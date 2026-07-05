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  • Mumbai Another Victim Of Bmcs Negligence In Mumbai 63 Year Old Man Dies After Tree Collapses In Kurla Mns Workers Clash With Police

Mumbai: मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:31 PM IST
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सारांश

मुंबईतील कुर्ला पश्चिम येथे मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे मोठे झाड दुकानावर कोसळून 63 वर्षीय युनुस कुंदावाला यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत बीएमसीच्या मान्सूनपूर्व तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. झाड कोसळण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे झाड दुकानावर कोसळून भीषण दुर्घटना घडली.
  • कुर्ला पश्चिम येथे झाड कोसळून 63 वर्षीय युनुस कुंदावाला यांचा मृत्यू.
  • घटनेनंतर मनसे कार्यकर्त्यांचे आंदोलन; बीएमसीच्या कारभारावर टीका.
मुंबई: मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यामुळे झाड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये पुन्हा एकदा एका निष्पाप नागरिकाचा बळी गेला आहे. कुर्ला पश्चिम येथील कमानी परिसरात मोठे झाड दुकानावर कोसळल्याने 63 वर्षीय युनुस कुंदावाला यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करत मुंबई महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुर्ला पश्चिम येथील कमानी परिसरातील बीएमसी शाळेजवळ असलेल्या ‘गोम्स गाऊन बिल्डिंग’ परिसरात ही दुर्घटना घडली. रविवारी दुपारच्या वेळी अचानक जोरदार वारे सुटल्याने येथील एक मोठे झाड अचानक शेजारील दुकानावर उन्मळून पडले. या घटनेची माहिती स्थानिक नगरसेवकांचे स्वीय सहाय्यक रोशन शिंदे यांनी तातडीने मुंबई महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षाला दिली. झाड कोसळले तेव्हा युनूस कुंदावाला हे दुकानातच हजर होते. झाडाचा प्रचंड ढिगारा दुकानावर पडल्याने ते त्यात गंभीररीत्या चिरडले गेले. स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या शर्थीने त्यांना बाहेर काढून तातडीने जवळच्या ‘फौझिया हॉस्पिटल’मध्ये दाखल केले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली होती. डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले.

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वीज पुरवठा खंडित

घटनेची गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई अग्निशामक दल, स्थानिक पोलीस, बेस्ट (BEST) कर्मचारी आणि पालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसचे मदत पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी कटरच्या साहाय्याने दुकानावर पडलेले झाड कापून बाजूला केले. या दुर्घटनेमुळे परिसरातील वीजवाहिन्या तुटल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता. बेस्ट प्रशासनाकडून वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

मनसैनिकांकडून रस्त्यावर आंदोलन

मनसैनिकांकडून रस्त्यावर बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे, कार्यकर्ते पोलिसांना भिडले आहेत. मनसैनिक आंदोलनावर ठाम आहेत. मनसेचे चांदिवलीचे विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली यांच्याकडून कुर्ल्याचा घटनेचा निषेध केला जात आहे. डोक्याला काळी पट्टी बांधून निषेध व्यक्त केला जातो आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: कुर्ला पश्चिम येथील कमानी परिसरातील बीएमसी शाळेजवळील 'गोम्स गाऊन बिल्डिंग' परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: या दुर्घटनेत कोणाचा मृत्यू झाला?

    Ans: 63 वर्षीय युनुस कुंदावाला यांचा झाड कोसळून मृत्यू झाला.

  • Que: घटनेनंतर काय घडले?

    Ans: मनसे कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन करत बीएमसीच्या मान्सूनपूर्व तयारीवर प्रश्न उपस्थित केले, तर प्रशासनाने झाड हटवून पुढील तपास सुरू केला.

Web Title: Mumbai another victim of bmcs negligence in mumbai 63 year old man dies after tree collapses in kurla mns workers clash with police

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Published On: Jul 05, 2026 | 03:31 PM

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