्रम्प प्रशासनावर काय परिणाम होईल?

    Ans: ओपेकचा जागतिक तेल बाजारावरील एकाधिकार कमी झाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचे इराणविरोधी आणि तेल धोरण अधिक मजबूत होईल.

Web Title: Uae exits opec after 59 years oil market impact trump win 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 11:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
2

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
3

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
4

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM