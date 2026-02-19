Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

वाशिमच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात २६ शिक्षकांचा समावेश? गुन्हा करण्यात आला दाखल

वाशिम जिल्ह्यातील टो जुमडाफाटा येथील श्री मैनागिरी महाराज विद्यालयात बारावी परीक्षेत सामूहिक कॉपीचा मोठा प्रकार उघडकीस आला.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

वाशिम जिल्ह्यातील टो जुमडाफाटा येथील श्री मैनागिरी महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात बारावी परीक्षेदरम्यान उघडकीस आलेल्या सामूहिक कॉपी प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेत केंद्रप्रमुखासह तब्बल २६ शिक्षकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रशासनाने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

SSC Exam: राज्यात उद्यापासून दहावीची परीक्षा! शासनाकडून परीक्षा पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न

सोमवारी भौतिकशास्त्राच्या पेपरदरम्यान ५८४ विद्यार्थ्यांनी एकाच प्रकारची उत्तरे लिहिल्याचे समोर आले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय ससाने यांनी केंद्र क्रमांक ०९०६ ला दिलेल्या अचानक भेटीत हा प्रकार उघड झाला. प्रत्येक वर्गातील उत्तरपत्रिका तपासल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांची उत्तरे अक्षरशः एकसारखी असल्याचे स्पष्ट झाले.

यानंतर ही माहिती तात्काळ जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) मंगल धुपे आणि जिल्हा दक्षता समिती सदस्य सचिवांना देण्यात आली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्वरित कारवाई करण्यात आली आणि संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासून सामूहिक कॉपीचा प्रकार निश्चित करण्यात आला. या घटनेमुळे परीक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आल्या असून नियंत्रण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणात केंद्र संचालक गजानन कावरखे यांच्यासह पर्यवेक्षक व शिक्षक अशा एकूण २६ जणांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे संबंधित सर्वांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी वाशिम ग्रामीण पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी चौकशी सुरू असून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

MPSC चे अध्यक्षपद कुणाकडे? मुंबईत झाला शपथविधी; कशी केली जाते निवड? 

ही कारवाई महाराष्ट्र गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, १९८२ अंतर्गत करण्यात आली असून हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी गजानन बाजड यांनी या प्रकरणाची अधिकृत फिर्याद नोंदवली आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे कॉपीमुक्त परीक्षा मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

Web Title: 26 teachers involved in washims mass copying case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन
1

Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

वाशिममध्ये बारावीच्या भौतिकशास्त्र पेपरमध्ये सामूहिक कॉपी! तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांची एकसारखी उत्तरे
2

वाशिममध्ये बारावीच्या भौतिकशास्त्र पेपरमध्ये सामूहिक कॉपी! तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांची एकसारखी उत्तरे

Washim News : ‘अभ्यासाचा भोंगा’ हा अभिनव उपक्रम सुरू! विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळवणे हा उद्देश
3

Washim News : ‘अभ्यासाचा भोंगा’ हा अभिनव उपक्रम सुरू! विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळवणे हा उद्देश

Washim News :कुतूहल प्रदर्शनाने जिल्ह्यात इतिहास घडविला! ४० हजार विद्यार्थ्यांनी दिली भेट
4

Washim News :कुतूहल प्रदर्शनाने जिल्ह्यात इतिहास घडविला! ४० हजार विद्यार्थ्यांनी दिली भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाशिमच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात २६ शिक्षकांचा समावेश? गुन्हा करण्यात आला दाखल

वाशिमच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात २६ शिक्षकांचा समावेश? गुन्हा करण्यात आला दाखल

Feb 19, 2026 | 07:03 PM
भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार

भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार

Feb 19, 2026 | 07:02 PM
Do Deewane Seher Mein चे ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू; मृणाल ठाकुर आणि सिद्धांतची रोमँटिक केमिस्ट्री पाहण्यासाठी व्हा सज्ज

Do Deewane Seher Mein चे ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू; मृणाल ठाकुर आणि सिद्धांतची रोमँटिक केमिस्ट्री पाहण्यासाठी व्हा सज्ज

Feb 19, 2026 | 07:00 PM
Breaking: बिहार, UP सह १३ राज्यांनंतर आता पूर्ण देशात लागू होणार SIR, निवडणूक आयोगाने सांगितले प्रक्रिया कधी सुरू होणार

Breaking: बिहार, UP सह १३ राज्यांनंतर आता पूर्ण देशात लागू होणार SIR, निवडणूक आयोगाने सांगितले प्रक्रिया कधी सुरू होणार

Feb 19, 2026 | 06:58 PM
पालकांनो दुर्लक्ष करू नका! वारंवार ताप, वजन घटतंय?, मुलांमधील कॅन्सरची ‘ही’ असू शकतात सुरुवातीची लक्षणं

पालकांनो दुर्लक्ष करू नका! वारंवार ताप, वजन घटतंय?, मुलांमधील कॅन्सरची ‘ही’ असू शकतात सुरुवातीची लक्षणं

Feb 19, 2026 | 06:52 PM
T20 World Cup 2026 : ‘स्वतःला थोडा वेळ..’ शून्यावर बाद होणाऱ्या अभिषेकला ‘या’ दिग्गजाने दिला फॉर्ममध्ये परतण्याचा कानमंत्र 

T20 World Cup 2026 : ‘स्वतःला थोडा वेळ..’ शून्यावर बाद होणाऱ्या अभिषेकला ‘या’ दिग्गजाने दिला फॉर्ममध्ये परतण्याचा कानमंत्र 

Feb 19, 2026 | 06:30 PM
बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदीखत नोंदणीचा प्रयत्न; लोणावळा शहर पोलिसांनी पाच जणांना ठोकल्या बेड्या

बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदीखत नोंदणीचा प्रयत्न; लोणावळा शहर पोलिसांनी पाच जणांना ठोकल्या बेड्या

Feb 19, 2026 | 06:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM