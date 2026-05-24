BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

केज तालुक्यातील युसुफ वडगाव,धनेगाव, नायगाव, सादोळा, भालगाव, बावची या गावात सायंकाळच्या सुमारास व रात्री आलेल्या चक्री वादळासह मान्सूनपूर्व अवकाळी पावसाने हाहाकार माजवला आहे. घर,जनावरांचे गोठे,फळबागा, सोलर वादळी वाऱ्याने उध्वस्त झाले. गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यावर झाडे, विजेचे पोल पडल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. काही ठिकाणी तारा तुटल्या आहेत यामुळे संपूर्ण वीजपुरवठा खंडित झाला असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. प्रचंड नुकसान झाल्याने लोकांचा आक्रोश पाहायला मिळत आहे.
