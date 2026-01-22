Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

Sahar Sheikh News: ठाणे महापालिका निवडणुकीत मुंब्र्यातून विजयी झालेल्या एमआयएमच्या सहर शेख यांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. 'मुंब्रा हिरवा करू' या त्यांच्या विधानामुळे राजकीय वाद पेटला.

Updated On: Jan 22, 2026 | 07:42 PM
AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस (Photo Credit- X)

AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मुंब्र्यात आव्हाडांच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार!
  • एमआयएमच्या सहर शेख यांचा ‘तो’ व्हिडिओ व्हायरल
  • पोलिसांनी बजावली नोटीस
Sahar Sheikh News: राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांनी राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलून टाकली आहेत. ठाणे महानगरपालिकेत (TMC) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) ज्येष्ठ नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या मुंब्रा या बालेकिल्ल्याला असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम (AIMIM) पक्षाने मोठा धक्का दिला. या विजयापेक्षाही सध्या चर्चा रंगली आहे ती नवनिर्वाचित नगरसेविका सहर शेख यांची, ज्यांच्या एका विधानाने मुंब्र्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

जितेंद्र आव्हाडांना “कैसा हराया..?” असे म्हणत डिवचले

मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये एमआयएमच्या संपूर्ण पॅनलने दणदणीत विजय मिळवला. आव्हाडांचे एकेकाळचे कट्टर समर्थक युनूस शेख यांच्या कन्या सहर शेख यांनी मुंब्र्याच्या राजकारणात नवा इतिहास रचला आहे. सहर शेख यांनी विजयानंतर थेट जितेंद्र आव्हाडांना आव्हान देत, “कैसा हराया..?” असे म्हणत डिवचले होते. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

पोलिसांनी बजावली नोटीस

सहर शेख यांनी विजयानंतर काढलेल्या मिरवणुकीत एक आक्रमक विधान केले होते. त्या म्हणाल्या, पुढील निवडणुकीत आम्ही संपूर्ण मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघ जिंकू. विरोधकांना येथून हाकलून लावू आणि मुंब्र्यातील प्रत्येक उमेदवार एमआयएमचाच असेल. येत्या काळात संपूर्ण मुंब्रा ‘हिरवा’ होईल. या वादग्रस्त विधानाची दखल घेत मुंब्रा पोलिसांनी सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६८ नुसार नोटीस बजावली आहे. समाजात असंतोष किंवा तेढ निर्माण होईल असे कोणतेही भाषण करू नये. इंटरनेट किंवा सोशल मीडियावर बोलताना संयम बाळगण्याचे आदेश पोलिसांनी दिले आहेत.

राज्यात एमआयएमची मोठी झेप

राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी १३ महानगरपालिकांमध्ये एमआयएमने आपली ताकद दाखवली आहे. एकूण १२५ जागांवर पक्षाने विजय मिळवला असून, एकट्या ठाणे महानगरपालिकेत ५ उमेदवार निवडून आले आहेत. या निकालांमुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुंब्रा-कळवा मतदारसंघात मोठी चुरस पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

कोण आहेत सहर शेख?

सहर शेख या मुंब्र्यातील वजनदार नेते युनूस शेख यांच्या कन्या आहेत. युनूस शेख हे पूर्वी जितेंद्र आव्हाड यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते, मात्र काही काळापूर्वी त्यांनी एमआयएममध्ये प्रवेश केला. आता त्यांच्या मुलीने थेट आव्हाडांच्या बालेकिल्ल्यात विजय मिळवून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

Awhad-Padalkar clashes: विधानभवनातील हाणामारी प्रकरण! आव्हाड आणि पडळकरांच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगवासाची शिफारस

Web Title: Aimim corporator sahar sheikh is in trouble the police have issued her a notice

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 07:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार
1

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?
2

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय
3

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

एमआयएमचा मोठा निर्णय! १२ जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद निवडणूक लढवणार; आजपासून उमेदवारी अर्ज वाटप
4

एमआयएमचा मोठा निर्णय! १२ जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद निवडणूक लढवणार; आजपासून उमेदवारी अर्ज वाटप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Jan 22, 2026 | 07:53 PM
फरहान अख्तरच्या ‘120 बहादूर’पासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’पर्यंत… या प्रजासत्ताक दिनी पाहा 7 देशभक्तीपर चित्रपट

फरहान अख्तरच्या ‘120 बहादूर’पासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’पर्यंत… या प्रजासत्ताक दिनी पाहा 7 देशभक्तीपर चित्रपट

Jan 22, 2026 | 07:45 PM
“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

Jan 22, 2026 | 07:42 PM
Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…

Jan 22, 2026 | 07:33 PM
कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

Jan 22, 2026 | 07:31 PM
भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

Jan 22, 2026 | 07:20 PM
केशरी प्रतिष्ठानचा माघी गणपती उत्सव तिसऱ्या वर्षात; अरुण दाते साकारलेली देखणी मूर्ती ठरली आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

केशरी प्रतिष्ठानचा माघी गणपती उत्सव तिसऱ्या वर्षात; अरुण दाते साकारलेली देखणी मूर्ती ठरली आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

Jan 22, 2026 | 07:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM