भावाच्या युक्तीला तोड नाही...! शरीराभोवती पोती गुंडाळून त्यावर लावले पिठाचे गोळे अन् क्षणातच पकडले डझनभर मासे; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एका व्यक्तीने स्वतःच्या शरीराभोवती पोती गुंडाळल्याचे दिसून येईल. डोळे सोडता त्याचे संपूर्ण शरीर पोत्याने झाकलेले असते आणि यावर काही पिठाचे गोळे लटकवून तो पाण्यात प्रवेश करतो. सुरवातीला नक्की तो काय करत आहे हे कुणालाही समजत नाही पण क्षणातच संपूर्ण दृष्य बदलते आणि आपल्याला पिठाच्या गोळ्यांभोवती मोसे चिकटल्याचे दिसून येते. तो बराच वेळ पाण्यात आपले शरीर बुडवून ठेवतो ज्यानंतर ते पिठाचे गोळे खाण्यासाठी मासे आकर्षित होतात आणि माणसाच्या शरीराभोवती जाऊन चिपकतात. व्यक्तीच्या या युक्तीचे आता इंटरनेटवर भरभरुन काैतुक केले जात आहे.
हा व्हिडिओ @fisherman_animal_lover_origina नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मासेमारीचा अविश्वसनीय व्हिडिओ’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मला वाटलं ते भितीदायक आहे!” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा माणूस वेगळ्याच पातळीचा आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “टेक्नॉलॉजीया”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.