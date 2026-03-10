Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Video Viral Man Use Unique Trick To Catch Fish From Pond Viral News In Marathi

भावाच्या युक्तीला तोड नाही…! शरीराभोवती पोती गुंडाळून त्यावर लावले पिठाचे गोळे अन् क्षणातच पकडले डझनभर मासे; Video Viral

Unique Idea Video : मासे पकडण्यासाठी लावली अनोखी युक्ती, भावाचा जुगाड पाहून युजर्स झाले अवाक्. घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर आता चांगलाच व्हायरल होत आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:19 AM
भावाच्या युक्तीला तोड नाही...! शरीराभोवती पोती गुंडाळून त्यावर लावले पिठाचे गोळे अन् क्षणातच पकडले डझनभर मासे; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • एका व्यक्तीने शरीराभोवती पोते गुंडाळून आणि पिठाचे गोळे लटकवून पाण्यात उतरल्याचे व्हिडिओत दिसते.
  • काही वेळातच त्या गोळ्यांभोवती मासे जमा होऊन व्यक्तीच्या शरीराभोवती चिकटल्याचे दिसते.
  • मासेमारीची ही अनोखी पद्धत पाहून नेटकरी आश्चर्य व्यक्त करत व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर करत आहेत.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी हास्यास्पद व्हिडिओ शेअर केले जातात तर कधी स्टंटबाजीवाले तर कधी जुगाडवाले व्हिडिओज शेअर केले जातात. अशात अलिकडेच सोशल मिडियावर एका अशाच जुगाडाचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात मासे पकडण्यासाठी व्यक्तीने एक अनोखीच युक्ती लढवल्याचे दिसून आले. मुख्य म्हणजे त्याची ही युक्ती खरंच कामी आली आणि अवघ्या काही वेळातच त्याने डझनभर मासे पकडले. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एका व्यक्तीने स्वतःच्या शरीराभोवती पोती गुंडाळल्याचे दिसून येईल. डोळे सोडता त्याचे संपूर्ण शरीर पोत्याने झाकलेले असते आणि यावर काही पिठाचे गोळे लटकवून तो पाण्यात प्रवेश करतो. सुरवातीला नक्की तो काय करत आहे हे कुणालाही समजत नाही पण क्षणातच संपूर्ण दृष्य बदलते आणि आपल्याला पिठाच्या गोळ्यांभोवती मोसे चिकटल्याचे दिसून येते. तो बराच वेळ पाण्यात आपले शरीर बुडवून ठेवतो ज्यानंतर ते पिठाचे गोळे खाण्यासाठी मासे आकर्षित होतात आणि माणसाच्या शरीराभोवती जाऊन चिपकतात. व्यक्तीच्या या युक्तीचे आता इंटरनेटवर भरभरुन काैतुक केले जात आहे.

पहिल्यांदा ‘बाबा’ झाल्याचा क्षण! थरथरणारे हात अन् अश्रूंचा पूर, Video पाहून तुमचेही डोळे भरावतील

हा व्हिडिओ @fisherman_animal_lover_origina नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मासेमारीचा अविश्वसनीय व्हिडिओ’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मला वाटलं ते भितीदायक आहे!” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा माणूस वेगळ्याच पातळीचा आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “टेक्नॉलॉजीया”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 10, 2026 | 09:19 AM

Mar 10, 2026 | 09:19 AM
