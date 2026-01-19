Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

अकोला महापालिकेच्या काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका जया गेडाम यांची अत्यंत हलाखीच्या आणि प्रतिकूल परिस्थिती जीवनाशी संघर्ष करत कसाबसा घरचा गाडा हकताना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली. आणि अकोला महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 17 मधून त्यांनी नगरसेवक म्हणून दणदणीत विजयही मिळवला आहे. आर्थिक अडचणी, मर्यादित साधनसामग्री आणि अनेक अडथळ्यांचा सामना करत त्यांनी केलेला हा विजय नागरिकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. सामान्य कुटुंबातील जया गेडाम याआधी 2012 मध्ये नगरसेविका राहिल्या, मात्र अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात मुलाचं निधन आणि पतीला हृदयविकाराचा त्रास सुरू झाल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजुरी करावी लागली. पण 13 वर्षानंतर पुन्हा त्यांना काँग्रेसने संधी दिली व मतदारांनी पसंती देत त्यांना पुन्हा निवडून आणलं. निवडणूक काळात अनेक अडचणी आल्या. प्रचारासाठी पुरेसा निधी नसणे, प्रतिस्पर्ध्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारा प्रचार आणि काही ठिकाणी विरोधाला सामोरे जावे लागले. मात्र, या सर्वांवर मात करत जया गेडाम यांनी संयम, प्रामाणिकपणा आणि लोकसहभागाच्या बळावर यश मिळवले.
