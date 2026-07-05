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Pune Crime: संतापजनक! कॉम्प्रेसरचा हायप्रेशर पाईप गुदद्वारात घातला; सहकाऱ्याच्या कृत्यामुळे 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू

Updated On: Jul 05, 2026 | 11:48 AM IST
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सारांश

पुणे जिल्ह्यातील सणसवाडी औद्योगिक परिसरातील एका कंपनीत सहकाऱ्याने कॉम्प्रेसरच्या हायप्रेशर पाईपचा गैरवापर केल्याने 42 वर्षीय कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळे औद्योगिक सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिक्रापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सणसवाडीतील कंपनीत रात्रीच्या शिफ्टदरम्यान सहकाऱ्याच्या कृत्यामुळे 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू झाला.
  • कॉम्प्रेसरच्या उच्च दाबाच्या हवेने गंभीर अंतर्गत दुखापत झाल्याने उपचारादरम्यान कामगाराचा मृत्यू झाला.
  • शिक्रापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून कंपनीच्या सुरक्षा व्यवस्थेचीही चौकशी सुरू आहे.
पुणे: पुणे जिल्ह्यातील सणसवाडी औद्योगिक परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रात्रीची शिफ्ट सुरू असताना एका कंपनीतील कामगारासोबत सहकाऱ्याने केलेल्या धक्कादायक कृत्यामुळे त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कॉम्प्रेसरच्या उच्च दाबाच्या पाईपमुळे गंभीर दुखापत झाल्याने ४२ वर्षीय कामगाराचा जीव गेला असून, या घटनेने औद्योगिक क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

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काय घडलं नेमकं?

पोलिसांच्या माहितीनुसार, ३० जून २०२६ रोजी पहाटे पाच वाजेच्या सुमारास सणसवाडी येथील ‘वेस्टर्न इंडिया फोर्ज प्रा. लि.’ या कंपनीत हा प्रकार घडला.आरोपी बिकीकुमार भाईलाल सरोज याने नरेश सुलेंद्र यादव (वय ४२, मूळ रा. गया, बिहार) यांच्याशी कामाच्या ठिकाणी हे जीवघेणे कृत्य केले. आरोपी बिकीकुमार याने नरेश यांच्या गुदद्वारात कॉम्प्रेसरचा पाईप लावल्याने अत्यंत वेगाने हवा पोटात गेली, ज्यामुळे नरेश यांची प्रकृती झपाट्याने बिघडली आणि ते जागीच कोसळले. त्यांना तातडीने गंभीर अवस्थेत जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले होते. मात्र, पोटातील अंतर्गत अवयवांना गंभीर इजा झाल्याने उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.

तपासाला सुरुवात

या प्रकरणी संतोषकुमार किशोर यादव (वय ३२) यांनी पोलिसांत अधिकृत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे. , “आरोपीने नेमक्या कोणत्या कारणातून किंवा हेतूने हे कृत्य केले, याचा सखोल तपास सुरू आहे. यासोबतच, या दुर्दैवी घटनेत कंपनी प्रशासनाचा काही निष्काळजीपणा किंवा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याचीही पडताळणी केली जात आहे. चौकशीअंती व्यवस्थापनाची चूक आढळल्यास त्यांच्यावरही योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.” असे शिक्रापूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष कारंडे करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पुणे जिल्ह्यातील सणसवाडी येथील 'वेस्टर्न इंडिया फोर्ज प्रा. लि.' कंपनीत ही घटना घडली.

  • Que: कामगाराचा मृत्यू कशामुळे झाला?

    Ans: कॉम्प्रेसरच्या उच्च दाबाच्या हवेने गंभीर अंतर्गत दुखापत झाल्याने उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

  • Que: पोलिसांकडून कोणती कारवाई करण्यात आली आहे?

    Ans: आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, घटनेमागील कारण आणि कंपनीकडून सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले का, याचा तपास शिक्रापूर पोलीस करत आहेत.

Web Title: Pune crime shocking high pressure compressor pipe inserted into rectum 42 year old worker dies due to colleagues act

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Published On: Jul 05, 2026 | 11:48 AM

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