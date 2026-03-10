Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Iran War Trump Final Warning To Middle East Conflict Ending Soon

US Iran War : ‘पुन्हा डोकं वर काढलंत तर…’, ट्रम्प यांचा इराणला शेवटचा इशारा; युद्ध समाप्तीचे दिले संकेत

Trump on Iran War : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी सुरु असलेल्या युद्धावर मोठे संकेत दिले आहे. तसेच त्यांनी इराणलाही थेट अणु हल्ल्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे जगभरात खळबळ माजली आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:47 AM
Donald Trump on Iran War
Follow Us:
Follow Us:
  • इराण युद्ध संपण्याच्या मार्गावर – डोनाल्ड ट्रम्प
  • जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यावरही मोठा दावा
  • जाणून घ्या काय म्हणाले ट्रम्प
Middle East War News in Marathi : मध्यपूर्वेतील तणाव जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धा (US-Israel Iran War) मुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि उर्जा पुरवठा साखळीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. यामुळे तेल आणि गॅसच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र आता हे दर घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी युद्ध समाप्तीचे संकेत दिले आहे. तसेच त्यांनी जागतिक उर्जा पुरवठ्याबाबतही मोठे आश्वासन दिले आहे.

Middle East Conflict : मोदींचा एक फोन अन् युद्ध थांबणार! Iran-Israel युद्धावर ‘या’ देशाच्या बड्या अधिकाऱ्याचा खळबळजनक दावा

काय म्हणाले ट्रम्प?

ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथील पत्रकार परिषेदत मध्यपूर्वेतील संघर्षावर बोलताना म्हटले की, इराणसोबतचे युद्ध आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. यामध्ये अमेरिकेचा विजय निश्चित असून त्यांनी जागतिक उर्जा सुरेक्षला कोणत्याही देशाला धक्का पोहोचू देणार नाही असे म्हटले आहे. याच वेळी त्यांनी इराणला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला आहे.

ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणची लष्करी ताकद पूर्णणे उद्ध्वस्त झाली आहे. अमेरिका(America)-इस्रायल(Israel)च्या संयुक्त मोहिमेत इराणच्या लष्करी शक्ती कमकुवत झाली आहे. त्यांच्या सैन्याने इराणच्या नौदलाची तब्बल 46 जहाजे समुद्रात गाडली असल्याचे म्हटले. तसेच ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि अणु केंद्रेही पूर्णपणे निकामी झाली असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी असेली म्हटले की, इराणच्या अनेक दहशतावाद्यांचा त्यांनी खात्मा केला आहे.

इंधन दराबाबत मोठे विधान

याच वेळी ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय इंधन पुरवठ्याबाबत सकारात्मक विधान केले आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे की, कोणत्याही दहशतवादी राजवटीला जागतिक उर्जा सुरक्षेला हानी पोहोचू देणार नाही. तसेच इराण(Iran)ला अंतिम इशारा देत त्यांनी म्हटले की, इराणच्या कोणत्याही नेत्याने किंवा प्रॉक्सी संघटनेने पुन्हा असे करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतली.

ट्रम्प यांनी जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला. यासाठी त्यांनी अमेरिका आखाती देशांतील तेल टँकर्सना राजकीय जोखीम विमान प्रदान करणार असल्याचे म्हटले. तसेच भविष्यात पुन्हा असे संकट उभे राहू नये यासाठी ते इराणच्या नेतृत्व निवडीमध्ये अमेरिका मध्यस्थी करणार असल्याचे म्हटले.तसेच ट्रम्प यांनी पुन्हा अमेरिकेला जगातील महान राष्ट्र सांगत इराणला मध्यपूर्वेवर ताबा मिळवण्यापासून रोखल्याचा दावा केला.

Middle East War : BRICS मध्ये फूट? इराणवरील हल्ल्याने सदस्य देश भिडले; भारत नेमका कोणाच्या बाजूने?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराण युद्धाबाबत काय दावा केला?

    Ans: ट्रम्प यांनी सांगितेल की, इराणसोबत सुरु असलेले युद्ध लवकरच संपेल. जागतिक तेल पुरवठा थांबवण्याचा प्रयत्न कोणालाही करु दिला जाणार नाही.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणच्या सैन्यबाबत काय दावा केला?

    Ans: ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या सैन्याने इराणच्या नौदलाला, शस्त्रास्त्र साठ्याला पूर्णपमे उद्ध्वस्त करुन टाकले आहे.

Web Title: Us iran war trump final warning to middle east conflict ending soon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 09:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East Conflict : मोदींचा एक फोन अन् युद्ध थांबणार! Iran-Israel युद्धावर ‘या’ देशाच्या बड्या अधिकाऱ्याचा खळबळजनक दावा
1

Middle East Conflict : मोदींचा एक फोन अन् युद्ध थांबणार! Iran-Israel युद्धावर ‘या’ देशाच्या बड्या अधिकाऱ्याचा खळबळजनक दावा

Iran-Israel War : अमेरिकेला युद्धामुळे दिवसेंदिवस बसतोय ‘असा’ मोठा फटका; संघर्षामुळे थेट…
2

Iran-Israel War : अमेरिकेला युद्धामुळे दिवसेंदिवस बसतोय ‘असा’ मोठा फटका; संघर्षामुळे थेट…

Middle East War : BRICS मध्ये फूट? इराणवरील हल्ल्याने सदस्य देश भिडले; भारत नेमका कोणाच्या बाजूने?
3

Middle East War : BRICS मध्ये फूट? इराणवरील हल्ल्याने सदस्य देश भिडले; भारत नेमका कोणाच्या बाजूने?

नेपाळचे नवे पंतप्रधान सनातनी हिंदू धर्माचे कट्टर पालक; भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार?
4

नेपाळचे नवे पंतप्रधान सनातनी हिंदू धर्माचे कट्टर पालक; भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स! Realme चा लेटेस्ट स्मार्टफोन सेट करतोय नवीन ट्रेंड, किंमत तुमच्या खिशाला परवडणारी

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स! Realme चा लेटेस्ट स्मार्टफोन सेट करतोय नवीन ट्रेंड, किंमत तुमच्या खिशाला परवडणारी

Mar 10, 2026 | 09:46 AM
पाकिस्तान क्रिकेटला अलविदा… भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचा आरोप करत 24 वर्षीय क्रिकेटपटूने सोडला खेळ

पाकिस्तान क्रिकेटला अलविदा… भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचा आरोप करत 24 वर्षीय क्रिकेटपटूने सोडला खेळ

Mar 10, 2026 | 09:39 AM
Buldhana Crime: चित्रपटालाही लाजवेल असा ‘कोल्ड ब्लडेड मर्डर’! तीनदा विष देऊनही अपयश, शेवटी रचला भयानक कट

Buldhana Crime: चित्रपटालाही लाजवेल असा ‘कोल्ड ब्लडेड मर्डर’! तीनदा विष देऊनही अपयश, शेवटी रचला भयानक कट

Mar 10, 2026 | 09:38 AM
US Iran War : ‘पुन्हा डोकं वर काढलंत तर…’, ट्रम्प यांचा इराणला शेवटचा इशारा; युद्ध समाप्तीचे दिले संकेत

US Iran War : ‘पुन्हा डोकं वर काढलंत तर…’, ट्रम्प यांचा इराणला शेवटचा इशारा; युद्ध समाप्तीचे दिले संकेत

Mar 10, 2026 | 09:37 AM
Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळवून देईल ‘शिकंजी’, पारंपरिक पेयाची रेसिपी जाणून घ्या

Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळवून देईल ‘शिकंजी’, पारंपरिक पेयाची रेसिपी जाणून घ्या

Mar 10, 2026 | 09:35 AM
कासच्या बारामाही पर्यटनाचे वन विभागाकडून तीनतेरा? अधिकारी बदलले की नियमही बदलतात

कासच्या बारामाही पर्यटनाचे वन विभागाकडून तीनतेरा? अधिकारी बदलले की नियमही बदलतात

Mar 10, 2026 | 09:32 AM
थिएटरनंतर आता OTT वर ‘Sitaare Zameen Par’; 9 महिन्यांनंतर आमिर खानचा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस!

थिएटरनंतर आता OTT वर ‘Sitaare Zameen Par’; 9 महिन्यांनंतर आमिर खानचा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस!

Mar 10, 2026 | 09:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM