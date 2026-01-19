Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अकोला महापालिकेच्या काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका जया गेडाम यांची अत्यंत हलाखीच्या आणि प्रतिकूल परिस्थिती जीवनाशी संघर्ष करत कसाबसा घरचा गाडा हकताना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली.

Updated On: Jan 19, 2026 | 06:40 PM

Published On: Jan 19, 2026 | 06:40 PM

