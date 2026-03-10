US Iran War : ‘पुन्हा डोकं वर काढलंत तर…’, ट्रम्प यांचा इराणला शेवटचा इशारा; युद्ध समाप्तीचे दिले संकेत

Middle East Conflict : मोदींचा एक फोन अन् युद्ध थांबणार! Iran-Israel युद्धावर ‘या’ देशाच्या बड्या अधिकाऱ्याचा खळबळजनक दावा
ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथील पत्रकार परिषेदत मध्यपूर्वेतील संघर्षावर बोलताना म्हटले की, इराणसोबतचे युद्ध आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. यामध्ये अमेरिकेचा विजय निश्चित असून त्यांनी जागतिक उर्जा सुरेक्षला कोणत्याही देशाला धक्का पोहोचू देणार नाही असे म्हटले आहे. याच वेळी त्यांनी इराणला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला आहे.
ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणची लष्करी ताकद पूर्णणे उद्ध्वस्त झाली आहे. अमेरिका(America)-इस्रायल(Israel)च्या संयुक्त मोहिमेत इराणच्या लष्करी शक्ती कमकुवत झाली आहे. त्यांच्या सैन्याने इराणच्या नौदलाची तब्बल 46 जहाजे समुद्रात गाडली असल्याचे म्हटले. तसेच ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि अणु केंद्रेही पूर्णपणे निकामी झाली असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी असेली म्हटले की, इराणच्या अनेक दहशतावाद्यांचा त्यांनी खात्मा केला आहे.
याच वेळी ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय इंधन पुरवठ्याबाबत सकारात्मक विधान केले आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे की, कोणत्याही दहशतवादी राजवटीला जागतिक उर्जा सुरक्षेला हानी पोहोचू देणार नाही. तसेच इराण(Iran)ला अंतिम इशारा देत त्यांनी म्हटले की, इराणच्या कोणत्याही नेत्याने किंवा प्रॉक्सी संघटनेने पुन्हा असे करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतली.
ट्रम्प यांनी जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला. यासाठी त्यांनी अमेरिका आखाती देशांतील तेल टँकर्सना राजकीय जोखीम विमान प्रदान करणार असल्याचे म्हटले. तसेच भविष्यात पुन्हा असे संकट उभे राहू नये यासाठी ते इराणच्या नेतृत्व निवडीमध्ये अमेरिका मध्यस्थी करणार असल्याचे म्हटले.तसेच ट्रम्प यांनी पुन्हा अमेरिकेला जगातील महान राष्ट्र सांगत इराणला मध्यपूर्वेवर ताबा मिळवण्यापासून रोखल्याचा दावा केला.
