UAE OPEC+: सौदीचा ‘हा’ एक निर्णय अन् पूर्ण ऑईल मार्केट हादरले; रशिया मात्र जागचा समतोल राखण्यासाठी राहणार उभा

UAE exit OPEC 2026 : जागतिक अर्थकारण आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) ओपेक (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) आणि ओपेक+ (OPEC+) या जागतिक तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास ५९ वर्षांच्या प्रदीर्घ भागीदारीनंतर युएईने घेतलेला हा निर्णय जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून युएई आणि ओपेक, विशेषतः सौदी अरेबिया यांच्यात तेलाच्या उत्पादनाच्या कोट्यावरून (Production Quota) मतभेद सुरू होते. युएईची प्रत्यक्ष तेलाचे उत्पादन करण्याची क्षमता दररोज ४.८५ दशलक्ष बॅरल इतकी आहे, परंतु ओपेकच्या बंधनांमुळे त्यांना केवळ ३ दशलक्ष बॅरल इतकेच उत्पादन करण्याची परवानगी होती. आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी, आर्थिक विविधीकरण (Diversification) वाढवण्यासाठी आणि तेलाच्या उत्पादनातून अधिकाधिक नफा कमावण्यासाठी युएईने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
तसेच, सध्या इराण-अमेरिका युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) निर्माण झालेल्या तणावामुळे तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा संवेदनशील काळात युएईने स्वतःला ओपेकच्या बंधनांतून मुक्त करून जागतिक मागणीनुसार उत्पादन वाढवण्याची रणनीती आखली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jaish commander: यामागे पण भारताचे गुप्तहेर? पाकिस्तानात जैश कमांडरला संपवले; संशयास्पद अपघाताचा VIDEO झाला VIRAL
युएईच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतरही, रशियाने ओपेक+ मध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या जागतिक अशांततेच्या काळात ऊर्जा बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी या गटाचे अस्तित्व अत्यंत आवश्यक आहे. रशिया २०१६ मध्ये ओपेक+ मध्ये सामील झाला होता आणि सौदी अरेबियानंतर ते दुसरे सर्वात मोठे तेल उत्पादक आहेत. युएईच्या बाहेर पडण्यामुळे ओपेकच्या जागतिक तेल पुरवठ्यावरील नियंत्रणावर मोठा परिणाम होईल, कारण युएई हा ओपेकचा तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश होता.
🚨 Kremlin says Russia “is not leaving OPEC+.” That’s not strength — that’s dependency. The UAE walked away because it had options. Russia stays because sanctions made OPEC+ its last layer of market protection. Russian crude still sells at a major discount to Brent, and… pic.twitter.com/1ZZDssRJkB — Inside the conflict (@InsidConflict) April 29, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kohinoor Diamond: ‘ब्रिटनने कोहिनूर परत करावा!’ ट्रम्प यांच्या अमेरिकेत ब्रिटिश किंग चार्ल्ससमोर ममदानी बोलले आणि इंटरनेट पेटलं
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा निर्णय एक मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच ट्रम्प यांनी ओपेकवर तेलाच्या किमती कृत्रिमरीत्या वाढवण्याचा आणि जगाचे शोषण करण्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा आखाती देशांना मिळणाऱ्या लष्करी पाठिंब्याला तेलाच्या किमतींशी जोडले आहे. युएईच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे तेल बाजारावरील नियंत्रण आणि दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
Ans: युएईने १ मे २०२६ पासून लागू होईल अशा प्रकारे ओपेक आणि ओपेक+ मधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे.
Ans: रशियाचा असा विश्वास आहे की जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी या गटाचे अस्तित्व आवश्यक आहे.
Ans: ओपेकचा जागतिक तेल बाजारावरील एकाधिकार कमी झाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचे इराणविरोधी आणि तेल धोरण अधिक मजबूत होईल.