Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • No Confidence Motion Filed Against Lok Sabha Speaker Om Birla

no-confidence motion : अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत लोकसभेत…

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावासाठी निवेदन मांडले आहे. विरोधकांनी दाखल केलेल्या या निवेदनामुळे त्यांनी लोकसभेच्या कामकाजामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:11 PM
No-confidence motion filed against Lok Sabha Speaker Om Birla

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाचे निवेदन सादर केले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Om Birla no-confidence motion : दिल्ली : सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला आहे. अनेक मुद्द्यांवरुन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि सत्ताधाऱ्यांना घेरले आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेले “स्टार्स ऑफ डेस्टिनी: Four Stars of Destiny’ या पुस्तकावरुन वाद निर्माण झाला. यानंतर जोरदार वाद निर्माण झाला. यामध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या आणि विरोधकांना सातत्याने बोलताना टोकल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावासाठी निवेदन मांडले आहे. (Delhi News)

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत ते लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत. संसदीय नियमांनुसार असे कोणतेही बंधन नसले तरी, ओम बिर्ला यांनी सभागृहापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार किंवा विरोधी पक्ष त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु त्यांनी आपला निर्णय स्पष्ट केला आहे की ते सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत.

हे देखील वाचा : स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

मीडिया रिपोर्टनुसार, लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याच्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर ९ मार्च रोजी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागाच्या पहिल्या दिवशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेसाठी किमान ५० खासदारांनी उभे राहून पाठिंबा व्यक्त करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पीठासीन अधिकारी या प्रस्तावावर औपचारिक चर्चा करू शकतात. उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, आवश्यक पाठिंबा मिळाल्यास त्याच दिवशी लोकसभेत ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते.

काँग्रेसचा ओम बिर्ला यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप

काँग्रेस पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली आहे. ही नोटीस वरिष्ठ सभागृहाच्या महासचिवांना देण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सभागृहाचे कामकाज पक्षपाती पद्धतीने चालवत असल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे आणि अनेक वेळा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली आहे, जो संसदेत त्यांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही, असे काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. या नोटीसमध्ये आठ खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : “पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

राहुल गांधी यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली नाही.

काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सांगितले की, मंगळवारी दुपारी १:१४ वाजता नियम ९४ क अंतर्गत लोकसभा अध्यक्षांना अविश्वास प्रस्तावाची सूचना सादर करण्यात आली. लोकसभा नेते राहुल गांधी यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या सूचनेवर स्वाक्षरी केली नाही. पक्षाचे म्हणणे आहे की संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याने अध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे योग्य मानले जात नाही.

काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पक्ष (सपा) आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) यासह विविध पक्षांच्या ११८ खासदारांनी अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी केली आहे. काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, हा प्रस्ताव संविधानाच्या कलम ९४ (क) च्या तरतुदींनुसार आणण्यात आला आहे. सूत्रांनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांना विरोधकांनी सादर केलेल्या सूचनेची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Web Title: No confidence motion filed against lok sabha speaker om birla

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 05:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका
1

“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

Political News : दिल्लीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! DCM सुनेत्रा पवारांनी घेतली केंद्रीय नेत्यांची भेट
2

Political News : दिल्लीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! DCM सुनेत्रा पवारांनी घेतली केंद्रीय नेत्यांची भेट

तेंडुलकर कुटुंबात सनईचौघडे! अर्जुनच्या लग्नासाठी सचिनने घेतली पंतप्रधान मोदीं-शांहची भेट; दिलं निमंत्रण
3

तेंडुलकर कुटुंबात सनईचौघडे! अर्जुनच्या लग्नासाठी सचिनने घेतली पंतप्रधान मोदीं-शांहची भेट; दिलं निमंत्रण

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन ठरतेय काळजीदायक; ट्रेड डीलच्या काय आहेत अटी अन् नियम?
4

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन ठरतेय काळजीदायक; ट्रेड डीलच्या काय आहेत अटी अन् नियम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
no-confidence motion : अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत लोकसभेत…

no-confidence motion : अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत लोकसभेत…

Feb 11, 2026 | 05:11 PM
India-America Trade Deal: अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश बंदी; जाणून घ्या भारत-अमेरिका व्यापार कराराशी संबंधित महत्त्व

India-America Trade Deal: अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश बंदी; जाणून घ्या भारत-अमेरिका व्यापार कराराशी संबंधित महत्त्व

Feb 11, 2026 | 05:10 PM
भारतीय संघावर गंभीर आरोप भोवला! श्रीलंकन क्रिकेटपटूचा ‘बॅट टॅम्परिंग’चा दावा; आता स्वतःच दिले स्पष्टीकरण

भारतीय संघावर गंभीर आरोप भोवला! श्रीलंकन क्रिकेटपटूचा ‘बॅट टॅम्परिंग’चा दावा; आता स्वतःच दिले स्पष्टीकरण

Feb 11, 2026 | 05:06 PM
Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

Feb 11, 2026 | 05:05 PM
‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

Feb 11, 2026 | 05:03 PM
AUS vs IRE, T20 World Cup 2026 : आयर्लंडने धुरंधर ऑस्ट्रेलियाला रडवले! पहिल्या डावात कांगारूंच्या 181 धावा; स्टोइनिस चमकला

AUS vs IRE, T20 World Cup 2026 : आयर्लंडने धुरंधर ऑस्ट्रेलियाला रडवले! पहिल्या डावात कांगारूंच्या 181 धावा; स्टोइनिस चमकला

Feb 11, 2026 | 04:56 PM
Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 

Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 

Feb 11, 2026 | 04:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM